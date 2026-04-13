Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi

Altın fiyatlarında son durum! Altın, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi. Güçlenen dolar ve petrol fiyatının tekrar 100 doların üzerine tırmanmasıyla enflasyon endişeleri alevlenirken Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler azaldı. Altın fiyatları Pazartesi günü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi
Hande Dağ

Altın ve petrol fiyatında son durum... Küresel piyasalarda cuma günü 94,25 dolardan kapanan Brent petrol, ABD ve İran arasındaki ilk müzakerelerden sonuç çıkmamasıyla yeni haftaya sert yükselişle başladı. Altın fiyatlarında ise düşüş görülüyor. İşte piyasalarda son durum...

Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi 1

PETROL FİYATI YÜKSELDİ

İlk işlemlerde en yüksek 103,85 doları test eden varil fiyatı, Türkiye saatiyle 06.00 itibarıyla 102 dolara yakın denge arayışını devam ettiriyor. ABD'nin 'abluka' kararı tansiyonun yüksek kalmasına neden oluyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı.

Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi 2

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatı saat 06.00 itibarıyla 6780 TL ve ons altın fiyatı 4715 dolardan güne başlarken petrol ve dolar endeksinde yaşanan yükseliş, enflasyon endişelerinin artması ve buna ek olarak faiz indirimi beklentilerinin gerilemesiyle beraber altın fiyatlarını baskılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 'ateşkes' ve 'petrolde sert düşüş' etkisiyle 4749 dolardan kapanış yapmıştı. İlk müzakerelerden sonuç alınamaması sonrası yeni hafta yüksek tansiyonlar başladı. Petrol fiyatının yeniden 100 doların üzerine yönelmesiyle altın, yeni haftaya zayıf başlangıç yaptı.

Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi 3

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4732 dolar, en düşük 4644 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.20 itibarıyla 4711 dolar seviyesinde seyrediyor.

Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi 4

Gram altın gün içinde en yüksek 6824 TL, en düşük 6673 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.06 itibarıyla 6777 TL seviyesinde seyrediyor.

Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi 5

Diğer yandan değerli metallerde de düşüş ağırlıklı bir seyir gözlendi. Spot gümüş yüzde 2,2 gerileyerek ons başına 74,23 dolara düştü. Ons gümüş saat 07.41 itibarıyla 74,34 dolar seviyesinde seyrediyor.

Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Petrol 100 doları aştı, altın düştü: Gümüş de geriledi 7

13 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.20 itibarıyla 4711 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.06 itibarıyla 6777 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.06 itibarıyla 11.078 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.07 itibarıyla 22.158 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 46.395 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 113.592 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.780,07
6.780,93
% -0.47
08:22
Ons Altın / TL
211.007,16
211.129,54
% -0.39
08:37
Ons Altın / USD
4.722,24
4.722,87
% -0.56
08:37
Çeyrek Altın
10.848,11
11.086,82
% -0.47
08:22
Yarım Altın
21.628,41
22.173,64
% -0.47
08:22
Ziynet Altın
43.392,43
44.211,66
% -0.47
08:22
Cumhuriyet Altını
45.415,00
46.100,00
% -0.38
13:02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

