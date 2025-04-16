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Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.04.2025 12:24
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Altın sert yükselişine devam ederken tüm dünyada gözler altın fiyatlarında. Özellikle iç piyasada da altın yatırımcısı gram altın fiyatını dikkatle takip ediyor. Altında rekorlar gelmeye devam ederken gram altın 4 bin TL sınırını aştı. Peki, gram altın ne kadar olacak? Vatandaşın altına olan talebi sürerken uzman isimden altın fiyatları ile ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. 6000 TL rakamını telaffuz eden uzman isim bunun için tarih de verdi. İşte detaylar...

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Altın fiyatlarında son durum? Gram altın ne kadar oldu, gram altın daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altında yükseliş devam edecek mi düşüş yaşanacak mı? Altın yatırımcıları ya da altına yatırım yapmayı düşünenler fiyatlardaki sert hareketleri takip etmeye devam ediyor. Güne rekorla başlayan altında yükseliş sürüyor. Peki, iç piyasada altın yatırımcısının en çok baktığı gram altında beklenen fiyat ne? Uzman isimden gram altın fiyatı için dikkat çeken bir tahmin geldi.

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"FİYATLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR"

Ekol TV'de konuşan altın ve piyasa uzmanı Ertan Tunçbilek şu ifadeleri kullandı:

"Yükseliş tabii küresel piyasalardaki belirsizlik, dünya liderlerinin akşam bir şey söyleyip sabah kalktığında tam tersini uygulaması, merkez bankalarının altına olan talepleri ve şu an yaklaşan artık dünyadaki düğün sezonunun gelmesi, altının artık teknolojide iletken bir maden olduğu için kullanılması talebi arttığı için de fiyatlar yükselmeye devam ediyor.

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YÜKSELİŞ SÜRMEYE DEVAM EDER Mİ?

Devam eder. Çünkü biz bu işe başladığımızda mesleğe altının onsu 1 kilosu 8200 dolardı, şu an 106 bin dolarları geçmiş durumda. Geçen sene yıl sonu itibarıyla 3 bin TL olan altının gram fiyatı şu an 4 bin 100 lira sınırına yaklaştı. Yani benim şahsi görüşüm yıl sonu itibarıyla da 5 bin 500 - 6000 TL sınırında olacağı altın fiyatlarının.

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DÜN GÜNÜ NASIL KAPATTI, BUGÜN NASIL BAŞLADI?

Pazartesi günü başladığımızda 3800 lira civarındaydı, 3780 civarındaydı altın, şu an 4090 lira. Yani hafta başından bu yana 400 TL'lik bir artış var, daha da hızlanarak gidecek gibi gözüküyor.

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YIL SONU GRAM ALTIN TAHMİNİ

Yıl sonu itibarıyla 5750 - 6000 TL sınırında TL bazında bulacağını öngörüyorum.

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YIL SONU ONS ALTIN TAHMİNİ

Yıl sonu itibarıyla 3500 - 3750 hatta 4000 dolar olacağı söyleniyor piyasalarda ama makulü 3750 dolarlar civarında kapanacağı yönünde"

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı 12.00 itibarıyla 4054 TL seviyesinde, ons altın fiyatı ise 3300 dolar seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.052,05
4.052,51
% 2.46
12:30
Ons Altın / TL
125.905,34
125.929,07
% 2.37
12:44
Ons Altın / USD
3.302,08
3.302,46
% 2.24
12:44
Çeyrek Altın
6.483,29
6.625,85
% 2.46
12:30
Yarım Altın
12.926,05
13.251,70
% 2.46
12:30
Ziynet Altın
25.933,15
26.422,35
% 2.46
12:30
Cumhuriyet Altını
27.261,00
27.395,00
% 2.79
12:28
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