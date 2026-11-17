Bakan Bolat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti bugün Ankara’da Ticaret Bakanlığımızda ağırladık.

Ülkemizin ekonomik ve ticari hayatının temel taşlarından olan esnaf ve sanatkârlarımızın mevcut durumu, sektörel beklentileri, finansmana ulaşım imkânları ve kredi kefalet kooperatiflerimizin faaliyetleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

82 esnaf ve sanatkâr odaları birliği, 13 mesleki federasyon ve 2 bin 973 meslek odası aracılığıyla yaklaşık 2,3 milyon esnaf ve sanatkârımızı temsil eden TESK’in, teşkilat yapısı ve ülke genelindeki yaygın teşkilatıyla ekonomimizde üstlendiği önemli rolü ele aldık.

Ticaret Bakanlığı olarak, Ahilik kültürümüzün asırlardır yaşattığı dayanışma, dürüstlük ve helal kazanç anlayışının temsilcisi olan esnaf ve sanatkârlarımızı desteklemeyi; onların üretim, istihdam ve ticaret hayatımıza katkılarını artırmayı öncelikli sorumluluklarımızın arasında görüyoruz.

Bu doğrultuda TESK ve TESKOMB başta olmak üzere esnaf teşkilatlarımızla istişare ve iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Mehmet Yiğiner’e ve yönetim kurulu heyetine teşekkür ediyorum"