Gram ve çeyrek altın için kuyumcularda yeni dönem

Dolandırıcılar gram ve çeyrek altınların birebir taklitlerini üretirken gerçeğinden ayırt edilemeyen bu ürünlerin hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ettiği vurgulanıyor. Bu soruna karşı geliştirilen yeni cihazla artık kuyumcuları kandıramayacakları öğrenildi. Çünkü altının sahte olup olmadığı saniyeler içinde analiz edilebiliyor. İşte detaylar...

"ONLARI KULLANARAK RAHAT ETMEYE BAŞLADIK"

Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan bir vatandaş "Gram altın çok pahalandı. O yüzden maalesef sahtesi de çok piyasada" derken kuyumcu Zafer Yılmaz da "Bu konuyla ilgili bazı cihazlar üretildi. Onları kullanarak rahat etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Eskiden kuyumcular altının gerçek olup olmadığını mihenk taşıyla anlıyordu ama şimdi sadece tek tuşla birkaç saniye içinde bunu anlamanın mümkün olabildiği aktarıldı. Üstelik bu yöntemin altına zarar vermediği belirtildi.

Cihazın altının içeriğini analiz ettiği, ayarlı olup olmadığını tespit ettiği kaydedildi. Kuyumcu Zafer Yılmaz "Tam net olarak altın olup olmadığını bu cihaz bize anlatıyor" dedi.

"İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Cihazın altının saflığını kısa sürede analiz ederek ekrana sonucu yansıttığı aktarıldı. Dolandırıcıların kullandığı kaplama yöntemleri ya da düşük ayarlı ürünlerin zor anlaşıldığı belirtilirken cihazın yaptığı analizin gözle görülmeyen farkları ortaya çıkardığı kaydedildi.

Kuyumcu Zafer Yılmaz "İşimizi kolaylaştırıyor. Yani kuyumculuk sektörü adına ya bu bir devrim" dedi.