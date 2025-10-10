FİNANS

Gümüş fırtınası esti: Ons fiyatı tarihi zirveye ulaştı!

Gümüş fiyatları, spot piyasada ons başına 50 doları aşarak tarihi bir rekora imza attı. Altının yükselişiyle desteklenen bu ralli, yatırımcıların güvenli liman arayışının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Gümüşün performansı, altının getirisini dahi geride bıraktı.

Ezgi Sivritepe

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, gümüş piyasası da benzer bir ivmeyle rekor üstüne rekor kırıyor. Spot piyasada gümüşün onsu, yüzde 2'ye varan artışla 50,15 dolara ulaşarak 1993'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükseliş, özellikle son dönemde artan küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle tetiklendi.

Gümüşün bu yılki performansı, altının performansını da geride bırakarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yıl başından bu yana yüzde 70'in üzerinde değer kazanan gümüş, özellikle endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesi ve yenilenebilir enerji sektöründeki artan talebiyle de destekleniyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve diğer yeşil teknolojilerde kullanılan gümüş, bu alanlardaki büyüme potansiyeliyle uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.

Analistler, gümüş fiyatlarındaki bu yükselişin arkasında yatan temel nedenleri şu şekilde sıralıyor:

  • Güvenli Liman Talebi: Küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Altın ve gümüş, bu dönemlerde yatırımcıların sığındığı geleneksel güvenli limanlar olarak öne çıkıyor.
  • Endüstriyel Talep Artışı: Gümüş, elektronik, otomotiv, enerji ve sağlık gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme, gümüşe olan talebi önemli ölçüde artırıyor.
  • Arz Kısıtlamaları: Bazı madenlerdeki üretim sorunları ve lojistik zorluklar, gümüş arzında kısıtlamalara neden oluyor. Bu durum, talebin artmasıyla birlikte fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.
  • ABD'deki Mali Riskler: ABD ekonomisindeki mali riskler, aşırı ısınan hisse senedi piyasası ve Fed'in bağımsızlığına yönelik riskler nedeniyle güvenli liman varlıklarına olan talep artıyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, yatırımcılar arasında farklı görüşlere neden oluyor. Bazı analistler, gümüşün hala potansiyel taşıdığını ve yükselişin devam edebileceğini savunurken, bazıları ise fiyatların aşırı şişmiş olabileceği ve düzeltme yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu tarihi yükseliş, piyasaların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yatırımcılar, gümüşün gelecekteki performansı konusunda farklı beklentilere sahip olsa da, bu değerli metalin hem güvenli liman özelliği hem de endüstriyel kullanım alanlarındaki potansiyeli, onu uzun vadeli bir yatırım aracı olarak cazip kılıyor. Ancak, piyasalardaki volatilite göz önünde bulundurularak, yatırım kararlarının dikkatli bir şekilde alınması ve risklerin yönetilmesi büyük önem taşıyor. Yatırımcıların piyasaları yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerine başvurmaları, doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır.

