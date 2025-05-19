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Gram altında son durum! Yükselişle başladı 'Risk algısının yükseleceği beklentisi altına talebi destekledi'

Gram altında son durum ne? Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 25 liradan işlem görüyor. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren analistler, risk algısının tekrar yükseleceği beklentisinin altına olan talebi desteklediğini kaydederek, geçen haftaki düşüş eğiliminden sonra altının ons fiyatının güne yükselişle başladığını vurguladı.

Gram altında son durum! Yükselişle başladı 'Risk algısının yükseleceği beklentisi altına talebi destekledi'

Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Altın yükselecek mi düşecek mi? Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 3 bin 998 liradan tamamladı.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 4 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kazanarak 3 bin 227 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

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Öte yandan, ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri 90 gün boyunca indirme konusunda anlaşma sağlaması piyasalarda bir süredir hissedilen stresi azaltmasına rağmen, tarifelerin düşük de olsa uygulanacak olması ve gelecek dönemde olası yeni restleşmelerin yaşanabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

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"RİSK ALGISININ TEKRAR YÜKSELECEĞİ BEKLENTİSİ ALTINA OLAN TALEBİ DESTEKLEDİ"

Analistler söz konusu gelişmelerle risk algısının tekrar yükseleceği beklentisinin altına olan talebi desteklediğini kaydederek, geçen haftaki düşüş eğiliminden sonra altının ons fiyatının güne yükselişle başladığını vurguladı.

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Bu arada, cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de art arda beşinci ayda düşüş gösterdi. Mayısta 50,8'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeks, Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyeyi ve tüm zamanların da en düşük ikinci seviyesini kaydetti.

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Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise mayısta yüzde 6,5'ten yüzde 7,3'e tırmanarak 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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ABD'de tüketici güvenindeki düşüş ve kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki hızlanmanın da yatırım aracı olarak altına yönelimde etkili olabileceğini ifade eden analistler, söz konusu gelişmelerin ardından dolar endeksinin haftaya yüzde 0,4 düşüşle 100,6 seviyesinden başladığının altını çizdi.

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Analistler, bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 190 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.032,70
4.033,18
% 0.8
10:45
Ons Altın / TL
125.401,60
125.435,99
% 0.79
10:59
Ons Altın / USD
3.232,44
3.232,82
% 0.94
11:00
Çeyrek Altın
6.452,32
6.594,26
% 0.8
10:45
Yarım Altın
12.864,31
13.188,51
% 0.8
10:45
Ziynet Altın
25.809,27
26.296,36
% 0.8
10:45
Cumhuriyet Altını
27.183,00
27.593,00
% 0.76
13:01

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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