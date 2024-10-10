Gram altında ivme aşağı yönlü... Kalıcı düşüş ihtimalini açıkladı! Hikmet Baydar piyasalarda neler olacağını tek tek anlattı!

Orta Doğu gerilimleri, ABD'de 4 yıl aradan sonra faiz indirimine gidilmesi gibi etkenler altını şahlandırmıştı. Rekor üstüne rekor kıran sarı metal ekim ayı itibarıyla yönünü aşağıya çevirdi.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, altın için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Baydar, Jeopolitik riskler ve Fed faiz indiriminin ardından piyasalarda Körfez'de üretimi yüksek olan ürünlerin fiyatlarının artmaya başladığını aktardı ve petrol fiyatının 80 dolara çıktığını söyledi.

Baydar, petrol fiyatları nedeniyle ABD'nin zor durumda kalabileceğini söyleyerek, "Beklentilerin üzerinde gelmesine yol açabilir. Bu da önümüzdeki dönemde faiz indirimleriyle ilgili beklentiyi zora sokar. Böyle bir ortamda ister istemez portföy yöneticileri bir miktar nakde dönerek gelecekteki dalgalanmalara karşı gerek maliyetlerini düşürme gerekse fırsatları değerlendirmek için kaynak yaratıyor olabilir" şeklinde konuştu.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ VAR

Ons altında son 4 gündür aşağı yönlü bir hareketin olduğunu söyleyen Baydar, "Burada önemli destek 2591 dolar seviyeleridir. Ons altının bu seviyelere kadar düşme ihtimali var" dedi.

GRAM ALTIN DALGALANACAK!

Gram altın için paralel bir aşağı kayış olabileceğini aktaran Baydar, ons altın aşağı yönlü sinyal verdiği için gram altında da aynı sinyalin olacağını ifade etti. Baydar, gram altın için şu sözleri kullandı:

"Gram altında çok önemli bir pivot seviye var. Eğer gram altın bu seviyeye inerse ayı piyasası görülebilir. Burada pivot seviyenin 2769 lirada olduğunu görüyoruz. Gram altında ara destek 2830 liradır. Gram altında 2830 liraya kadar dalgalanma ihtimali yüksek"

Petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenme olusa enflasyona yönelik kaygıların da azalmaya başlayacağını belirten Baydar, önümüzdeki süreçte altında tekrar toparlanma olabileceğini kaydetti.

Baydar, altında kalıcı düşüşü engelleyen en önemli faktörü ise şu sözlerle anlattı:



"Körfez’de savaşın yayılması altında kalıcı düşüşü engelleyen en önemli faktör. Körfez’de savaşın durulması altında satışı beraberinde getirebilir. Şimdilik enflasyon kaygıları, Fed faiz indiriminin devam etmeyeceği korkularıyla önümüzdeki dönem içerisinde altında yukarı yönlü hareketlenmeler yönünü dalgalanmaya bırakabilir. Altında çok büyük bir düşüş beklemiyoruz. Ons altının 2591 dolar seviyelerine kadar düşme ihtimali var. Piyasa yönünü bulmaya çalışacaktır"

Borsa için aşağı yönlü bir hareketlenme olabileceğini belirten Baydar, "Borsada orta vadede aşağı sinyalleri var. Bu sinyaller bozulmadan yukarı yönlü bir şey söylemek mümkün değil. Şu anda önemli bir destekten seviyesi görülüyor. 8 bin 796 puan seviyesine kadar düşme ihtimali var. Ancak yukarı sinyallerinin gelmesi için endeksin tekrar 9 bin 867 seviyelerine kadar yükselmesi lazım. Şimdilik jeopolitik risklerin etkisiyle borsada aşağı yönlü bir yapı var. Borsanın 8 bin 796 puan seviyelerine kadar gelme ihtimali yüksek” diyerek sözlerini noktaladı.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın güne 2 bin 877 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 734 liradan alıcı buluyor.