Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 19 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 altında 6 bin 850 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 600 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gerilimin arttığı bu ortamda ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen temkinli ve "şahin" sinyaller küresel risk algısının artmasına neden oldu.

Fed, dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikası karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,4'te tutarken, bu tahmin 2026'da tek faiz indirimi öngörüsünün korunduğunun sinyalini verdi.

Öte yandan İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi ve bazı enerji tesislerine yönelik saldırıları ise jeopolitik risklerin artmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle dün günü yüzde 3,7 değer kaybıyla 4 bin 819 dolardan kapatan altının onsu, yeni günde yüzde 0,67 azalışla 4 bin 758 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır