FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Gram altında 'Ona yarayacak' sözleriyle rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip tarih verdi 'Hiç bekletmesinler'

Gram altında 'Ona yarayacak' sözleriyle rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip tarih verdi 'Hiç bekletmesinler'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.01.2025 09:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın ne kadar olacak, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yeni yılla beraber altın fiyatlarının seyri de merak edilmeye başlandı. Peki, 2025 yılında altın fiyatları ne olacak, gram altın yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ons altının ve gram altının seyrini değerlendirerek "2030 yılına kadar altının değerleneceği bir dönem yaşayacağız" dedi. Sarı "Hem ons altının etkisi hem globalde yükselen doların etkisi gram altına daha fazla yarayacaktır" şeklinde konuştu.

Gram altında 'Ona yarayacak' sözleriyle rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip tarih verdi 'Hiç bekletmesinler'

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın için hareketli geçen bir yılın ardından 2025 yılında altının seyrinin ne olacağı merak ediliyor. 2024'ün son aylarında düşüş eğiliminde olan altın yeni yıla iyi başladı. Peki 2025'te altının seyri ne olacak? Yine bir yukarı yönlü ralli olacak mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

iStock-1882463612

"GRAM ALTINDA SON 4 YILDIR ÇOK CİDDİ BİR DEĞER KAZANIMI GÖRÜYORUZ"

TV100'de yer alan habere göre; 2024 yılı için altının altın yılı denmişti, 2025 yılı için de beklentiler yüksekti ve altın yıla yükselişle başladı. "Altında seyir ne olacak, altın yıla nasıl başladı?" sorusuna yanıt veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı "Yükselişle başladı. Aslında 2620 dolar civarında kapanış gerçekleşmişti ve dolar bazlı yüzde 27, TL bazlı ise altın yüzde 52 değer kazandı 2024'te. Gram altına baktığımız zaman son 4 yıldır özellikle çok ciddi bir değer kazanımı görüyoruz" dedi.

thumbs_b_c_0d744006ea9ce4b07f2b4762501623de

"DEĞER KAZANIMLARI MUHTEMELEN DEVAM EDECEK"

Sarı "Bu yıl da devam eder mi bu değer kazanımları, muhtemelen devam edecek. Çünkü dünya gündemi değişik biliyorsunuz, özellikle jeopolitik gelişmelerin etkisini takip ediyoruz. Evet Rusya Ukrayna belki bir miktar durulmuş olabilir, Orta Doğu'daki suların durulduğunu görüyoruz ama yine de jeopolitik risk tarafı masada kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

aaa

"İKİNCİ YARIDA DAHA FAZLA ALTININ DEĞERLENMESİNİ SAĞLAYABİLİR"

Devamında Sarı "Dünya Altın Konseyi hemen yılın başında bir açıklama yaptı. Önümüzdeki 12 aylık süreç içerisinde Merkez Bankalarının altın alımlarının devam edeceğini açıkladı. Bu önemli bir gelişme. Bu da zaten altın fiyatlarını destekleyen bir neden. Bir de tabii ki 20 Ocak itibarıyla 2. Trump dönemine başlıyoruz. Belirsizlikler, bilinmezlikler, ticaret savaşlarının ve tarife savaşlarının getireceği etkiler... Bunları bilmiyoruz. O yüzden bir riskten korunma amacıyla altına alınır, bu muhtemelen devam edecek. İki, güvenli liman olarak özellikle jeopolitik riskin kaynaklandığı nedenlerden dolayı altın alınır, bu da muhtemelen devam edecek. Bir de aslında üçüncü neden; enflasyon karşısında paramızın değerini korumak için altın alırız, muhtemelen ikinci yarı itibarıyla bunu da konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden altını konuşacağız ama şunu unutmamak gerekiyor; muhtemelen ilk 6 aylık süreç içerisinde Amerika güçlü dolar istediği için, dolar endeksinin gücünden dolayı altının baskılanabileceği bir dönem yaşayabiliriz yani önümüzdeki ilk 6 aylık süreç. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra hem Merkez Bankalarının bir miktar Trump'ın etkilerini görmüş olması ve yeniden faiz indirimlerine başlamış olması hem de resesyonun belki artık yavaş yavaş dillenmesi hem jeopolitik etkiler; ikinci yarıda daha fazla altının değerlenmesini sağlayabilir. Ama kısa vadeli önümüzdeki 3 ay ile 6 aylık süreç içerisinde ons altında düşüşler görebiliriz. Özellikle 2400 - 2500 dolar seviyesine kadar düşüşler bekleniyor, yukarıda 2700'lerin üzerinde yeniden zirveleri görebiliriz ons altında" şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_01b050ff5ab63732c7397512a98db143

"GRAM ALTINA DAHA FAZLA YARAYACAKTIR"

Sarı "Tabii içeride olay biraz daha farklı işleyebilir. Özellikle gram altın hem ons altından hem de dolardan etkileniyor biliyorsunuz. Eğer ilk 6 aylık süreçte bir miktar dolarda değerlenme olursa bu gram altına yarayacaktır. O yüzden çok fazla dip seviyesi konuşamıyoruz gram altında, 2800 - 2900 dolar seviyesini TL olarak gram altında dip olarak belirleyebiliriz ama önümüzdeki süreçte hem ons altının etkisi hem de globalde yükselen doların etkisi gram altına daha fazla yarayacaktır" dedi.

thumbs_b_c_3aaef72d26455f34a713ad031761549d

Gram altınla ilgili konuşan Sarı "İçerideki enflasyon beklentisiyle gram altının yükseliş oranı aslında hemen hemen birbirini dengeliyor. Yılın sonunda Merkez Bankamız yüzde 21 üst bant olarak yüzde 26 civarında yılı enflasyonun yılı kapatması bekleniyor. Piyasa beklentisi yüzde 25'le yüzde 30 civarında dersek gram altında da buna benzer yüzde 30'a yakın bir değer kazanımı bekleyebiliriz yurt içerisinde" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_7b12d1921f27daf05b7845ad0c79eac3

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altının seyrine dair Sarı "Çok değil hafta başında 2990 TL civarlarında bir fiyatlama görmüştük 3 bin TL'nin hemen altına gelmişti ama bu 3 bin 50 TL'den 1 gram altının fiyatlandığını görüyoruz. Yani neredeyse yılbaşını 50 TL değer kazanımıyla başladı diyebiliriz gram altında" şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_643c233d27b9a130848cd2e38a138d92

ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

Devamında Sarı "Aslında kademeli alım öneriyoruz orada. Fiyata bakmaksızın her kademeden aslında bölerek alımlar yapılabilir. Özellikle ihtiyacı olanlar, zaten altın borcu olanlar hiç bekletmemesi gerekiyor, hemen alım yapabilirler. Çünkü önümüzdeki 2030 yılına kadar hatta biraz daha geniş vadede konuşmak gerekirse altının değerleneceği bir dönem yaşayacağız. Tüm dünya ekonomisi tüm dünyadaki taşlar yeniden yerinden oynadı ve yeniden şekil bulacak. O yüzden 2030'a kadar altını konuşmaya devam edeceğiz. Borcu olanların hemen alması gereken bir dönem. Düğün sezonu açısından da şimdiden bu fiyatları değerlendirebilirler yatırımcılarımız" dedi.

thumbs_b_c_19548ce96177ca81399efae4cfa8bbdf

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.000,38
3.000,80
% -0.68
23:59
Ons Altın / TL
93.276,10
93.381,26
% -0.67
23:59
Ons Altın / USD
2.638,13
2.638,50
% -0.81
23:59
Çeyrek Altın
4.800,60
4.906,30
% -0.68
23:59
Yarım Altın
9.571,20
9.812,61
% -0.68
23:59
Ziynet Altın
19.202,41
19.565,20
% -0.68
23:59
Cumhuriyet Altını
20.146,00
20.450,00
% -0.3
13:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları altın fiyatları yükselecek mi altın ne kadar gram altın fiyatı gram altın ne kadar altın yükselecek mi düşecek mi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! ETIAS sistemi geliyor

Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! ETIAS sistemi geliyor

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

Gram altında rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip...

Gram altında rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip...

Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

ATM'lerde para krizi! Artık bu paraları çekemeyecek ve yatıramayacaksınız

ATM'lerde para krizi! Artık bu paraları çekemeyecek ve yatıramayacaksınız

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.