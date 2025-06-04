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Gram altın ve ons altında son durum (4 Haziran 2025 Çarşamba) Tekrar yükselişte...

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 223 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 356 dolardan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Gram altın ve ons altında son durum (4 Haziran 2025 Çarşamba) Tekrar yükselişte...

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 4 bin 221 liradan tamamladı.

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GRAM ALTINDA SON DURUM! İŞTE ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 4 bin 223 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 500 liradan satılıyor.

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ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 356 dolardan işlem görüyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı adımları ve sık değişen tarife politikaları, küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri artırıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a düşürdü.

Analistler, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in hafta sonuna doğru ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek üzere bir araya gelebileceğini belirterek, söz konusu olası temasın yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.229,33
4.229,74
% 0.19
10:29
Ons Altın / TL
131.492,32
131.514,19
% 0.15
10:43
Ons Altın / USD
3.359,77
3.360,15
% 0.18
10:43
Çeyrek Altın
6.766,93
6.915,62
% 0.19
10:29
Yarım Altın
13.491,58
13.831,24
% 0.19
10:29
Ziynet Altın
27.067,74
27.577,88
% 0.19
10:29
Cumhuriyet Altını
27.822,00
28.243,00
% 0.05
17:17

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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gram altın Altın ons altın
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