FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Gram altında 4 bin 500 TL için tarih verdi! 'Sert düşüş' uyarısı 'Çok karışık bir yıl olacak'

Gram altında 4 bin 500 TL için tarih verdi! 'Sert düşüş' uyarısı 'Çok karışık bir yıl olacak'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.02.2025 09:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırınca altın yatırımcılarının da aklında pek çok soru belirdi. Altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın kaç TL olacak? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan gram altın tahminini de aktardı. Öte yandan Memiş "Kısa vadeli sert düşüşlere de dikkat etmek gerekiyor" uyarısı da yaptı. Memiş'e göre '2025 yılı çok karışık bir yıl olacak' İşte altında son durum...

Gram altında 4 bin 500 TL için tarih verdi! 'Sert düşüş' uyarısı 'Çok karışık bir yıl olacak'

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş herkesin dikkatini çekti. Ons altın dün sabah saatlerinde 2942,70 dolarla tarihi zirvesini gördü, gram altınsa 3408 lirayla rekor tazeledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ve altın piyasasında son durumla ilgili konuştu. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak? İşte altın yorumları ve altın tahminleri..

thumbs_b_c_bb37f9b20e67d0aa3118ad28b1f950c2

"ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

CNN Türk yayınında değerlendirmelerini aktaran Memiş "Özellikle Trump'ın vergi açıklamaları çok önemli ve güvenli limanlara olan talep artmaya devam ediyor. Diğer bu yeni vergiler altın tarafına gelecek endişeleri de var. Özellikle altın tüccarlarını ve şirketlerin Londra'daki bulunan fiziki altınlarının İngiltere'ye transferini tetikliyor. Yaklaşık 38 milyar dolar civarındaki altın transferi gerçekleşiyor son iki haftadır. Londra'daki bütün altınlar şu anda Amerika'ya dönüyor. İthalat tarafından tekrar vergi gelir diye bu endişeler yine piyasalarda hakim. Yine Trump'ın açıklamalarında ciddi belirsizlik oluştuğu için ve söylemleri de değişik olduğu için güvenli limanlara olan talep de artıyor. Tekrar bu etkenler altının ons fiyatında son 7 haftada 320 dolar civarında, gram altın tarafında da 400 liralık bir değer artışı gördük. Ancak kısa vadeli bu yükselişe de çok dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

altın1

2025 GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini aktaran Memiş "2025 yılı çok karışık bir yıl olacak. Özellikle yatırımcılar çok dikkat etmesi gerekiyor. Kasım ayında 2025 yılına ilişkin kamuoyuna gram altın tarafında Temmuz ayına kadar 3500 - 3700, Temmuzdan sonra yılın ikinci yarısında 4000 - 4500 lira aralığıyla alakalı rakam telaffuz etmiştik. Ons altın tarafında 3050 - 3080 dolar seviyesini telaffuz etmiştim. Yine aynı düşüncem, aynı öngörüm geçerliliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_c270f2074e57977cfe2d2371fe4e0609

"KISA VADELİ KAR SATIŞLARINA MUHTAÇ OLAN BİR ALTIN FİYATI VAR KARŞIMIZDA"

Devamında Memiş "Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gidişat yine yıl boyunca altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekleyeceğini işaret ediyor. Ama kısa vadeli kar satışlarına muhtaç olan bir altın fiyatı var karşımızda. Kısa vadeli sert düşüşlere de dikkat etmek gerekiyor" dedi.

thumbs_b_c_d7e018e6c7ec445614caa478e976e00e

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.350,79
3.351,39
% -0.19
09:26
Ons Altın / TL
104.137,09
104.197,73
% -0.26
09:41
Ons Altın / USD
2.888,10
2.888,46
% -0.32
09:41
Çeyrek Altın
5.361,27
5.479,53
% -0.19
09:26
Yarım Altın
10.689,02
10.959,06
% -0.19
09:26
Ziynet Altın
21.445,06
21.851,09
% -0.19
09:26
Cumhuriyet Altını
22.697,00
23.040,00
% 0.6
17:03
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş gram altın fiyatı gram altın fiyatları anlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Artık maçlarda hakem olmayacak' VAR sisteminde tarihi değişiklik! Yeni kurallar geliyor...

'Artık maçlarda hakem olmayacak' VAR sisteminde tarihi değişiklik! Yeni kurallar geliyor...

Trump 'savaşı' başlattı, misilleme korkusu piyasaları sardı!

Trump 'savaşı' başlattı, misilleme korkusu piyasaları sardı!

Eski vekil dava açtı, trafik cezasını sildirdi! ‘Kanıtlamak için yaptım’

Eski vekil dava açtı, trafik cezasını sildirdi! ‘Kanıtlamak için yaptım’

Çeyrek altınla yarışıyor! Kilosu 5 bin TL, tanesi 100 TL 'Aman ya rabbi'

Çeyrek altınla yarışıyor! Kilosu 5 bin TL, tanesi 100 TL 'Aman ya rabbi'

Sıfır araç ikinci elden ucuz kaldı! Piyasa karıştı

Sıfır araç ikinci elden ucuz kaldı! Piyasa karıştı

Market market gezmeye son! Yeni dönem başladı

Market market gezmeye son! Yeni dönem başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.