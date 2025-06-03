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'Gram altında asıl hedef' diyerek rakam verdi! İslam Memiş 'Alım fırsatı' için net konuştu

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatlarında alım fırsatı olacak mı? Altında son durum, tüm altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu noktada uzman isimlerin altın yorum ve tahminleri de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Haftaya yükselişle başlayan altında yön ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş'ten, alım fırsatı ve gram altının asıl hedefine yönelik değerlendirmeler geldi.

'Gram altında asıl hedef' diyerek rakam verdi! İslam Memiş 'Alım fırsatı' için net konuştu
Hande Dağ

Altında son durum ne? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almak isteyenler de elinde altın bulunduranlar da altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Geçtiğimiz hafta düşüş gösteren altın, yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Peki, altının bundan sonra seyri nasıl olacak? Altında alım fırsatı var mı? Detayları uzman isim finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı sabah saatlerinde 4236 TL seviyelerinde seyrediyor.

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ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın fiyatı da yine sabah saatlerinde 3361 dolar civarında fiyatlanıyor.

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A Haber yayınında konuşan ve altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta düşüş trendinde olan altın fiyatları yeni haftaya ve Haziran ayının ilk haftasına yükselişle başladı. Malum hafta sonu Ukrayna'nın Rusya'ya tekrar saldırı gerçekleşmesiyle birlikte jeopolitik gerilim tarafına bir artış oldu.

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Ons altın tarafında 70 dolar, gram altın tarafında 70 lira civarında bir artış oldu. Haftaya yükselişle başladı ama gözlerimiz yine jeopolitik gerilimlerde. Çünkü Rusya tarafında bir misilleme haberi gelebilir diye tahmin ediyoruz. O yüzden piyasa biraz daha gerilimi fiyatlamaya devam ediyor.

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Normalde teknik olarak düşüşler bitmedi. Yine aşağıda alanı var ve geçen hafta düşüş trendindeydi. Gelen bu saldırı haberi ile birlikte tekrar yükseldi. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.
Ancak kısa vadede yine yatırımcısı kar satışlarını bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Kısa vadeli düşüşlerde teknik olarak takip edeceğimiz bazı seviyeler var. Mesela ons altın tarafında 3.180 dolar, gram altın tarafında 4.050 lira seviyesi. Ama devamında tekrar yıl sonuna kadar asıl hedef gram altın tarafında 4.500 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi. Kar satışlarını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz.

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"ALTIN TAKMA KÜLTÜRÜ HER GEÇEN GÜN YOK OLMAYA GİDECEK GİBİ DURUYOR"

Hem küresel piyasalarda hem yurt içi piyasalarda altının değerlenmesi, altın fiyatlarında yaşanan yükselişler özellikle altın yatırımcının alternatif yatırım aracına döndüğünü bize gösteriyor altının. Yani bir takı ve süs olarak değil de daha çok yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor. O yüzden Darphane Genel Müdürünün açıklamasına baktığımız zaman, rafinelerin üretimine baktığımız zaman genelde çeyrek altın, cumhuriyet altını, Sarrafiye grubu altınlarda üretim tarafında ciddi bir artış var. Rafinelerin de 1 gram altınlarda veya paketli gram altınlarda ciddi bir artış var. Bu da yatırımcıların artık düğünlerde takı olarak değil de daha çok yatırım amaçlı altın aldığını bize gösteriyor. Bundan sonraki süreçlerde altın kültürü, altın takma kültürü her geçen gün değer artışından dolayı yok olmaya gidecek gibi duruyor. Zaten son yıllarda, son 5 yıldır düğünlere gittiğiniz zaman altın takılarının azaldığını ve tercihlerin genelde TL olarak devam ettiğini gözlemliyoruz.

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ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Son yıllarda yine teknolojinin ön plana çıkması ve dijital çağa biraz daha hızlı ilerlemesiyle birlikte dolandırıcılık hadiselerinde ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Genelde internetten altın alımı yapan vatandaşlarımızın oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Son yıllarda dolandırılan vatandaşların sayısında ciddi bir artış var. Ancak Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bu konuyla alakalı ciddi yaptırımlar ve yeni yasalar çıkarması gerekiyor. Kuyumcuların da başı dertte aslında bu konuyla alakalı. Gerçek altın fotoğrafı paylaşıyorlar internette. Ucuz altın satışı var veya kampanyası var diye vatandaşı dolandırılıyor. Vatandaşlar dolandırıldığını bozmaya geldiği zaman anlıyor. Düşük ayar olabiliyor, içinde bakır olabiliyor veya tamamen sahte olabiliyor. Ama vatandaş daha sonra dolandırıldığını anladığı için bunu vatandaşın gözüyle ayırt etme olasılığı her geçen gün zayıflıyor. Yine dolandırıcılar hem yapay zeka teknolojisini kullanıyor hem de aynı atölyeler gibi birebir makineler alıyorlar ve taklit ürünü birebir yapabiliyorlar ve dolayısıyla da dolandırıcılık hadisesinde ciddi bir artış var. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca eğer zaruri bir ihtiyacı yoksa internetten alışveriş yapmaları çok riskli. Ancak altın alma zorunluluğu olan vatandaşlarımız varsa mutlaka Türkiye'nin kurumsal mağazaları var, internet sayfaları var. Burayı tercih etmeleri önemli olacaktır.

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HANGİ ALTIN ALINIR?

Genelde vatandaşlardan çok soru geliyor bu tip. Yani hangi altın grubunu tercih etmeliyiz diye. Bakın çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altın. Hepsi 22 ayardır ve hepsine Darphane Genel Müdürlüğü üretiyor. Dolayısıyla arasında bir fark yok değer açısından. Paranız hangisine yetiyorsa onu alın. Yani iki çeyrek bir yarım yapıyor, 4 çeyrek bir tam yapıyor. Burada fark eden bir şey yok fiyat açısından. Dolayısıyla vatandaşın parası hangisine yetiyorsa onu alsın. Eğer gram altın tercihi varsa da 1 gramdan başlıyor zaten. İster 1 gram ister 5 gram ister 10 gram değişen bir şey yok. 24 ayar gram altınlar da rafineler tarafından üretiliyor ve piyasaya sürülüyor. Vatandaşın artık parası hangisine yetiyorsa ona göre de değerlendirebilir yatırımlarını"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.236,26
4.236,75
% -0.61
08:00
Ons Altın / TL
131.729,43
131.778,95
% -0.59
08:14
Ons Altın / USD
3.362,18
3.362,54
% -0.59
08:14
Çeyrek Altın
6.778,02
6.927,09
% -0.61
08:00
Yarım Altın
13.513,67
13.854,18
% -0.61
08:00
Ziynet Altın
27.112,06
27.623,62
% -0.61
08:00
Cumhuriyet Altını
27.810,00
28.230,00
% 1.23
17:10
Hissenet
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