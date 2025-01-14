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Gram altında '4 bin 500 TL' diyerek tarih verdi! 'Yanılgı olmasın' Altın alacaklara o günü işaret etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.01.2025 07:53
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Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın almayı ya da elindeki altını satmayı düşünenler aklında bu sorular var. Fiyatlardaki bir aşağı yönlü bir yukarı yönlü hareketler yatırımcısının kafasını karıştırırken altın fiyatlarına dair beklentiler de merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hem ons altın hem de gram altın için değerlendirmelerini aktarıp tarih ve rakam verdi. İşte altın yatırımcısının merak ettiği o beklenti ve tahminler...

Gram altında '4 bin 500 TL' diyerek tarih verdi! 'Yanılgı olmasın' Altın alacaklara o günü işaret etti

Altın haftaya yükselişle başladı. Peki, gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almak isteyenler ya da elindeki altını nakit ihtiyacı için bozdurmayı düşünenler altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ederken bir yandan da uzmanların değerlendirmelerini araştırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılı için gram altın tahminini de aktaran Memiş, o seviyeyi işaret etti. İşte altın fiyatları ile ilgili detaylar...

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CNN Türk'te yer alan habere göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Son iki haftadır piyasaların hareketli olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Amerika'dan gelen veriler piyasaları etkiliyor ve dalgalı bir seyir var, altın fiyatları da son iki haftadır yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Haftaya yine yükseliş eğilimiyle başladı" dedi.

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TARİH VERDİ! 'ALTIN FİYATLARINDA BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ'

Bu hafta için altın fiyatlarında yaşanması beklenen seyri değerlendiren Memiş "Bu hafta hem veri açısından hem de Amerika'daki raporlar açısından önemli bir hafta. Çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Çok önemli küresel piyasalar için. Bu haftayı da ikiye ayırıyoruz; Çarşambadan önce Çarşambadan sonra olarak iki bölüme ayırıyoruz. Çarşamba gününe kadar altın fiyatlarındaki bu güçlü duruş çarşamba gününden sonra seyrini aşağı yönlü trende bırakabilir. Yani çarşamba gününden sonra altın fiyatlarında bir düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ONS ALTIN VE GRAM ALTIN AYRI YÖNLERDE HAREKET EDECEK"

Devamında Memiş "Ons altın her ne kadar 2680 - 2690 dolar aralığında oyalansa da 2.600 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme gözlemliyoruz ve bekliyoruz. Gram altın tarafında da 3000 - 3080 lira aralığını takip ediyoruz. Yine muhtemelen bir geri çekilme görebiliriz kısa vadede. Ancak yatırımcılar şunu mutlaka yakından takip etmesi lazım; ons altın ve gram altın ayrı yönlerde hareket edecek. Ons altın tarafındaki gördüğümüz bu düşüş trendi gram altına çok yansımayabilir. Burada bir yanılgı olmasın" şeklinde konuştu.

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ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altın alacaklar ya da almayı düşünenler için de değerlendirmelerde bulunan Memiş "Özellikle altın alacak vatandaşlarımıza çarşamba gününden sonra ya da önümüzdeki haftayı işaret ediyoruz. Ancak elinde altın bulunup da bu hafta nakit ihtiyacı olan; ev alacaktır, araba alacaktır, Çarşamba gününe kadar bozmalarını söyleyebiliriz. Tekrar aşağı yönlü bir trend bekliyoruz" dedi.

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Devamında Memiş "Ama yine yıl içinde orta ve uzun vadeli trende baktığımız zaman, yine yükseliş beklentimiz devam ediyor. Haftalık fiyatlarla uzun vadedeki fiyatlar değişkenlik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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"ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİR"

Gram altın için beklentisini de aktaran Memiş "Yine orta vadede, uzun vadede yine bu yılla alakalı hem jeopolitik gerilimler hem küresel ekonomiye dair belirsizlikler yine altın fiyatlarını yükseltir. Yine bu yıl 3.000 dolar seviyesi üzerinde ons altın, gram altın tarafında Temmuz ayı itibarıyla 4 bin lira seviyesini hedef alan bir yükseliş trendi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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YIL SONU GRAM ALTIN 4 BİN TL'Yİ GÖRECEK Mİ?

2025 yılında gram altının göreceği rakamları ve altının yatırımcısına sağlayacağını beklediği getirileri de değerlendiren Memiş "Bugünkü ekonomik koşullara baktığımız zaman 4000 - 4500 lira aralığındaki beklentimiz halen geçerliğini koruyor. Yani yine 2024 yılında yüzde 50 bir getirisi vardı gram altının, 2025 yılında yine en az yüzde 50 bir getiri bekliyoruz" dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.044,77
3.045,11
% 0.24
08:48
Ons Altın / TL
94.655,64
94.726,30
% 0.23
09:03
Ons Altın / USD
2.668,25
2.668,73
% 0.24
09:03
Çeyrek Altın
4.871,63
4.978,75
% 0.24
08:48
Yarım Altın
9.712,80
9.957,51
% 0.24
08:48
Ziynet Altın
19.486,50
19.854,11
% 0.24
08:48
Cumhuriyet Altını
20.250,00
20.556,00
% 0.03
17:01
Hissenet
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