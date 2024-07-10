Gram altın, ons altın… İslam Memiş, ‘Dananın kuyruğu yarın kopacak’ diye uyardı: Piyasalarda haftanın en önemli günü…

Yatırımcılar, ABD enflasyon okumasını dört gözle beklerken, altın dar bir fiyat aralığında işlem görüyor. Spot altın yüzde 0,2 artışla ons başına 2.370,37 dolara yükseldi. Şu sıralarda yüzde 0,18 artışla 238,21 dolarda. Yurt içinde ise 24 ayar gram altın fiyatı bu sabah 2.662 TL, çeyrek altın fiyatları 4.225 TL, Cumhuriyet altını ise 17.172 TL’den işlem görüyor.

POWELL BİR KEZ DAHA SAHNEDE

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'ne verdiği ifadede enflasyonun son aylarda iyileştiğini ve daha gevşek para politikası için "daha iyi verilerin durumu güçlendireceğini" söyledi. Powell günün ilerleyen saatlerinde Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde de bir konuşma yapacak.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "ABD verilerinin son dönemde zayıflamasıyla birlikte, Eylül ayında faiz indirimine gidileceği yönünde bir hava oluştu, ancak Fed Başkanı'nın hala daha iyi veriler görmek istemesiyle birlikte, politika yapıcıların faiz indirimlerine kapıyı açması için daha fazla güven sağlamak amacıyla enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekecek" dedi.

CME Group'un FedWatch aracına göre, traderlar şu anda Eylül ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 73 olarak görüyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANIYOR

Perşembe günü açıklanacak olan Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin manşet fiyatların aylık yüzde 0,1, çekirdek fiyatların ise yüzde 0,2 arttığını göstermesi bekleniyor. Bu durumda yıllık artışlar sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,4 olacak.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ RİSKİ

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fiyat baskılarındaki herhangi bir sürpriz canlanma Fed'in enflasyonla mücadelesini zora sokabilir ve bu da politika gevşeme sürecinin ertelenmesi çağrılarını artırabilir. Bu da altın üzerinde baskı yaratabilir ve fiyatların 2.300 dolar destek seviyesine doğru gerilediğini görebiliriz" dedi.

“DANANIN KUYRUĞU YARIN KOPUYOR”

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalar için bu haftanın önemli olduğunu tekrarlayarak dananın kuyruğunun yarın kopacağını söyledi. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ile ABD enflasyon verilerine dikkat çeken Memiş, TV100'deki yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Powell, konuşmasını yaptı. Powell “ABD Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kaldığını ancak son aylarda iyileşme kaydettiğini ve daha iyi verilerin merkez bankasının faiz indirimi durumunu güçlendireceğini” söyledi.

Fed’in artık faiz oranlarının çok uzun süre yüksek kalması durumunda istihdam piyasası ve ekonomiye yönelik risklerden endişe duyduğunu belirtti. Bir sonraki politika hamlesinin faiz artışı olması olası değil. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası 10 yıllık tahvil faizi arttı, 4,3 baz puan artarak yüzde 4,312 seviyesine çıktı. 2 yıllık tahvil faizi de arttı, 2,3 baz puan artarak yüzde 4,641 seviyesine çıktı.

“TEDBİR ALIN”

Şimdi sıra geldi ABD enflasyon verilerine. yarın ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi sonrasında sert dalgalanmalara neden olabilir. Aşağı ya da yukarı yönlü sert kırılma kaçınılmazdır. Hangi yöne kırılacağı net olarak belli değil. Piyasa o kadar sıkıştı ki, gergin bekleyiş devam ediyor. Dar bant aralığına sıkıştı ve yarını bekliyor.

Tüm ihtimaller yüzde 50 yüzde 50. Neden? Çünkü piyasa merkez bankalarının kontrolünde. Serbest piyasa fiyatlaması yok. Oyalamaya devam edecekler. Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister! Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak! Ona göre tedbir alırsınız.”







