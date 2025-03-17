'Gram altın ve ons altın hedefleri yukarı çekildi' Uzman isim o rakamı işaret etti! Altın alacaklar dikkat

Gram altın ne kadar olacak? Altında son durum ne? Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Küresel gelişmeler ve belirsizlik ortamı altın fiyatına etki etmeye devam ederken uzmanlar altının bundan sonraki seyri ile alakalı çarpıcı değerlendirmeler aktarıyor. Altın almayı düşünenler için de ciddi uyarılar geliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın saat 08.29 itibarıyla 3520 TL'den fiyatlanırken Kapalıçarşı'da ise 3546 TL seviyesinde. Ons altın ise 2984 dolardan fiyatlanıyor.

ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT! RAKAM VERDİ

Altın fiyatları ile ilgili Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"3.000 dolar üzeri altın çok güçlü bir katalizör gerektiriyor açıkçası ve bu hafta çarşamba günü de FED'in kararı var. FED kararları altın için çok önemlidir. Dolayısıyla FED'in birçok kararını alacağız; ekonomik projeksiyonları alacağız, kaç tane faiz indirimi bekliyor onu göreceğiz, Powell resesyon hakkında ne diyecek... Çok yönlü, fiyatlama gücü yüksek bir FED akşamı geçireceğimiz için altın da son bir haftada çok güçlü yükseldiği için altın tarafında 3.000 dolar üzerinde tutulma zor olabilir. O açıdan baskı da görebiliriz, bir düzeltme de görebiliriz. Ama şurası kesin bu bahsettiğiniz haberin (Trump - Husiler) bir ivmelenmesi görürüz. Ondan sonra çarşamba günü eğer FED altını desteklerse 3.000 dolar üzerinde tutunmayı bu durum artırabilir. Ama şunu söyleyeyim yani 3000 dolar üzerinde tutunmadan, gram altın tarafında kabaca 3550 üzerinde tutunma görmeden altın almamak gerekir. Aşırı yükselen altın var, fomo etkisi dediğimiz; altın yükseliyor bu yükselişi kaçırmayayım korkusuyla elimizdeki yüklü parayla yüklü tasarrufla tek seferde altın almak şu an çok riskli diye düşünüyorum açıkçası.

YAZ AYLARINDA ALTINDA HEDEF NE?

Altın biraz şaşırttı piyasayı. Temel sebebi şu Trump'ın tarifeleri kaynaklı belirsizlik güvenli liman ihtiyacı yarattı ve altını çok güçlü yükseltti. Bir de FED'in de resesyon kaygılarıyla 2 faiz indirimi değil de ikiden fazla faiz indirimi yapacak olması da ekstra destek verdi. Genel olarak son geçen haftaki güçlü yükselişle birlikte altına dair hem ons altın hem gram altın hedefleri yukarı çekildi. Şöyle söyleyeyim; 3100 bekleyen 3200 bekleyen yatırım bankaları Amerika'da 3500 dolara çıkardı ons altın hedefini. Bu da 4000 TL üstü bir grama işaret ediyor. Şimdi yaz ayları bizim için önemli, düğün sezonu, ekstra buradan gelecek bir talep de göreceğiz diye düşünüyorum. O açıdan ben genel olarak altında hala bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla makul getirinin üzerine bir getiri olacağını düşünüyorum ama tabii yukarı yönlü riskler olduğu gibi aşağı yönlü riskler var.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Ons altın tarafında 3200 dolarlar mümkün olacaktır. Dolayısıyla 4000 - 4500 arası bir gram altın da çok rahat biz bu yıl göreceğiz diye düşünüyorum seviye olarak.

2024'ün sonuna gittiğimizde zaten hedef 3000 dolardı. Yani biz birçok kurumun 3000 dolarlık hedefini daha yılın çeyreğinde aşmış olduk. İşte piyasayı şaşırtan taraf buydu. Bunun sebebi Trump'ın uyguladığı tarifeler ve bu tarifelerin belirsiz olması. Daha hangi ülkeye hangi tarifeyi ne zaman ne kadar uygulayacağını bilmiyoruz. Karşı ülkelerden de misilleme adımları çok hızlı geliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlikle birlikte tabii bir de Amerika'da da resesyon kaygıları, stagflasyon kaygıları da ortaya çıktı. Piyasa bunu da beklemiyordu. Stagflasyonun olduğu, resesyonun olduğu yerde güvenli liman talebi artar. Ez cümle erken gelmemizin ana kaynağı Trump'tır. Trump'ın uyguladığı politikaların belirsizliği yarattığı güvenli limandır. Şimdi bundan sonraki sürede Trump daha ne kadar böyle belirsiz olmaya devam edecek, piyasaları ne kadar rahatsız edecek, bu rahatsızlık arttıkça bu seviyeler yukarı gitmeye devam eder. FED mecburen resesyon kaynaklı daha fazla faiz indirirse yine bu altını desteklemeye devam edecektir diye

düşünüyorum. Yani uygulanacak politikalar biraz daha seviyeyi belirleyecek diye düşünüyorum.

Altında güçlü bir yükseliş gördük. Dolayısıyla bu yükseliş sebebiyle şu an aşırı alım bölgesine geldi. Kalabilmesi için güçlü bir katalizör lazım ve altını düşürecek bir FED kararı var. Bu nedenle 3000 dolar üzerinde tutunan en az iki günlük kapanış alması lazım"