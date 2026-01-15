FİNANS

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı (15 Aralık güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 397 TL'den işlem görüyor. İşte 15 Aralık Perşembe 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 bin 431 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybıyla 6 bin 397 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 604 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 254 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 606 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda tonunu biraz yumuşatması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını belirtmesi güvenli liman varlıklara talebin azalmasına neden oldu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." dedi.

Analistler, değerli metallerdeki son geri çekilmelere karşın altındaki yükseliş eğiliminin bu yıl da devam edebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.391,00
6.391,84
% -0.61
10:42
Ons Altın / TL
198.700,64
198.762,01
% -0.64
10:57
Ons Altın / USD
4.600,67
4.601,26
% -0.68
10:57
Çeyrek Altın
10.225,60
10.450,66
% -0.61
10:42
Yarım Altın
20.387,28
20.901,33
% -0.61
10:42
Ziynet Altın
40.902,38
41.674,82
% -0.61
10:42
Cumhuriyet Altını
42.990,00
43.639,00
% 0.63
17:01
