GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı (29 Ekim 2025 Çarşamba)

Canlı altın fiyatları son durum! Altın fiyatları sert düşüşün ardından yeniden hafif yükseliş gösterdi. Gram altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 353 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. Altın hızlı yükselişinin ardından sert bir düşüş hareketi göstermişti. Son olarak altında yeniden hafif bir yükseliş görülüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 liradan tamamlamıştı. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

GRAM ALTIN

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 353 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 9 bin 298 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 37 bin 55 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN

Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,42 artışla 3 bin 969 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu günün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı. Analistler, yurt dışında Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.407,35
5.408,03
% 1.5
11:33
Ons Altın / TL
168.270,31
168.346,68
% 1.57
11:48
Ons Altın / USD
4.012,56
4.013,07
% 1.54
11:48
Çeyrek Altın
8.651,75
8.842,14
% 1.5
11:33
Yarım Altın
17.249,43
17.684,27
% 1.5
11:33
Ziynet Altın
34.607,01
35.260,38
% 1.5
11:33
Cumhuriyet Altını
37.083,00
37.644,00
% -2.24
15:44
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
