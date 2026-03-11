FİNANS

Akaryakıta zam geldi! Tabelada fiyat değişti: 11 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı

Akaryakıta zam mı geldi? ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş piyasaları etkilerken akaryakıt fiyatları da kurdaki hareketlilik, petrol fiyatları ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak benzine bir zam daha geldi. Peki, benzine zam ne kadar? 11 Mart 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Hande Dağ

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Söz konusu düzenlemeyle beraber benzin, motorin ve LPG'nin Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar zam fiyatlara yansıtılmayacak. Akaryakıta gelen zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken kalan yüzde 25'lik kısmı pompa fiyatlarına yansıtılacak. Peki, bugün benzine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 11 Mart 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 11 Mart 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam geldi! Tabelada fiyat değişti: 11 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı 1

BENZİNE ZAM GELDİ

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 80 kuruş zam geldi.

Akaryakıta zam geldi! Tabelada fiyat değişti: 11 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı 2

64 TL'YE YAKLAŞTI

Benzin İstanbul'da 61,11 TL'ye, Ankara'da 62,07 TL'ye, İzmir'de 62,35 TL'ye yükseldi. Diğer yandan Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Van, Muş gibi illerde ise benzin 63,66 TL seviyelerinden satılıyor.

Akaryakıta zam geldi! Tabelada fiyat değişti: 11 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 MART 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.11 TL
Motorin: 65.28 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 60.95 TL
Motorin: 65.12 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.07 TL
Motorin: 66.39 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.35 TL
Motorin: 66.67 TL

Akaryakıt
Satış
Motorin
65.26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.1
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.51
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.1
Gazyağı
83.2
