FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Yükselişle başladı! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum (14 Ağustos 2025 Perşembe)

Canlı altın fiyatları son durum! Gram altın fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 402 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ağustos 2025 Perşembe güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Yükselişle başladı! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum (14 Ağustos 2025 Perşembe)
Hande Dağ

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 399 liradan tamamlamıştı. İşte canlı altın fiyatları ve güncel durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Yükselişle başladı! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum (14 Ağustos 2025 Perşembe) 1

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatı saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 402 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Yükselişle başladı! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum (14 Ağustos 2025 Perşembe) 2

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 7 bin 373 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 29 bin 743 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 358 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Yükselişle başladı! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum (14 Ağustos 2025 Perşembe) 3

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Yükselişle başladı! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum (14 Ağustos 2025 Perşembe) 4

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler sonrasında dolara olan talebin azalması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Banka işlemi durdurmadı' 700 bin lirasından oldu!'Banka işlemi durdurmadı' 700 bin lirasından oldu!
Asya borsaları karışık seyrediyorAsya borsaları karışık seyrediyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.405,49
4.405,99
% 0.14
09:54
Ons Altın / TL
137.171,06
137.198,60
% 0.25
10:09
Ons Altın / USD
3.362,86
3.363,23
% 0.21
10:09
Çeyrek Altın
7.048,79
7.203,79
% 0.14
09:54
Yarım Altın
14.053,52
14.407,59
% 0.14
09:54
Ziynet Altın
28.195,15
28.727,05
% 0.14
09:54
Cumhuriyet Altını
29.329,00
29.772,00
% 0.61
17:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Kilosu 800 TL'den satıldı! Sezon açıldı

Kilosu 800 TL'den satıldı! Sezon açıldı

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.