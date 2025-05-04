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Gram altında 'sürpriz olmaz' diyerek hem rakam hem tarih verdi! '4 bin TL'nin altını gördükten sonra...'

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş ve art arda rekorlardan sonra düşüş görüldü. Şimdi altın yatırımcısı, altının bundan sonraki yönünü merak ediyor. Uzman isimlerin altın yorumu ve tahminleri merakla takip edilirken finans analisti İslam Memiş, özellikle gram altında kısa, orta ve uzun vadede beklentilerini açıkladı. Peki, gram altın ne kadar olacak? İşte altında son durum ve altın değerlendirmeleri...

Gram altında 'sürpriz olmaz' diyerek hem rakam hem tarih verdi! '4 bin TL'nin altını gördükten sonra...'
Hande Dağ

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın yıla hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra sert yükseliş hareketleri ve peş peşe rekorlarla yatırımcısının karşısına çıkmıştı. Zirve seviyelerin ardından düşüş hareketi görülen altında yatırımcının aklında 'Bundan sonra ne olacak?' sorusu belirdi. Uzman isimler altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken finans analisti İslam Memiş'ten de hem kısa vade hem de orta ve uzun vade için tahminler geldi.

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CNN Türk yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Amerika'da açıklanan tarımdaki istihdam verisi beklentinin biraz daha üzerinde geldi ve dolayısıyla normalde altın fiyatlarını yükseltecek bir gelişmeyle altın fiyatları hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyordu. Teknik olarak da 3350 - 3330 dolar seviyesine kadar yükselmesi gerekiyordu. Ama cılız bir yükselişle yani haftayı 3240 dolar seviyesinden tamamladı. Bu da altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketlerin çok istekli olmadığını bize göstermiş oldu. Dolayısıyla normalde Amerika'da açıklanan enflasyon verisi altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını, dolar karşısındaki varlıkların yükselişini destekleyen bir sonuç geldi. Ama buna rağmen de 3.240 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Bir trend kırılımı olacaktı çünkü, bu trend kırılımı yaşanmadı. Yine de yıldız bir yükselişle haftayı tamamladı. Geçen hafta geride bıraktığımız haftada ons altın ve gram altın yüzde 5 - yüzde 6 civarında bir düşüşle haftayı tamamladı.

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"SATIŞ BASKISININ KISA VADEDE DEVAM ETMESİNİ BEKLEYEBİLİRİZ"

Gram altın 4350 lira seviyesinden geriledi. Geçen hafta 4040 lira seviyesine kadar geriledi fiziki altın. Haftayı da 4095 lira seviyesinden tamamladı. Ons altın 3502 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Geçen hafta 3200 dolar seviyesine kadar geriledi. 3240 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Yine teknik olarak bu satış baskısının kısa vadede devam etmesini bekleyebiliriz. Ons altın tarafında yine 3150 - 3090 dolar seviyeleri var aşağıda. Gram altın tarafında 4000 lira seviyesinin altında 3800 lira seviyesine kadar bir alan var. Dip seviyesi olarak, alım seviyesi olarak buraları yine takip etmeyi sürdüreceğiz.

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"ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ YÖNLÜ HAREKETLER GÖRECEĞİZ"

Bu soluksuz yükselişler, soluksuz ralli süreci özellikle ilk kez altın alacak veya bugüne kadar altın almamış olan yatırımcılara da bir uyarı niteliğindeydi. Hani bekleyin, acele etmeyin, panik yapmayın. Çünkü biz Türkiye'de her yıl böyle panikler görüyoruz. Yani zirveden alıp alamama korkusunu hep görüyoruz. Ama ondan sonra da sert satışların geldiğini görüyoruz ve dolayısıyla panik yapmayan yatırımcısı son bir aydır iyi bir karar verdi. Gördüğünüz gibi bu kar satışları, teknik düzeltmeler yaşanabiliyor ve bir miktar daha bu soluklanma, teknik olarak satışların devam etme olasılığı güçlü.

Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü hareketler göreceğiz ama kısa vadede o teknik düzeltmelerin devamının gelmesi gerekiyor ki altın fiyatları yine kaldığı yerden yoluna devam edebilsin.

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"HAZİRAN, TEMMUZ GİBİ 4500'LÜ RAKAMLAR..."

2025 yılı küresel piyasalar açısından öngörülemeyen bir yani gelişmelerin çok hızlı yaşandığı... Mesela bugünkü rakamları biz yıllık bazda bekliyorduk, yaz aylarında bekliyorduk ama 4,5 ayda gerçekleşti. Dolayısıyla böyle öngörülemeyen süreçlerde de zamanlama üzerinden bir tarihte bulunmak oldukça zor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki ons altın tarafında 3500 dolar beklentimiz gerçekleşti. Gram altın tarafında bu yılla alakalı beklentim 4 bin 500 lira seviyesiydi. 4 bin 350 lira seviyesinden kar satışı geldi. Yine yaz aylarında Haziran, Temmuz gibi 4500'lü rakamları bekliyor olacağım.

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"SÜRPRİZ OLMAYAN RAKAMLAR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK"

Ama biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman önümüzdeki yıla baktığımız zaman yine 6 bin lira seviyesi gram altın tarafında sürpriz olmayan rakamlar olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla kısa vadede o 4 bin lira seviyesinin altını gördükten sonra tekrar kademeli yükselişler 4500 - 4750 gibi rakamlar karşımızda olabilir diye düşünüyorum"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.017,30
4.018,80
% 0.37
23:59
Ons Altın / TL
124.853,30
125.097,31
% 0.36
23:59
Ons Altın / USD
3.239,72
3.240,93
% 0.04
23:59
Çeyrek Altın
6.427,68
6.570,74
% 0.37
23:59
Yarım Altın
12.815,18
13.141,47
% 0.37
23:59
Ziynet Altın
25.710,71
26.202,57
% 0.37
23:59
Cumhuriyet Altını
27.078,00
27.487,00
% 0.13
13:01
Hissenet
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