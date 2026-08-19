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Gram altın uçuşa geçti! ABD'nin hamlesi piyasaları hareketlendirdi

Altın piyasası, ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklaması ile yükselişe geçti. Gram altın 6850 TL seviyesine dayandı. Gram altın son 3 ayın zirvesine çıkmış oldu.

Gram altın uçuşa geçti! ABD'nin hamlesi piyasaları hareketlendirdi
Cansu Çamcı

Yaşanan sert değer kaybının ardından altın piyasası, ABD Hazine tahvil getirilerindeki gevşeme ve Fed’in para politikasına ilişkin beklentilerle yeniden arttı.
Kararla birlikte 30 yıl vadeli tahvil getirileri 9 baz puana varan düşüşle yüzde 5,19 seviyesine gerilerken, bu adım küresel çapta yoğun satış baskısı altında olan tahvil piyasalarına nefes aldırdı.

ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Ons altın bu hamleyle birlikte 4.464 dolara çıkarken gram altında da yükselişler görüldü.

Gram altın ise 6.878 liraya kadar yükseldi. Bu seviyeler gram altın için son 3 ayın en yüksek seviyesi olurken ons altın içinse 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye oldu.

Gram altın uçuşa geçti! ABD nin hamlesi piyasaları hareketlendirdi 1

Hazine Bakanlığı'nın açıklaması öncesinde, küresel uzun vadeli tahviller yoğun bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalmış ve ABD'nin 30 yıllık tahvil getirileri bu hafta 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere tırmanmıştı.

Ancak bakanlığın geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıklamasıyla birlikte uzun vadeli tahvillere güçlü bir alım talebi geldi. 30 yıllık gösterge tahvilin getirisi 9 baz puan kadar gerileyerek yüzde 5,19 seviyesine düştü.

Gram altın uçuşa geçti! ABD nin hamlesi piyasaları hareketlendirdi 2

Piyasa aktörlerinin ve tüccarların aynı zamanda 20 yıl vadeli yeni tahviller için düzenlenecek 16 milyar dolarlık ihaleye hazırlandığı bir dönemde gelen bu sürpriz hamle, borçlanma piyasalarında kısa vadeli bir rahatlama sağladı.

Gram altın uçuşa geçti! ABD nin hamlesi piyasaları hareketlendirdi 3

ABD Hazine Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, geri alım operasyonu büyüklüklerindeki bu artışın piyasa likiditesini destekleme amacı taşıdığı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında, piyasa katılımcılarının uzun vadeli nominal ihraçlara yönelik güçlü ve istikrarlı bir ilgisinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Uzun vadeli geri alım operasyonlarında bakanlığın rutin olarak yüksek kaliteli ve büyük hacimli teklifler aldığı hatırlatılarak, bu hamlenin uzun vadeli segmentlerde daha güçlü bir likidite desteği sağlama arzusunu yansıttığı ifade edildi.

Gram altın uçuşa geçti! ABD nin hamlesi piyasaları hareketlendirdi 4

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA: FAİZ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Piyasaların odak noktasında, TSİ 18.00’de açıklanacak olan 28-29 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yer alıyor. Tutanaklarda özellikle şahin üyelerin argümanları ve olası görüş ayrılıkları mercek altına alınacak. ABD ekonomisinden gelen zayıf verilerin etkisiyle eylül ayında faizlerin sabit tutulma ihtimali artarken faiz artırım ihtimali azaldı. Güvercin tondaki mesajların altındaki yükselişi desteklemesi beklenirken; güçlü enflasyon Vurgusu ve faiz artışına işaret eden sert açıklamaların dolar ile tahvil getirilerini yukarı taşıyarak altın üzerinde baskı oluşturabileceği öngörülüyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.861,46
6.862,35
% 2.78
16:49
Ons Altın / TL
213.856,15
213.922,46
% 3
17:04
Ons Altın / USD
4.461,78
4.462,40
% 2.95
17:04
Çeyrek Altın
10.978,33
11.219,94
% 2.78
16:49
Yarım Altın
21.888,05
22.439,89
% 2.78
16:49
Ziynet Altın
43.913,32
44.742,53
% 2.78
16:49
Cumhuriyet Altını
45.222,00
45.906,00
% 1.33
16:38
Anahtar Kelimeler:
Altın abd
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