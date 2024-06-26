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Günler sonrasını işaret etti! Gram altın fiyatı tahminini açıkladı: ‘1 hafta en geç 10 gün sürer…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.06.2024 09:44
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Gram altın fiyatı bu sabah ons altın fiyatındaki geri çekilmenin etkisi ile düştü. Dev bankalar ons altın tahminlerini peş peşe açıklarken gram altın için de beklenen rakam ortaya çıktı. Peki altın düşecek mi yükselecek mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş altın fiyat tahminini açıklayarak, düşüşlerin kısa bir süre içinde sona ereceğini ve her ay yeni rekorlar kıracağını söyledi. İşte 26 Haziran Çarşamba Kapalıçarşı gram, çeyrek, Cumhuriyet altın fiyatı ile güncel altın grafiği…

Günler sonrasını işaret etti! Gram altın fiyatı tahminini açıkladı: ‘1 hafta en geç 10 gün sürer…’

Altın fiyatları, bu hafta açıklanacak ve ABD Merkez Bankası Fed'in bu yılki ilk faiz indiriminin zamanlaması konusunda daha fazla netlik sağlayabilecek olan kritik ABD enflasyon verileri öncesinde Çarşamba günü baskı altında seyretti. Dolar rakiplerine karşı yüzde 0,1 değer kazanarak altının diğer döviz sahipleri için daha pahalı hale gelmesine neden olurken, 10 yıllık gösterge tahvil getirileri de yükseldi. Ons altın fiyatı bu sabah 2.309 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

GRAM ALTIN (24)

GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yurt içinde gram altın fiyatı da bu düşüşten etkilendi. Altının gram fiyatı bu sabah 2.620 TL’ye düştü. Çeyrek altın fiyatı 4.157 TL ve Cumhuriyet altını da 16.917 lira seviyelerinde hareket ediyor.

İKİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

JP Morgan yayınladığı yatırımcı notunda altın fiyatlarında yaşanan düşüşün alım fırsatı olduğunu belirtirken, Bank of America analistleri ise altın fiyatının önümüzdeki 12-18 ay içinde ons başına 3.000 dolara ulaşacağını tahmin etti.

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“TEMMUZ AYI İTİBARIYLA YÖN YUKARI”

Altın fiyatları için değerlendirmelerde bulunan Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise, “Yılın ilk yarısı bu hafta bitiyor. Haziran ayının son hafasına girdik. Bu baskılanma 1 hafta en geç 10 gün sürer. Sonrasında yön yukarı. Temmuz ayı itibariyle altın fiyatları tarafında yeni rekor denemeleri göreceğiz. Son 2 aydır yatırımcılara Temmuz ayını işaret ediyorum. Yılın 2. yarısında altın fiyatları tarafındaki yükseliş öngörüm devam ediyor. Yıl sonu gram altın beklentim 3000-3500 TL beklentim sürüyor. Bu nedenle bu baskılanma çok kalıcı olmayacaktır. Yılın son düşüşleri olduğunu söyleyebilirim. Ons altında 2280 dolar, gram altında 2450 TL destek seviyesi var. Ondan sonra Temmuz ayı itibarıyla yön yukarı. Altın satmak için iyi bir dönem değil. Altın almak için iyi bir dönem. Altın fiyatlarında Temmuz yolcuğu başlıyor. Altın fiyatlarında her ay rekor tazeleyerek yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla şu anki düşüşler bir alım fırsatı” diye konuştu.

ALTIN

Express


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