Gram altında 4500 TL için net konuştu! 'Çok zor' diyerek açıkladı... Altındaki yükselişle gözler fiyatlarda

Altında son durum! Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yeniden sert yükselecek mi, düşecek mi? Altın yatırımcıları, altına yatırım yapmayı düşünenler ya da altın ihtiyacı olanlar bu soruların yanıtını araştırmaya devam ederken altının bugün yeniden güne yükselişle başlaması gözleri tekrar fiyatlara çevirdi. Peki, altının bundan sonraki seyri ne olacak? Uzman isimden altına ve özellikle gramdaki '4500 TL' beklentisine dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 14.22 itibarıyla 4133 TL seviyelerinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Yükseliş hareketini sürdüren ons altın ise, saat 14.38 itibarıyla 3309 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor.

"YENİDEN PİYASALARDA RİSKLERİ ARTIRDI"

Habertürk yayınında konuşan altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran yatırım danışmanı Eda Karadağ ise şu şekilde ifadeleri kullandı:

"Şu son günlerdeki haber akışları yeniden piyasalarda riskleri arttırdı. Birincisi Amerika. Amerika şu anda çok büyük bir vergi paketine hazırlanıyor. Vergi indirim tasarısına hazırlanıyor. Dolayısıyla bunun da Amerika'da aslında bütçe açığını daha da arttırmasına, borç yükünü daha da arttırmasına yol açtığı için dolarda negatif bir fiyatlama var. Dolayısıyla dolardaki negatif aslında etki altın fiyatlarını destekliyor.

"GÜVENLİ LİMAN ALGISI ÇALIŞIYOR"

İkinci olarak İsrail. İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlandığına yönelik haber akışları var. Daha detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Teyide ihtiyacımız var ama şu anda gelen bu haber bile piyasaları aslında korkutuyor. Dolayısıyla güvenli liman algısı çalışıyor ve bu da tabii ki altın fiyatlarını desteklemekte.

Üçüncü olarak da aslında altında zaten biz çok net bir düşüşün başladığını ifade edemiyorduk. Evet son dönemde özellikle de Amerika ve Çin arasında yapılan bu tarife indirimi anlaşması elbette piyasaları desteklediği gibi altın fiyatlarında da ivme kaybına yol açmıştı.

Ama 90 gün sonra iki ülke arasındaki gelişmeler nasıl olacak? Ne yönde ilerleyecekler? Acaba yeniden tarife oranlarında artışa giderler mi gitmezler mi? Buna dair belirsizlik var. Dolayısıyla bununla ilgili aslında biz şunu diyorduk; altın bir süre dinlenmek, soluklanmak isteyebilir. Neticede yılbaşından bu yana çok yükseldi. Ama şunu da gördük. Haber akışlarına çok hassasız. Dolayısıyla son iki gündür gelen haberler, piyasadaki beklentiler yine altın fiyatlarının toparlanmasını sağlamış durumda.

GRAM ALTIN 4500 LİRAYI GÖRECEK Mİ?

Bir kere görür mü, görmez. Bu kadar kısa zamanda gram altın cephesinde bir 4500 lira beklentisi yok. Zaten bizim zirvemiz 4300 liralarda ve şu anda hani az önce bahsettiğim konu başlıkları evet altını destekledi diyorum ama altında yeniden bir yükselişi tam manasıyla destekleyemez.

Çünkü diğer yanda başka haber akışları işte Amerika ve Çin meselesi hala altını aslında baskılayan bir tablo. Yani altın tarafını destekleyemiyor. Fed'in faiz indirimlerini ötelemeye devam etmesi altını destekleyemiyor. Dolayısıyla haberler biraz aslında altın fiyatlarının şu noktada dengelenmesini sağlamış durumda.

Şu andaki gelişmeler, mesela İsrail ve İran olayı daha detaya sahip değiliz. Diyelim ki günün geri kalanında veya haftanın kalanında böyle bir saldırının olmayacağına dair bir yalanlama gelirse altın fiyatlarında biz kar satışı görebiliriz. Veya Amerika tarafı borç yükünü azaltmasına dair hani böyle bir endişeler var piyasada. Bu endişeleri hafifletici bir adım atacağına yönelik bir açıklamada bulunursa yine altın fiyatları geri çekilebilir.

"4500'LERİ ŞU ANDA KONUŞMAMIZ BENCE ÇOK ZOR"

Dolayısıyla şu anda çok güçlü bir yükseliş beklentisi yok. Zaten bizim için en büyük problem Amerika ve Çin tarafıydı. Onlar en azından kısa zamanki o riskleri biraz dağıttığı için piyasa aslında yumuşadı. O yüzden şu anda gelen haberler elbette anlık olarak fiyatlara yansıtılıyor. Ama ben kısa vadede çok güçlü bir yükseliş beklentisi içerisinde değilim. Küreselde, dolar bazında, altında. Dolayısıyla bunun da grama yansımasını bu şekilde beklerim. Yani 4500'leri şu anda konuşmamız bence çok zor. Zaten bizim zirvemiz 4.300 liralardan geçiyor. An itibarıyla da 4100 liralarda.

Sadece teknikte şunu gördük. 4.000 liraların altına geriledi geçtiğimiz hafta. Ons'taki geri çekilmeye bağlı olarak. Ama piyasa zaten çok fazla bunun altında kalıcı bir alan oluşturmasına izin vermediği için yeniden biz 4.000 liraların üzerini konuşuyoruz gram altında"