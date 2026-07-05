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Gram ve çeyrek altın için kuyumcularda yeni dönem

Altın fiyatları yükselip altın ilgi görmeye başlayınca dolandırıcılar da sahte altınlarla hem esnafı hem de vatandaşı mağdur etmeye çalışıyor. Ancak geliştirilen cihazlarla saniyeler içinde sahte altının tespit edilebildiği belirtiliyor.

Gram ve çeyrek altın için kuyumcularda yeni dönem
Hande Dağ

Dolandırıcılar gram ve çeyrek altınların birebir taklitlerini üretirken gerçeğinden ayırt edilemeyen bu ürünlerin hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ettiği vurgulanıyor. Bu soruna karşı geliştirilen yeni cihazla artık kuyumcuları kandıramayacakları öğrenildi. Çünkü altının sahte olup olmadığı saniyeler içinde analiz edilebiliyor. İşte detaylar...

Gram ve çeyrek altın için kuyumcularda yeni dönem 1

"ONLARI KULLANARAK RAHAT ETMEYE BAŞLADIK"

Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan bir vatandaş "Gram altın çok pahalandı. O yüzden maalesef sahtesi de çok piyasada" derken kuyumcu Zafer Yılmaz da "Bu konuyla ilgili bazı cihazlar üretildi. Onları kullanarak rahat etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Gram ve çeyrek altın için kuyumcularda yeni dönem 2

Eskiden kuyumcular altının gerçek olup olmadığını mihenk taşıyla anlıyordu ama şimdi sadece tek tuşla birkaç saniye içinde bunu anlamanın mümkün olabildiği aktarıldı. Üstelik bu yöntemin altına zarar vermediği belirtildi.

Gram ve çeyrek altın için kuyumcularda yeni dönem 3

Cihazın altının içeriğini analiz ettiği, ayarlı olup olmadığını tespit ettiği kaydedildi. Kuyumcu Zafer Yılmaz "Tam net olarak altın olup olmadığını bu cihaz bize anlatıyor" dedi.

Gram ve çeyrek altın için kuyumcularda yeni dönem 4

"İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Cihazın altının saflığını kısa sürede analiz ederek ekrana sonucu yansıttığı aktarıldı. Dolandırıcıların kullandığı kaplama yöntemleri ya da düşük ayarlı ürünlerin zor anlaşıldığı belirtilirken cihazın yaptığı analizin gözle görülmeyen farkları ortaya çıkardığı kaydedildi.

Gram ve çeyrek altın için kuyumcularda yeni dönem 5

Kuyumcu Zafer Yılmaz "İşimizi kolaylaştırıyor. Yani kuyumculuk sektörü adına ya bu bir devrim" dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.276,76
6.277,78
% 1.33
23:59
Ons Altın / TL
195.176,60
195.266,41
% 1.32
20:01
Ons Altın / USD
4.170,77
4.171,45
% 1.18
20:01
Çeyrek Altın
10.042,81
10.264,17
% 1.33
23:59
Yarım Altın
20.022,85
20.528,34
% 1.33
23:59
Ziynet Altın
40.171,24
40.931,13
% 1.33
23:59
Cumhuriyet Altını
41.797,00
42.429,00
% 0.31
13:03
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gram altın çeyrek altın Kuyumcu Altın
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