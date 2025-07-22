Gram altın rekor seviyelerde! Uzman isim tarih verdi 'Aşağı yönlü bir hareket bekliyorum'

Altın fiyatları jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki belirsizliklerden beslenerek yoluna devam ediyor. Altın fiyatları yeniden rekor seviyeleri gördü. Peki, altında yeni rekorlar gelecek mi yoksa bir düşüş yaşanacak mı? Altın yatırımcısı bu soruların yanıtını araştırırken uzman isimden dikkat çeken bir değerlendirme ve tarih geldi. İşte gram altında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altında en yüksek 4421 TL seviyesi görüldü. Gram altın fiyatı sabah saat 07.53 itibarıyla 4402 TL seviyelerinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın ise sabah saat 08.09 itibarıyla 3389 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

"ALTIN FİYATLARI HER HAFTA REKOR DENEMESİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

TV100 yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatları 3 hafta önce ikinci yükseliş dalgasına başladı. Bu yükselişlerin Kasım ayına kadar devamını bekliyoruz. Yine Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, yine merkez bankalarının faiz indirme süreci, diğer yandan küresel ekonomiye dair belirsizliğin ve risklerin biraz daha artıyor olması altın tarafındaki fiyatları olumlu yönde destekliyor ve Çin başta olmak üzere merkez bankaları yine alımlarını sürdürüyor. O yüzden altın fiyatları her hafta yine bir rekor denemesi yapmaya devam ediyor. Yine Kasım ayına kadar hedefimiz gram altın tarafında 4.500 lira seviyesi. Ons altın tarafında da 3.500 dolar seviyesi hedef konumunda.

"ALTIN FİYATLARINDA YİNE GERİ ÇEKİLMELER BEKLEDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Kasım ayına kadar yine merkez bankalarının faiz indirim noktasında biraz daha netlik oluşacak piyasalarda. Amerikan Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'la göreve devam edecek mi? Eylül'de Fed büyük bir ihtimalle faiz indirimlerine başlayacak. Faiz indirimlerinin pozitif bir etkisini göreceğiz. Yine Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler Kasım ayına kadar yine devamını bekliyoruz ve Kasım ayında da yeni bir kar satışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Tahmin ve öngörüm bu yönde. Yine Kasım ayında altın Kasım ve Aralık ayında özellikle altın fiyatlarında yine geri çekilmeler beklediğimi söyleyebilirim.

"KASIM AYI İTİBARIYLA BEKLİYORUM"

Bu da ons altın tarafında 3.000 dolar seviyesi. Yine gram altın tarafında da onsa dayalı bir geri çekilme Kasım ayı itibarıyla bekliyorum.

Eğer altın yatırımcısının nakde ihtiyacı yoksa, bozdurmaya ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa bence beklemeye devam etsin. En azından Kasım ayına kadar elindeki varlıklara sahip çıkması gerekiyor. Ancak dediğim gibi Kasım ayında tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Tekrar Kasım ayını ayrı bir şekilde yorumlayacağız ama biraz daha uzun vadeli düşünmek lazım. Uzun vadeli düşündüğün zaman da altın Türkiye'de her zaman kazandıran bir yatırım aracı ve birinciliği hiçbir zaman bırakmıyor.

"ALTININ FİYATINA DEĞİL MİKTARINA ODAKLANMAK LAZIM"

Bugüne kadar almamış, mesela 30 Haziran tarihinde o adını 3. dalış olarak koyduğumuz ve ikinci dalga yükselişin başladığı trendlerde yatırımcılara çok uyarılarda bulunduk. Hani bu fırsatları bulamazsınız değerlendirin diye. Bugüne kadar hazırlığı olmamış yatırımcısı da şunu göz önünde bulundurması lazım. Bizim ana trendimiz 4.500 lira seviyesi. Ona göre karar vermesi lazım. Ons altın tarafında hedefimiz 3.500 dolar seviyesi. Ona göre bir karar versin. Eğer 2026 yılında düğün hazırlığı yapacak olan, altın borcu olanlar veya 2026 yılına kadar bekleyecek olan yatırımcı varsa evet altın her fiyattan alınır. Altının fiyatına değil miktarına odaklanmak lazım. Kasım ayından sonra tekrar altın fiyatlarında ben aşağı yönlü bir hareket bekliyorum. Bu süreci tabii Kasım ayında yorumlayacağız ama toparlayacak olursak yani altın yatırımcısı bence, tekrar Kasım ayına kadar beklerse iyi olur. Biraz riskli bir süreçten geçiyoruz. Belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Biraz kırılgan bir piyasa var karşımızda"