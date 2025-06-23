Gram altın için rakam verdi! 'O tarihe kadar...' Fiyatlar yatırımcıyı şaşırttı 'Daha aşağıları görebiliriz'

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Jeopolitik riskler, gerilimler ve belirsizliklerle etkilenen altın fiyatları bu kez İsrail - İran savaşı ile birlikte artış göstermedi. Peki, altın fiyatlarında beklentiler ne yönde? Gram altın ne kadar olacak? Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim altın tahmin ve yorumlarını aktardı.

"YATIRIMCILAR EN KÖTÜYÜ SATIN ALMADI"

Ekol TV yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi altın fiyatları yıllık getirisini yılın ilk 4,5 ayında verdi. Yani o tarihi zirveleri Nisan ortalarında gördük, 3.500 dolar seviyesiyle ve oradan bir baskılanma süreci kaldı ve sonsuza kadar altında destek vermezler veya yol vermezler. Tabii jeopolitik gerilimler artınca kısmen bir fiyatlama yine oldu. Yine 3440 dolar seviyesine kadar yükselmişti, tekrar özellikle fiziki altın satarak İsrail borsasına destek verdiler. Çünkü jeopolitik gerilim fiyatlamasını küresel piyasalar beklemiyor. Çünkü enflasyonist bir ortam var, enflasyon yükselmesini istemiyorlar. Şu anda kontrollü bir süreç var karşımızda. Yatırımcılar da en kötüyü satın almadı.

"KONTROLLÜ BİR BASKILANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Şimdi iki gelişmeyi takip ediyor piyasalar; Hürmüz Boğazı'na bir müdahale olacak mı, ikincisi İran'ın misillemesi hangi şiddette olacak ve Amerika nasıl bir yanıt verecek. Bunları net olarak piyasa görmeden yeni bir fiyatlama içinde olacağını ben düşünmüyorum. Kısmen böyle bir dalgalı seyir, bir gerginlik, tekrar gergin bir fiyatlama içinde olabilir genel itibarıyla fiyatlamalar ama sonuç itibarıyla altın fiyatlarına hemen bir anda yol vereceklerini ben düşünmüyorum. Aşağıda teknik olarak zaten ihlal edilen alanlar vardı, buralar dolmadı. Şu anda kontrollü bir baskılanma süreci altın tarafında devam ediyor.

"BELKİ DAHA AŞAĞI SEVİYELERİ DE GÖREBİLİRİZ"

Tekrar bir müdahale söz konusu olursa, ortalık biraz daha gerginleşirse, Hürmüz Boğazı'na bir müdahale olursa tekrar 3.500 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılır, burada sürpriz yok. Ancak bir dış diplomasi tarafında işte görüşmelere başladık falan açıklaması gelirse, şiddetli bir yanıt gelmezse İran tarafında, bu sefer ben teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin biraz daha hızlanacağını tahmin ediyorum. Yani ons altın tarafında 3300 dolar seviyesinin altından tekrar sarkmalar göreceğiz. Belki daha aşağı seviyeleri de görebiliriz. Ama şu anda piyasalar en kötüyü satın almadı. Dolayısıyla ben önümüzdeki haftalarda piyasaların biraz daha normalleşmesini bekliyorum.

"GRAM ALTINDA YILIN SONUNA KADAR 4500 LİRA HEDEF KONUMUNDA"

Gram altın tarafında hedefimiz yine 4500 lira seviyesi. Yine kısa vadeli bir normalleşme ile birlikte gerileyen bir gram altın, teknik olarak da 4250 lira seviyesini takip edeceğim. Şu anda 4342 lira serbest piyasalarda fiziki altın. Tekrar o 4.250 lira destek seviyesine tekrar yorumlamak lazım onsun hareketlerine göre. Ama hedefimiz yine yılın sonuna kadar 4.500 lira yine hedef konumunda"