Gümüşten tarihi rekor geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Gümüş fiyatları, Londra piyasasındaki sıra dışı gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla tarihi zirvesine ulaştı. Ons başına 53 dolara yaklaşan gümüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gram gümüş 72 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralarda ise gram gümü fiyatı 68 lira seviyesinde görülüyor.

Gümüşten tarihi rekor geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Ezgi Sivritepe

Gümüş piyasasında görülmemiş bir hareketlilik yaşanıyor. Londra'da yaşanan ve piyasayı sarsan açığa satış dalgası, gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ons başına 53 dolara yaklaşan gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek yatırımcılarını şaşırttı. Bu yükselişte, küresel ekonomik belirsizliklerin artmasıyla güvenli liman varlıklara olan talebin de önemli bir rolü bulunuyor.

Gümüşten tarihi rekor geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde 1

Yatırımcılar, riskten kaçınmak ve portföylerini korumak amacıyla gümüşe yöneliyor. Londra piyasasında yaşanan likidite sıkışıklığı, dünya genelinde gümüş arayışını tetikledi. Gösterge fiyatlar, New York'a kıyasla benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu durum, bazı yatırımcıları Londra'daki daha yüksek fiyatlardan yararlanmak için harekete geçirdi. Piyasada yaşanan bu volatilite, gümüş yatırımcıları için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor.

Gümüşten tarihi rekor geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde 2

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Uzmanlar, yatırım sepetlerine gümüşün de eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Altının yükselişinin yanı sıra gümüş fiyatları da yakından takip ediliyor. Saba saatlerinde 72 lirayı görerek rekor kıran gram gümüş, şu sıralarda 68 lirada seyrediyor. Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş analistler tarafından yakından takip ediliyor.

Ons gümüş ise tarihinde ilk defa 53 doları görerek rekor kırdı. Rekorun ardından geri çekilen ons gümüş 51 dolar seviyesine geriledi.

Gümüşten tarihi rekor geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde 3

PİYASA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Art arda sekiz haftalık kazanç serisine ek olarak yeni bir rekor seviyeye ulaşan altın, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Değerli metallere olan talep, küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam etmesiyle daha da artabilir. Piyasada yaşanan bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekerken, uzmanlar da gümüş ve altın piyasalarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Özellikle Londra piyasasındaki likidite sorunlarının çözümü ve küresel ekonomik gelişmeler, değerli metallerin gelecekteki performansını belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.
Gümüşten tarihi rekor geldi! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde 4

Gümüşün tarihi zirvesi, piyasalarda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor olabilir. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve Londra piyasasındaki özel durum, gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ancak, piyasadaki volatilite ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, dikkatli ve bilinçli yatırım kararları almak büyük önem taşıyor. Gümüş ve altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların risk algısı doğrultusunda şekillenmeye devam edecek.

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

