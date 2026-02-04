FİNANS

Gram altında hızlı yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 80 liradan işlem görüyor. İşte 4 Şubat Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...

Gram altında hızlı yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Güncel altın fiyatları belli oldu. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,1 artışla 6 bin 914 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 2,4 primle 7 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 700 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Jeopolitik gerilimlerin yeniden artması ve ekonomik projeksiyonlarda belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik kaygılar, ABD'de ekonomik gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası adımlarına ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Birçok riskli faktörün birleşimi piyasalarda öngörülebilirliği azaltırken bu durum yatırımcıların değişen koşullara göre pozisyonlanmasını zorlaştırıyor. Söz konusu unsurların başında bölgesel gerilimler yer alırken ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselebileceğine dair endişeler mevcudiyetini koruyor.

ABD'nin İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğüne yönelik haberler ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği iddiaları, bölgedeki jeopolitik risklerin artabileceğine işaret eden gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu gelişmeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken değerli metallerdeki sert düşüşlerin yerini yeniden yükselişlere bıraktığı izleniyor.

ONS ALTIN YENİDEN 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma bugün de sürerken altının onsu yeniden 5 bin doların üzerine çıktı.

Dün yüzde 6,2 yükselişle kayıplarının bir kısmını telafi eden ons altın günü 4 bin 945 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde de yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın, şu sıralarda yüzde 2,3 yükselişle 5 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

Gümüş tarafında da alıcılı bir seyir öne çıkarken gümüşün onsu yüzde 2,6 yükselişle 87,2 dolardan işlem görüyor.

ABD'DE HÜKÜMET KAPANMASI SONA ERDİ

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de 4 gün süren kısmi hükümet kapanması sona erdi. Federal hükümet, Temsilciler Meclisinin bütçe paketini onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu imzalamasıyla yeniden tam olarak faaliyete geçti.

Kısmi hükümet kapanması, dünkü veri takviminde yer alan tarım dışı istihdam verisinin gecikmesine yol açarken yatırımcıların odağı bugün yayımlanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine kaydı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.085,47
7.087,08
% 2.57
09:43
Ons Altın / TL
220.772,87
220.899,76
% 2.77
09:58
Ons Altın / USD
5.075,04
5.076,16
% 2.71
09:58
Çeyrek Altın
11.336,75
11.587,37
% 2.57
09:43
Yarım Altın
22.602,64
23.174,74
% 2.57
09:43
Ziynet Altın
45.349,24
46.207,01
% 2.57
09:43
Cumhuriyet Altını
48.916,00
49.650,00
% 3.61
17:14
