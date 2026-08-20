Gram altında 4 ayın zirvesi: 7000 TL seviyesine çok yakın

Altın fiyatları son dakika... Küresel piyasalarda ons altın dünkü işlemlerde yüzde 4'ten fazla primle 4523 dolardan kapanış yaptı. 20 Ağustos 2026 Perşembe günü ons altın fiyatı saat 06.00 itibarıyla 4495 dolardan fiyatlandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4526 dolar, en düşük 4484 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.19 itibarıyla 4496 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6980 TL, en düşük 6914 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.04 itibarıyla 6933 TL seviyesinde seyrediyor.

"YENİ BİR İVME KAZANDIRDI"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ABD tahvil faizlerinde Hazine’nin alım kararının ardından düşen getirilere ve dolar endeksinin de 98,80 ile son 2,5 ayın en düşük seviyelere gerilemesine dikkat çeken Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, "Bunlar altına, ağustos başından bu yana görülen toparlanmayı güçlendiren yeni bir ivme kazandırdı. En önemli teknik test şu anda 4.510 ABD doları civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama olmaya devam ediyor. Bu önemli trend göstergesinin üzerinde kalıcı bir kırılma, teknik görünümü güçlendirirken, ocak ayındaki zirveden gelen düzeltmenin nihayet sona ermiş olabileceğine işaret edecektir" değerlendirmesini yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Öte yandan gram altın da bugünkü ilk işlemlerde 6978 TL'yi test ederek psikolojik 7000 TL seviyesine epey yaklaştı. Gram altın 17 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyelerine yöneldi ve böylece son 4 ayın zirvesine de ulaşmış oldu. Gram altın saat 06.00 itibarıyla 6929 TL'den fiyatlandı.

Ağustos boyunca yükseliş trendinde hareket eden ons altının, bu süreçte 4.160 dolarda bulunan 50 günlük ortalama, 4.200 dolardan geçen yatay trend direnci ve 4.380 dolarda konumlanan 100 günlük ortalamayı aştığı belirtildi. Dün ise ons altının, ocak ayında başlayan ve 4.420 dolardan geçen düşüş trendi direncini aşarak, üzerinde günlük kapanış yapmayı başardığı kaydedildi.

Ağustosun 19 gününde 4 engeli geride bırakan ons altın fiyatının, uzun vadeli trend dönüşümlerine işaret eden 200 günlük ortalamaya ulaştığı aktarıldı. Bugün itibarıyla 4.511 dolardan bulunan 200 günlük ortalamanın da yukarı kırılması ve üzerinde 'kalıcılık' durumunda, altında düşüş trendinin sona erdiğinin teyit alabileceğinin belirtildiği kaydedildi.

ABD HAZİNESİ, UZUN VADELİ TAHVİL GERİ ALIM OPERASYONLARININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ ARTIRIYOR

ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirmişti.