Gram altında 'Ona yarayacak' sözleriyle rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip tarih verdi 'Hiç bekletmesinler'

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın için hareketli geçen bir yılın ardından 2025 yılında altının seyrinin ne olacağı merak ediliyor. 2024'ün son aylarında düşüş eğiliminde olan altın yeni yıla iyi başladı. Peki 2025'te altının seyri ne olacak? Yine bir yukarı yönlü ralli olacak mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

"GRAM ALTINDA SON 4 YILDIR ÇOK CİDDİ BİR DEĞER KAZANIMI GÖRÜYORUZ"

TV100'de yer alan habere göre; 2024 yılı için altının altın yılı denmişti, 2025 yılı için de beklentiler yüksekti ve altın yıla yükselişle başladı. "Altında seyir ne olacak, altın yıla nasıl başladı?" sorusuna yanıt veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı "Yükselişle başladı. Aslında 2620 dolar civarında kapanış gerçekleşmişti ve dolar bazlı yüzde 27, TL bazlı ise altın yüzde 52 değer kazandı 2024'te. Gram altına baktığımız zaman son 4 yıldır özellikle çok ciddi bir değer kazanımı görüyoruz" dedi.

"DEĞER KAZANIMLARI MUHTEMELEN DEVAM EDECEK"

Sarı "Bu yıl da devam eder mi bu değer kazanımları, muhtemelen devam edecek. Çünkü dünya gündemi değişik biliyorsunuz, özellikle jeopolitik gelişmelerin etkisini takip ediyoruz. Evet Rusya Ukrayna belki bir miktar durulmuş olabilir, Orta Doğu'daki suların durulduğunu görüyoruz ama yine de jeopolitik risk tarafı masada kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARIDA DAHA FAZLA ALTININ DEĞERLENMESİNİ SAĞLAYABİLİR"

Devamında Sarı "Dünya Altın Konseyi hemen yılın başında bir açıklama yaptı. Önümüzdeki 12 aylık süreç içerisinde Merkez Bankalarının altın alımlarının devam edeceğini açıkladı. Bu önemli bir gelişme. Bu da zaten altın fiyatlarını destekleyen bir neden. Bir de tabii ki 20 Ocak itibarıyla 2. Trump dönemine başlıyoruz. Belirsizlikler, bilinmezlikler, ticaret savaşlarının ve tarife savaşlarının getireceği etkiler... Bunları bilmiyoruz. O yüzden bir riskten korunma amacıyla altına alınır, bu muhtemelen devam edecek. İki, güvenli liman olarak özellikle jeopolitik riskin kaynaklandığı nedenlerden dolayı altın alınır, bu da muhtemelen devam edecek. Bir de aslında üçüncü neden; enflasyon karşısında paramızın değerini korumak için altın alırız, muhtemelen ikinci yarı itibarıyla bunu da konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden altını konuşacağız ama şunu unutmamak gerekiyor; muhtemelen ilk 6 aylık süreç içerisinde Amerika güçlü dolar istediği için, dolar endeksinin gücünden dolayı altının baskılanabileceği bir dönem yaşayabiliriz yani önümüzdeki ilk 6 aylık süreç. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra hem Merkez Bankalarının bir miktar Trump'ın etkilerini görmüş olması ve yeniden faiz indirimlerine başlamış olması hem de resesyonun belki artık yavaş yavaş dillenmesi hem jeopolitik etkiler; ikinci yarıda daha fazla altının değerlenmesini sağlayabilir. Ama kısa vadeli önümüzdeki 3 ay ile 6 aylık süreç içerisinde ons altında düşüşler görebiliriz. Özellikle 2400 - 2500 dolar seviyesine kadar düşüşler bekleniyor, yukarıda 2700'lerin üzerinde yeniden zirveleri görebiliriz ons altında" şeklinde konuştu.

"GRAM ALTINA DAHA FAZLA YARAYACAKTIR"

Sarı "Tabii içeride olay biraz daha farklı işleyebilir. Özellikle gram altın hem ons altından hem de dolardan etkileniyor biliyorsunuz. Eğer ilk 6 aylık süreçte bir miktar dolarda değerlenme olursa bu gram altına yarayacaktır. O yüzden çok fazla dip seviyesi konuşamıyoruz gram altında, 2800 - 2900 dolar seviyesini TL olarak gram altında dip olarak belirleyebiliriz ama önümüzdeki süreçte hem ons altının etkisi hem de globalde yükselen doların etkisi gram altına daha fazla yarayacaktır" dedi.

Gram altınla ilgili konuşan Sarı "İçerideki enflasyon beklentisiyle gram altının yükseliş oranı aslında hemen hemen birbirini dengeliyor. Yılın sonunda Merkez Bankamız yüzde 21 üst bant olarak yüzde 26 civarında yılı enflasyonun yılı kapatması bekleniyor. Piyasa beklentisi yüzde 25'le yüzde 30 civarında dersek gram altında da buna benzer yüzde 30'a yakın bir değer kazanımı bekleyebiliriz yurt içerisinde" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altının seyrine dair Sarı "Çok değil hafta başında 2990 TL civarlarında bir fiyatlama görmüştük 3 bin TL'nin hemen altına gelmişti ama bu 3 bin 50 TL'den 1 gram altının fiyatlandığını görüyoruz. Yani neredeyse yılbaşını 50 TL değer kazanımıyla başladı diyebiliriz gram altında" şeklinde konuştu.

ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

Devamında Sarı "Aslında kademeli alım öneriyoruz orada. Fiyata bakmaksızın her kademeden aslında bölerek alımlar yapılabilir. Özellikle ihtiyacı olanlar, zaten altın borcu olanlar hiç bekletmemesi gerekiyor, hemen alım yapabilirler. Çünkü önümüzdeki 2030 yılına kadar hatta biraz daha geniş vadede konuşmak gerekirse altının değerleneceği bir dönem yaşayacağız. Tüm dünya ekonomisi tüm dünyadaki taşlar yeniden yerinden oynadı ve yeniden şekil bulacak. O yüzden 2030'a kadar altını konuşmaya devam edeceğiz. Borcu olanların hemen alması gereken bir dönem. Düğün sezonu açısından da şimdiden bu fiyatları değerlendirebilirler yatırımcılarımız" dedi.

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