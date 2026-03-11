Akaryakıta zam geldi! Tabelada fiyat değişti: 11 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Söz konusu düzenlemeyle beraber benzin, motorin ve LPG'nin Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar zam fiyatlara yansıtılmayacak. Akaryakıta gelen zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken kalan yüzde 25'lik kısmı pompa fiyatlarına yansıtılacak. Peki, bugün benzine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 11 Mart 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 11 Mart 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 80 kuruş zam geldi.

64 TL'YE YAKLAŞTI

Benzin İstanbul'da 61,11 TL'ye, Ankara'da 62,07 TL'ye, İzmir'de 62,35 TL'ye yükseldi. Diğer yandan Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Van, Muş gibi illerde ise benzin 63,66 TL seviyelerinden satılıyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 MART 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.11 TL

Motorin: 65.28 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 60.95 TL

Motorin: 65.12 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.07 TL

Motorin: 66.39 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.35 TL

Motorin: 66.67 TL