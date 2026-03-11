Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 11 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 7 bin 357 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 375 lira seviyesinde bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist endişeleri azaltmasıyla, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 206 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini yatıştırması ve güvenli liman talebiyle altın fiyatlarında yükseliş görülürken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, enflasyonist baskıların azalacağına yönelik iyimserlikle altının güvenli liman özelliğinin öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde perakende satışların takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin piyasaların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır