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Gram altında 5000 TL için tarih verdi! 'Al unut dönemi başladı' Uzman isim kripto, döviz, borsa detayını verdi

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? İsrail - İran arasındaki gerilim tüm dünyada piyasaları etkilerken altın fiyatlarına da etki etti. Bu noktada yükselişe geçen altında fiyatların ne olacağı merak ediliyor. İslam Memiş ve Nasri Amcalar'dan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş "Artık altın tarafında al unut dönemi başladı" derken Amcalar ise gram altın tarafında 5000 TL için tarih verdi.

Gram altında 5000 TL için tarih verdi! 'Al unut dönemi başladı' Uzman isim kripto, döviz, borsa detayını verdi
Hande Dağ

Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Altın yatırımcısı ve altın almayı düşünenler bu soruların yanıtını araştırıyor. İsrail - İran arasındaki gerilim sonrası altında yükseliş gözlemlenirken fiyatların bundan sonraki seyri merak ediliyor. Uzman isimlerden altın fiyatlarına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 4 bin 301 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 340 liradan satılıyor.

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ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 383 dolardan işlem görüyor.

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"ARTIK ALTIN TARAFINDA AL UNUT DÖNEMİ BAŞLADI"

TV100'de yer alan haberde konuşan para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Savaş riskinin olduğu ve savaşın başladığı her dönemde altın güvenli limandır. Belirsiz bir sürece girdik. Artık altın tarafında al unut dönemi başladı" dedi.

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"DOLARDAN KAÇIP ALTINA YÖNELMEYE BAŞLADI"

İsrail'in iran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselirken yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. İsrail ile İran arasındaki gerginlik piyasaları etkiledi. Artan belirsizlikle birlikte vatandaş dolardan kaçıp altına yönelmeye başladı.

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Memiş "Kripto para piyasasından çıkış yapanlar, dövizden çıkış yapanlar, borsadan çıkış yapanlar güvenli liman olarak altını tercih eder ve altın talebinde bulunur" dedi.

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Ons altın 3500 dolar seviyesine kadar çıkarak rekor kırarken gram altın da 4370 lirayı gördü. Memiş "Ons altın ve gram altında yükseliş yönü beklentimiz yine devam ediyor. Yine 3500 dolar seviyesi üzerinde yükselen ons altın tarafında tabii ki savaşın şiddetine göre fiyatların yükselme ihtimali kuvvetli. 4750 - 5000'li rakamlar gündemde olabilir" şeklinde konuştu.

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Uzmanlar yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Uzmanlar yıl sonu tahminlerini de açıkladı. Mevcut ortama göre ons altın 3700 dolar, gram altınsa 5.500 TL'ye kadar çıkabilir. Piyasaların gözü kulağı ise İsrail - İran'dan gelecek olan haberlerde. Memiş "İran'dan gelecek haber akışları ve İsrail'den gelecek haber akışları piyasalar açısından daha çok önemli. Döviz mi altın mı tarafındaki talep tamamen altın tarafında oldu" ifadelerini kullandı.

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TGRT Haber yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar şu ifadeleri kullandı:

"Altın her zaman güvenli liman olma statüsünü koruyor ve korumaya da devam edecek. Yani şöyle bir geçmiş grafiklere baktığımız zaman altının ons fiyatı son 6 aydır üst üste yükseliş gösteriyor ve bu da baktığınızda son 20 yıldaki en uzun bir yükseliş süreci. Yani altın aslında rüzgarı arkasına aldı ve ons fiyatı artık önümüzdeki günlerde daha da yükselmeye devam edecektir. Amerika Merkez Bankası Fed faiz indirmeye başladığı zaman bu da ons fiyatını yukarıya doğru tetikleyecektir. Ons fiyatında yeni rekorlar göreceğiz, bu da gram altın TL'de yeni rekorlar görmemize sebep olacaktır. Yani aslında sadece Ortadoğu'daki iç karışıklık kaos savaş durumu değil baktığınız zaman ekonomik durumlar da, ekonomi kuruluşlarının da açıkladığı açıklamalar da aslında hep altının fiyatını yukarıya doğru yönlü tetikleyen faktörler arasında.

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Altın gördüğü rakamı hiçbir zaman unutmuyor. Elbette ki bir barış ortama sağlanırsa altın fiyatında kısmi gevşemeler olacaktır. Ama bu gevşemeleri vatandaşlar yatırımcılar bir alım fırsatı olarak değerlendirip varlıklarına varlık katarak altına yatırımına devam edebilirler. Çünkü altın orta ve uzun vadede hiçbir zaman yatırımcısına kaybettirmedi ve bundan sonra da kaybettirmeyeceğini tahmin etmekteyiz.

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YIL SONU GRAM ALTIN TAHMİNİ

5000 liralı seviyeleri muhakkak göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yani uzun zamandan beri tahmin ettiğimiz rakamlar, 5.000 lirayı göreceğimizi tahmin ediyoruz"

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Hissenet
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.305,20
4.305,72
% 0.11
11:27
Ons Altın / TL
133.796,81
133.818,27
% 0.04
11:42
Ons Altın / USD
3.383,92
3.384,30
% -0.13
11:42
Çeyrek Altın
6.888,32
7.039,85
% 0.11
11:27
Yarım Altın
13.733,59
14.079,71
% 0.11
11:27
Ziynet Altın
27.553,28
28.073,30
% 0.11
11:27
Cumhuriyet Altını
28.730,00
29.164,00
% 0.04
17:06
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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