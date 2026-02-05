FİNANS

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 5 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 864 liradan işlem görüyor. İşte 5 Şubat Perşembe 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6 bin 918 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 6 bin 864 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 680 liradan, cumhuriyet altını ise 46 bin 800 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 913 dolardan işlem görüyor.

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gümüşün onsu da yüzde 10,3 düşüşle 78,5 dolarda seyrediyor.

Teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesi varlık fiyatlarının yönünü etkilerken, yeni günde gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dolar endeksindeki yükselişle, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalacağına yönelik işaretler kıymetli metallere talebin azalmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün telefonla görüştü. Görüşmeye ilişkin Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini vurguladı.

Piyasadaki likiditenin düşük olması nedeniyle, kıymetli metaller, kripto paralar ve bölgesel hisse senetleri de dahil olmak üzere çoğu varlık sınıfında talebin azaldığı görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.896,51
6.897,56
% -0.18
10:03
Ons Altın / TL
214.320,35
214.384,90
% -0.25
10:18
Ons Altın / USD
4.922,72
4.923,90
% -0.3
10:18
Çeyrek Altın
11.034,42
11.277,52
% -0.18
10:03
Yarım Altın
21.999,88
22.555,03
% -0.18
10:03
Ziynet Altın
44.137,68
44.972,11
% -0.18
10:03
Cumhuriyet Altını
48.580,00
49.451,00
% -0.4
17:12
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
