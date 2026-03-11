FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 11 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 375 liradan işlem görüyor. İşte 11 Mart Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 11 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 7 bin 357 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 375 lira seviyesinde bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 11 Mart altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 570 liradan satılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsa Karakaş emeklilikte 'çift maaş' formülünü açıkladı: Bu detaya dikkat İsa Karakaş emeklilikte 'çift maaş' formülünü açıkladı: Bu detaya dikkat

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 11 Mart altın fiyatları 2

Altının onsu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist endişeleri azaltmasıyla, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 206 dolardan işlem görüyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 11 Mart altın fiyatları 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 11 Mart altın fiyatları 4

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini yatıştırması ve güvenli liman talebiyle altın fiyatlarında yükseliş görülürken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 11 Mart altın fiyatları 5

Analistler, enflasyonist baskıların azalacağına yönelik iyimserlikle altının güvenli liman özelliğinin öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde perakende satışların takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin piyasaların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOKİ başvuru ücretleri iade ediliyor! Nasıl alınacak?TOKİ başvuru ücretleri iade ediliyor! Nasıl alınacak?
İmarlı arsa getirisi, finansal araçları geride mi bıraktı?İmarlı arsa getirisi, finansal araçları geride mi bıraktı?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.359,22
7.360,15
% 0.06
10:36
Ons Altın / TL
229.082,57
229.122,53
% 0.15
10:51
Ons Altın / USD
5.196,53
5.197,21
% 0.1
10:51
Çeyrek Altın
11.774,74
12.033,85
% 0.06
10:36
Yarım Altın
23.475,90
24.067,69
% 0.06
10:36
Ziynet Altın
47.098,98
47.988,18
% 0.06
10:36
Cumhuriyet Altını
49.196,00
49.933,00
% 0.87
16:45
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.