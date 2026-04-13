Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı: 13 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 798 TL'den işlem görüyor. 13 Nisan Pazartesi 2026 güncel altın fiyatları...

Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı: 13 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6 bin 813 liradan tamamladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 798 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı: 13 Nisan altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 910 liradan satılıyor.

Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı: 13 Nisan altın fiyatları 2

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 4 bin 727 dolardan işlem görüyor.

Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı: 13 Nisan altın fiyatları 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı: 13 Nisan altın fiyatları 4

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken, ABD Başkanı Donald Trump ülkeye ait donanmanın söz konusu boğaza girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı: 13 Nisan altın fiyatları 5

ABD-İran barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin artmasının ardından, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine yönelik beklentileri azaltması, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Analistler, ateşkes iyimserliğinin ortadan kalkması ve bunun sonucunda dolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin altını tekrar geri plana ittiğini belirtti.

Bugün, yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de mevcut konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.791,63
6.792,44
% -0.3
09:54
Ons Altın / TL
211.580,17
211.641,89
% -0.13
10:09
Ons Altın / USD
4.731,35
4.731,90
% -0.37
10:09
Çeyrek Altın
10.866,61
11.105,64
% -0.3
09:54
Yarım Altın
21.664,89
22.210,85
% -0.3
09:54
Ziynet Altın
43.465,62
44.285,85
% -0.3
09:54
Cumhuriyet Altını
45.415,00
46.100,00
% -0.38
13:02
ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Transparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

