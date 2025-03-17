FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. 'Gram altın ve ons altın hedefleri yukarı çekildi' Uzman isim o rakamı işaret etti! Altın alacaklar dikkat

'Gram altın ve ons altın hedefleri yukarı çekildi' Uzman isim o rakamı işaret etti! Altın alacaklar dikkat

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 08:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altında son durum... Altındaki yükseliş hareketi altın almak isteyen ve elinde altın bulunduran pek çok kişinin aklında çeşitli soru işaretleri yarattı. Peki, altın almak mantıklı mı? Gram altın yaz aylarında kaç lirayı görecek? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altınla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Gram altın ve ons altın hedefleri yukarı çekildi' Uzman isim o rakamı işaret etti! Altın alacaklar dikkat

Gram altın ne kadar olacak? Altında son durum ne? Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Küresel gelişmeler ve belirsizlik ortamı altın fiyatına etki etmeye devam ederken uzmanlar altının bundan sonraki seyri ile alakalı çarpıcı değerlendirmeler aktarıyor. Altın almayı düşünenler için de ciddi uyarılar geliyor.

iStock-1141063497

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın saat 08.29 itibarıyla 3520 TL'den fiyatlanırken Kapalıçarşı'da ise 3546 TL seviyesinde. Ons altın ise 2984 dolardan fiyatlanıyor.

o1

ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT! RAKAM VERDİ

Altın fiyatları ile ilgili Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"3.000 dolar üzeri altın çok güçlü bir katalizör gerektiriyor açıkçası ve bu hafta çarşamba günü de FED'in kararı var. FED kararları altın için çok önemlidir. Dolayısıyla FED'in birçok kararını alacağız; ekonomik projeksiyonları alacağız, kaç tane faiz indirimi bekliyor onu göreceğiz, Powell resesyon hakkında ne diyecek... Çok yönlü, fiyatlama gücü yüksek bir FED akşamı geçireceğimiz için altın da son bir haftada çok güçlü yükseldiği için altın tarafında 3.000 dolar üzerinde tutulma zor olabilir. O açıdan baskı da görebiliriz, bir düzeltme de görebiliriz. Ama şurası kesin bu bahsettiğiniz haberin (Trump - Husiler) bir ivmelenmesi görürüz. Ondan sonra çarşamba günü eğer FED altını desteklerse 3.000 dolar üzerinde tutunmayı bu durum artırabilir. Ama şunu söyleyeyim yani 3000 dolar üzerinde tutunmadan, gram altın tarafında kabaca 3550 üzerinde tutunma görmeden altın almamak gerekir. Aşırı yükselen altın var, fomo etkisi dediğimiz; altın yükseliyor bu yükselişi kaçırmayayım korkusuyla elimizdeki yüklü parayla yüklü tasarrufla tek seferde altın almak şu an çok riskli diye düşünüyorum açıkçası.

o2

YAZ AYLARINDA ALTINDA HEDEF NE?

Altın biraz şaşırttı piyasayı. Temel sebebi şu Trump'ın tarifeleri kaynaklı belirsizlik güvenli liman ihtiyacı yarattı ve altını çok güçlü yükseltti. Bir de FED'in de resesyon kaygılarıyla 2 faiz indirimi değil de ikiden fazla faiz indirimi yapacak olması da ekstra destek verdi. Genel olarak son geçen haftaki güçlü yükselişle birlikte altına dair hem ons altın hem gram altın hedefleri yukarı çekildi. Şöyle söyleyeyim; 3100 bekleyen 3200 bekleyen yatırım bankaları Amerika'da 3500 dolara çıkardı ons altın hedefini. Bu da 4000 TL üstü bir grama işaret ediyor. Şimdi yaz ayları bizim için önemli, düğün sezonu, ekstra buradan gelecek bir talep de göreceğiz diye düşünüyorum. O açıdan ben genel olarak altında hala bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla makul getirinin üzerine bir getiri olacağını düşünüyorum ama tabii yukarı yönlü riskler olduğu gibi aşağı yönlü riskler var.

o3

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Ons altın tarafında 3200 dolarlar mümkün olacaktır. Dolayısıyla 4000 - 4500 arası bir gram altın da çok rahat biz bu yıl göreceğiz diye düşünüyorum seviye olarak.

f1

2024'ün sonuna gittiğimizde zaten hedef 3000 dolardı. Yani biz birçok kurumun 3000 dolarlık hedefini daha yılın çeyreğinde aşmış olduk. İşte piyasayı şaşırtan taraf buydu. Bunun sebebi Trump'ın uyguladığı tarifeler ve bu tarifelerin belirsiz olması. Daha hangi ülkeye hangi tarifeyi ne zaman ne kadar uygulayacağını bilmiyoruz. Karşı ülkelerden de misilleme adımları çok hızlı geliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlikle birlikte tabii bir de Amerika'da da resesyon kaygıları, stagflasyon kaygıları da ortaya çıktı. Piyasa bunu da beklemiyordu. Stagflasyonun olduğu, resesyonun olduğu yerde güvenli liman talebi artar. Ez cümle erken gelmemizin ana kaynağı Trump'tır. Trump'ın uyguladığı politikaların belirsizliği yarattığı güvenli limandır. Şimdi bundan sonraki sürede Trump daha ne kadar böyle belirsiz olmaya devam edecek, piyasaları ne kadar rahatsız edecek, bu rahatsızlık arttıkça bu seviyeler yukarı gitmeye devam eder. FED mecburen resesyon kaynaklı daha fazla faiz indirirse yine bu altını desteklemeye devam edecektir diye
düşünüyorum. Yani uygulanacak politikalar biraz daha seviyeyi belirleyecek diye düşünüyorum.

iStock-1428824903

Altında güçlü bir yükseliş gördük. Dolayısıyla bu yükseliş sebebiyle şu an aşırı alım bölgesine geldi. Kalabilmesi için güçlü bir katalizör lazım ve altını düşürecek bir FED kararı var. Bu nedenle 3000 dolar üzerinde tutunan en az iki günlük kapanış alması lazım"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.520,30
3.520,75
% 0.12
08:45
Ons Altın / TL
109.539,05
109.591,38
% 0.19
09:00
Ons Altın / USD
2.986,59
2.986,97
% 0.07
09:00
Çeyrek Altın
5.632,49
5.756,43
% 0.12
08:45
Yarım Altın
11.229,77
11.512,86
% 0.12
08:45
Ziynet Altın
22.529,95
22.955,30
% 0.12
08:45
Cumhuriyet Altını
23.480,00
23.835,00
% -0.23
12:54
Canlı Borsa
Türkiye tüm ülkeleri sollayıp 1. oldu! Türkiye tüm ülkeleri sollayıp 1. oldu!
ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyorATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyor
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyor

ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyor

Yeşilçam'ın kötü adamı vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

Yeşilçam'ın kötü adamı vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

Babasından öğrendi, seri üretime geçti! 120 çalışanı var, 8 ülkeye satıyor

Babasından öğrendi, seri üretime geçti! 120 çalışanı var, 8 ülkeye satıyor

Kapış kapış satılıyor, kuyruk oluyor! Çalışanken patron oldu

Kapış kapış satılıyor, kuyruk oluyor! Çalışanken patron oldu

Budama artıklarını imha etmeyenlere ceza

Budama artıklarını imha etmeyenlere ceza

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.