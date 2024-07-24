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Gram altın için ilginç yorum: ‘İki hafta daha çekirdek çıtlatmaya devam edeceğiz’ dedi: Ağustos-Kasım arasına dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.07.2024 15:14
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Kapalıçarşı’da altın fiyatları bir ileri bir geri hareketine devam ediyor. Ons altın tarafı da hem Fed’in faiz adımı hem de ABD seçimlerini radarına almış durumda. Uzman isim ABD’de iyice artan seçim gerginliğinden başkan adayı Donald Trump’ın seçilmesi durumunda altın fiyatlarının ne olacağını açıkladı. Gram altın içinse Piyasa Uzmanı İslam Memiş Ağustos ayını işaret ederek, “İki hafta daha çekirdek çıtlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Gram altın için ilginç yorum: ‘İki hafta daha çekirdek çıtlatmaya devam edeceğiz’ dedi: Ağustos-Kasım arasına dikkat!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz oranlarını iki kez düşüreceğini ve zamanlaması ile beklentiler doğrultusunda bugün yükseldi. Ons altın fiyatı şu sıralar 2.417 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 22 ayar gram altın fiyatı Kapalıçarşı piyasasında 2.533 liradan satışa sunulurken, çeyrek altın 4.324 TL ve Cumhuriyet altını da 17.572 liradan işlem görüyor.

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ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ SİNYALLERİ

ANZ emtia stratejisti Soni Kumari, “Altın için orta ve uzun vadeli görünüm hala destekleyici olmaya devam ediyor çünkü bu yıl Eylül ayından itibaren iki faiz indirimi uyguluyoruz... Ve arka planda jeopolitik gerginlik altını güvenli liman yatırımı olarak desteklemeye devam edecek” yorumunu yaptı.

Reuters anketine göre, Fed bu yıl Eylül ve Aralık aylarında sadece iki kez faiz indirimine gidecek. Zira enflasyondaki düşüşe rağmen ABD'deki dayanıklı tüketici talebi ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektiriyor.

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YARIN VE CUMA PEŞ PEŞE AÇIKLANACAK

ABD'de yarın açıklanacak GSYİH verileri ve Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri, yatırımcıların faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin beklentilerini ayarlamalarına yardımcı olabilir.

DONALD TRUMP SEÇİMİ KAZANIRSA ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Yatırımcılar ayrıca Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD seçimleri öncesindeki kampanyaların gelişmelerini de yakından izliyor. Zira Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı Demokrat Parti'nin adayı olması bekleniyor. ActivTrades'in kıdemli analisti Ricardo Evangelista, bir notta, "Birçok kişi Donald Trump'ın kazanma konusunda favori olduğunu düşünüyor, bu da Washington'da daha korumacı bir yönetim anlamına geliyor" dedi ve ekledi:
"Bu senaryo daha güçlü bir doları beraberinde getiriyor, çünkü daha pahalı ithalat enflasyonu artırabilir ve daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir, bu da değerli metalin fiyatına karşı rüzgarlar yaratabilir."

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İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN RAKAMI VERDİ

Peki yurt içinde yatırımcının yakından takip ettiği altın gram fiyatı ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih ve rakamı açıklayarak şu yorumu yaptı:
“Gram altın fiyatı şu an Kapalıçarşı’da 2.591 TL seviyesinde. Gram altın yatırımcısı arkadaşlarımıza ons altını takip edin, ‘ons altın nereye gram altın oraya’ uyarılarımız var. Yaklaşık 1 aydır bu böyle. Gram altın tarafında 2.580 – 2.680 TL aralığını takip edeceğimizi ifade etmiştim. Gram altın bu bant aralığında oyalanıyor. Muhtemelen bir iki hafta daha oyalanacak. Ons altın da 2.380-3480 dolar aralığını nasıl birkaç hafta takip edeceksek gram altında da bu aralığı takip etmeyi sürdüreceğiz. Ama yine Ağustos ayında 2700 hatta üzerini göreceğiz. Bundan sonra yıl sonuna kadar her ay yeni bir rekor denemesi yapan gram altın karşımızda olacak. Temmuz ayında Trump’a saldırı oldu, Yemen’e saldırı oldu, Biden adaylıktan çekildi. Hepsi bir geldi… Şimdi de Temmuz ayında 2.682 lira seviyesini gördük. Ağustos ayında 2700-2730 TL aralığını takip edeceğiz. Düşüşler kalıcı değil, dalgalanma iki hafta daha devam edecek. Yani İki hafta daha çekirdek çıtlatmaya devam edeceğiz.”

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Altın
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