Gram altın için rakam verdi! 'Üstünü bile görebiliriz' Duyunca o da şaşırdı, 'alım fırsatı' için net konuştu

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasaya etkileri ve bundan sonraki beklentiler araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne durumda, uzmanların gram altın tahminleri değişti mi? Faizlerde bir değişiklik yaşanacak mı? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Aslında karar bir yön itibarıyla bekleniyordu, bir yön itibarıyla beklenmiyordu. Beklenmeme noktası şu; hakim beklenti değildi, farklı görüşler vardı. İlk defa uzun süredir belirsiz bir, ne olacağını bilmediğimiz bir Merkez Bankası kararına gittik. Buradaki belirsizliğin temel sebebi 19 Mart olayları sonrası aslında özellikle kur üzerindeki baskı. Şimdi dolayısıyla hakim beklenti artırılmayacağı yönündeydi ama artırılmasını bekleyenler yok muydu, zikredenler yok muydu evet vardı ama hakim beklenti değildi. İşte bu yön itibarıyla bir miktar beklenti ötesi bir karardı. Hatta şu nedenle de biraz piyasa şaşırdı; faiz artırılsa artırılsa 42,5'tan 45'e çıkar, 250 baz puan artırılır deniyordu, öyle olmadı 350 baz puan artırdı. Aynı zamanda bir faiz daha var normal politika faiz dışında, üst bant da gecelik bankalara verdiği borç, bu teknik bir tabii ki araç, fakat burayı da yukarı çekti.

Şimdi soru şu; 13 ay sonra neden Merkez Bankası faiz kararı alma noktasına gitti, faiz indirimlerine başlamışken. Sebep 19 Mart olayları sonrası özellikle dövize yönelimin önünü tamamen kısmak. Yani birincil baktığı yer enflasyon olmadı. Normalde aslında Merkez Bankası'nın ilk baktığı yer, en çok baktığı yer enflasyondur. Çünkü biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Buna göre faiz karar vermesi lazım. Ama bu ay öyle olmadı. Çünkü 19 Mart olayları sonrası dövize yönelim var. Evet şu an kritik noktada değil, yönetilemez noktada değil ama bakın Haziran'da bundan sonraki ilk faiz kararı, 2 ay daha faiz kararı olmayacak Merkez Bankası'nın, Mayısta bir faiz kararı yok. Dolayısıyla olur da dövize yönelim güçlü olursa ve bu nedenle rezerv satmak zorunda kalan bir Merkez Bankası olmak istemiyor. O nedenle kuru rezerv satarak değil kuru faiz arttırarak yaptı. Yalnız bir şey paylaşayım; her ne kadar faiz artsa fiili faiz değişmedi aslında. Yani Merkez Bankası orada akıllıca bir iş yaptı. Piyasaya faiz artırır gibi yaparak bu sinyali vererek bakın ben görevimin başındayım, ne gerekiyorsa yapıyorum, dövize yönelmeyin, dövizde artış olmayacak mesajını verdi ama zaten piyasanın fiili faizi yüzde 46'ydı. Gecelik fonluyordu. Gecelik fonlamıyorum, haftalık... Bunlar teknik terimler, çok girmek istemiyorum ama bu kısımların da anlaşılması lazım. Dolayısıyla gecelik değil haftalık fonlayınca yine yüzde 46. Yani aslında faizler çok yukarı gitmeyecek ama şöyle bir esneklik oldu; üst bant yüzde 49 yaptığı için eğer diyelim ki 2 ay toplantı yok, dövize yönelme oldu ya da bir haber akışı geldi,

kur üzerinde yukarı yönlü baskı oldu, 3 puan birden faizi yukarı çekebilir Merkez Bankası böyle bir alanı var. Yüzde 46'dan 49'a çekme alanı var. Dolayısıyla da bu da Merkez Bankası için önemli bir adım. Bu da piyasaya güven veriyor. Yani diyelim ki beklemediğimiz bir olay oldu, kura yönelme oldu, kur üzerinde yukarı yönlü baskı oldu, hemen Merkez Bankası der ki "Haftalığı kapattım gecelik fonluyorum" dediği an piyasada faizler 3 puan yukarı gider.

"KONUT KREDİSİNDE, İHTİYAÇ KREDİSİNDE, TİCARİ KREDİDE ÇOK CİDDİ BİR ARTIŞ BEKLEMEMEK LAZIM"

Peki, piyasaya etkisi ne oldu? Borsaya baskı getirdi. Bankacılık gibi, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi faize çok duyarlı sektörlerde baskı var. 9.400'ün altında bir borsa var. Yani borsada biz zaten çok böyle yakın vadede temmuza kadar çok ciddi bir hal beklemiyorduk ama birazcık daha baskının arttığı bir süreç oldu. Kur üzerinde aşağı yönlü baskı gördük 37.77'lere kadar düştü. Dolayısıyla kur üzerinde baskı aşağı yönlü baskı daha da arttı bundan sonraki sürede ve bir miktar mevduat faizleri ticari kredi faizleri bir miktar yukarı gidecektir. Çok ciddi bir konut kredisinde, ihtiyaç kredisinde, ticari kredide artış beklememek lazım. Biraz önce söylediğim ayrıntı sebebiyle genel olarak.

Piyasa artık haziranda bir faiz indirimi beklemiyor. İlk faiz indirimi beklentisi şu an Temmuz'a kaydı. Her şey çok yolunda gitse bile haziranda pas geçer artık böylesi bir senaryoda.

ALTINDA BEKLENTİLER NELER?

Trump'ın uyguladığı politikalar altına güç vermeye devam ediyor. Altın soluksuz yükselişine devam ediyor. Şöyle söyleyeyim; benim gram altında sene sonu beklentim minimum 4700'ler civarı, maksimum 5200 - 5300'ler civarı. Yani bu arada bir yerde minimum 4700, maksimum 5300'ler civarı bir gram altın

bekliyorum. Tabii bu seviyenin neresinde olacağı Trump'ın uyguladığı politikalar... Hatta bir anekdot daha paylaşayım; eğer Trump bu şekilde güçlü bir şekilde belirsiz politika uygulamaya devam ettiği sürece 5200 - 5300 üstünü bile görebiliriz. Daha makul senaryoda bu aralığı bekliyorum ben, minimum 4700 tarafı. Ons altın tarafında da ben 3300 dolar 3500 dolarları bekliyorum. Yine Trump tarifeleri böyle devam ederse sert ve belirsiz 3750 dolarları da görebiliriz. Bunu çok net söyleyeyim. Sene sonu dolar TL beklentim de 43 TL civarında olduğu için yani gram altında yön yukarı olmaya devam ediyor. Orta uzun vadecilerde ve portföyü de çok ağırlıklı altın olmayanlarda her geri çekilme bir alım fırsatı yaratmaya devam ediyor. Şöyle bir uyarıda bulunayım sadece; bu hafta bir miktar altında satış baskısı olabilir. Çünkü Trump'ın Çin'le ilgili olumlu açıklamaları var. Altın da çok güçlü yükseldiği için bu hafta alım yapmakta çok çok dikkatli olalım, temkinli olalım, bir ufak da olsa bir düzeltme gelebilir ama bu düzeltme altın artık bundan sonra düşecek olmamalı, dinlenme, sağlıklı bir hareket olarak görmek lazım, bu hafta biraz alım noktasında bir izleyip görmek lazım"