Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 17 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 873 liradan işlem görüyor. İşte 17 Şubat Salı 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7 bin 16 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 altında 6 bin 873 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 911 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 995 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 2 azalışla 4 bin 890 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Altın fiyatlarında ise Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.899,97
6.900,89
% -1.64
10:19
Ons Altın / TL
214.683,05
214.758,54
% -1.6
10:34
Ons Altın / USD
4.909,42
4.909,99
% -1.66
10:34
Çeyrek Altın
11.039,96
11.282,95
% -1.64
10:19
Yarım Altın
22.011,27
22.566,04
% -1.64
10:19
Ziynet Altın
44.160,54
44.994,06
% -1.64
10:19
Cumhuriyet Altını
48.394,00
49.129,00
% 0.04
17:02
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
