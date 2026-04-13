Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi

Altın ve petrol fiyatında son durum... Küresel piyasalarda cuma günü 94,25 dolardan kapanan Brent petrol, ABD ve İran arasındaki ilk müzakerelerden sonuç çıkmamasıyla yeni haftaya sert yükselişle başladı. Altın fiyatlarında ise düşüş görülüyor. İşte piyasalarda son durum...

PETROL FİYATI YÜKSELDİ

İlk işlemlerde en yüksek 103,85 doları test eden varil fiyatı, Türkiye saatiyle 06.00 itibarıyla 102 dolara yakın denge arayışını devam ettiriyor. ABD'nin 'abluka' kararı tansiyonun yüksek kalmasına neden oluyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatı saat 06.00 itibarıyla 6780 TL ve ons altın fiyatı 4715 dolardan güne başlarken petrol ve dolar endeksinde yaşanan yükseliş, enflasyon endişelerinin artması ve buna ek olarak faiz indirimi beklentilerinin gerilemesiyle beraber altın fiyatlarını baskılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 'ateşkes' ve 'petrolde sert düşüş' etkisiyle 4749 dolardan kapanış yapmıştı. İlk müzakerelerden sonuç alınamaması sonrası yeni hafta yüksek tansiyonlar başladı. Petrol fiyatının yeniden 100 doların üzerine yönelmesiyle altın, yeni haftaya zayıf başlangıç yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4732 dolar, en düşük 4644 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.20 itibarıyla 4711 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6824 TL, en düşük 6673 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.06 itibarıyla 6777 TL seviyesinde seyrediyor.

Diğer yandan değerli metallerde de düşüş ağırlıklı bir seyir gözlendi. Spot gümüş yüzde 2,2 gerileyerek ons başına 74,23 dolara düştü. Ons gümüş saat 07.41 itibarıyla 74,34 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

13 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.20 itibarıyla 4711 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.06 itibarıyla 6777 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.06 itibarıyla 11.078 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.07 itibarıyla 22.158 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 46.395 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 113.592 TL seviyesinde.