FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (28 Ağustos 2025 Perşembe)

Canlı altın fiyatları son durum! Altının gramı, yeni işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 4 bin 480 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 Perşembe güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (28 Ağustos 2025 Perşembe)

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (28 Ağustos 2025 Perşembe) 1

GRAM ALTIN

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 4 bin 480 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (28 Ağustos 2025 Perşembe) 2

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 7 bin 350 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 29 bin 300 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (28 Ağustos 2025 Perşembe) 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (28 Ağustos 2025 Perşembe) 4

ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizlikler sürerken gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları ile büyüme verilerine çevrildi.

ABD'nin korumacı ticaret politikasının ülkedeki enflasyonla mücadele üzerindeki etkileri temel ekonomik gündem maddelerinden biri olurken Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin bankanın faiz indirim sürecine dair belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (28 Ağustos 2025 Perşembe) 5

Analistler, Fed'in faiz indirim fiyatlamalarının başta altın ve gümüş olmak üzere kıymetli metaller tarafında etkili olduğunu belirterek, ABD'nin 8 ay sonra tekrar bir gevşeme sürecine girmesinin, ons altındaki fiyatlamaları yukarı yönlü destekleyebileceğini söyledi.

Fed'in yol haritasındaki belirsizliğin ise altına yönelik fiyatlama projeksiyonlarını etkileyen temel etmenlerden biri olduğunu ifade eden analistler, bu dönemde açıklanacak makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcı tercihleri üzerine etkili olacağını kaydetti.

Bunun yanı sıra ABD yönetimi ile Fed arasındaki politika uyumsuzluğuna yönelik endişeler de güçlü kalmayı sürdürüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını bildirdi.

Analistler, gelecek yıl mayıs ayında yapılacak bir değişim için hükümetin erken hareket ettiğini vurgulayarak, olası bir adayın öne çıkması durumunda "gölge Fed" ikileminin piyasalardaki risk iştahı üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle beraber para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği fiyatlanırken yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim yapması öngörülüyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin destek, 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldıTemmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 olduEkonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 oldu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.481,23
4.481,62
% -0.02
10:29
Ons Altın / TL
139.359,06
139.390,53
% -0.04
10:44
Ons Altın / USD
3.394,82
3.395,14
% -0.07
10:44
Çeyrek Altın
7.169,97
7.327,44
% -0.02
10:29
Yarım Altın
14.295,13
14.654,88
% -0.02
10:29
Ziynet Altın
28.679,89
29.220,13
% -0.02
10:29
Cumhuriyet Altını
29.630,00
30.077,00
% 0.18
16:57
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Nihat Kahveci canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi! Fenerbahçeli futbolcuya ağzına geleni saydı

Nihat Kahveci canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi! Fenerbahçeli futbolcuya ağzına geleni saydı

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.