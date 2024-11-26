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'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil' Altın fiyatları için kritik tahmin

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 10:45
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Altın düşecek mi yükselecek mi? Altında alım fırsatı var mı? Altın alacaklar ya da birikimlerini altın alarak değerlendirmiş olanlar bu soruların yanıtını merak etmeye devam ediyor. Yükseliş trendinin ardından düşüş eğilimine giren altında şimdi yönün ne olacağı araştırılıyor. Ekonomist Muhammet Bayram "İşten bile değil" diyerek gramda sene sonu için tahminini aktardı. İşte altında son durumu ve tahminler...

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil' Altın fiyatları için kritik tahmin

Altın fiyatlarındaki hareketlilik uzun süredir gündemde. 'Güvenli liman' olarak nitelendirilen altındaki yükselişlerin ardından gelen düşüşler dikkat çekerken altında bundan sonra yönün ne olacağı merak ediliyor. Özellikle gram altında hangi rakamların, hangi vadede görülebileceği araştırılırken uzmanlardan çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte altında son durum...

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TV100'de yer alan habere göre; altın yükseliş trendini bıraktı, kasım ayının son haftasına değer kaybıyla başlangıç yaptı. Rusya - Ukrayna arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla artan 'güvenli liman' altın talebinin etkisiyle geçen hafta yüzde 6'lık yükseliş yaşadı. Doların güçlü seyretmesi ons altın üzerinde baskı oluşturdu. Yükseliş yaşayan altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın kar realizasyonlarının etkisiyle 3 haftanın en yüksek seviyesine geriledi. Yüzde 1,23 düşüşle 2672 dolarda bulundu. Gram ve çeyrek fiyatları ons altının performansına paralel seyretti. Gram altın 2 bin 984 lira seviyesinde el değiştirdi, çeyrek altın da 5 bin 122 liradan fiyatlandı. Uzmanlar yıl sonuna kadar tekrar gerileme ihtimali bulunduğunu söylüyor, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

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"SENE SONUNU 3 BİN 200'LER SEVİYESİNDE KAPATMAMIZ İŞTEN BİLE DEĞİL GRAMDA"

TV100'deki Cansu Canan ile Hayata Dair programına konuk olan ekonomist Muhammet Bayram "Düzeltme hareketi yaptığını düşünüyoruz. Çünkü Trump seçime gelmesiyle beraber bir miktar geleneksel yatırımlardan uzaklaşıldı. En son Scott Bessent'ın da açıklanmasıyla beraber hazine bakanlığına, işte diğer ülkelere gümrük tarifelerinin uygulanacağı ve Amerikan dolarının daha da güçleneceği senaryosuna göre burada altın fiyatlarında bir miktar gerileme oldu. Ve altının şu anda seyri bir miktar gerilemiş olsa da işte Goldman Sachs olsun, S&P olsun büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının da söylediği en az 2750 dolara geleceğini onsun. Şu an 3 bin TL'ler seviyesinde gram da. Birinci olarak bu etken var. İkinci; Fed'in faiz indirimine devam etme süreci var ve aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın. Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz indirdikçe altının fiyatları yukarı doğru yönlenecek. Bizim Türkiye açısından değerlendirecek olursak altında şu anda bir yatay seyir olsa da kısmi bir düzeltme olsa da vatandaşlar çünkü yatırımlarını oraya verdi, birden fazla kazanım istiyorlar, ama bu altın işte kripto varlıklar, borsa gibi spekülatif bir varlık değil, yani birden artması beklenemez. Bu daha çok güvenli bir liman, işte param değer kaybetmesin şeklinde değerlendirilecek bir husus. Yani yüzde 30 değer artışı oldu altında, bir miktar düzeltme oldu, sene sonunu 3 bin 200'ler seviyesinde kapatmamız işten bile değil gramda. Şu an 3 binler seviyesinde. Çünkü daha bizim de faiz indirimine gitme durumumuz var" şeklinde konuştu.

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Bu sırada Cansu Canan Özgen araya girerek "Yatırım tavsiyesi değildir bu arada yine söyleyeyim de ben" ifadelerini kullandı. Bayram ise "Evet, tahminlerimiz. Çok şükür çoğunlukla tutmuştur ama tahminlerimiz" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Cansu Canan Özgen'den "Valla ben yatırım tavsiyesi değildir diyeyim, gerisi sizin sorumluluğunuzda, buyrun" dedi.

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ALTININ YÖNÜ NE OLUR?

Ardından açıklamalarına devam eden Bayram "Bir diğeri de bizim merkez bankamızın faiz indirimine gidecek olması. Aralıkta büyük bir beklenti var buna ilişkin, 26 Aralık'ta, olmazsa da ocak ayında bir indirim söz konusu. 8. kez sabit kalmıştı. Piyasanın bir beklentisi var ancak bence gerekli sıkılığın devam ettirilmesi gerekli. Bu sefer de pas geçilmesi gerekli aralıkta. Bence bu sıkılık varken artık enflasyona karşı ciddi bir düşüşü görmeden hemen hareket etmememiz gerekiyor. Bir diğeri bizim merkez bankamız faiz indirimine başladığı zaman döviz kuru yükselmeye başlayacak. E altın ons değeri de dolar bazında değerlendiği için oradan destek bulacak ve altın yukarı yönlü seyrini devam ettirecek" ifadelerini kullandı.

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