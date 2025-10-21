'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyatlardaki hareket için uzmanlardan çarpıcı yorum

Altın fiyatları geçen hafta peş peşe rekorlar kırmasının ardından geri çekilmişti. Altın fiyatlarındaki son durum altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Altının yeniden rekor kırıp kırmayacağı ya da geri çekilme yaşayıp yaşamayacağı merak edilirken uzmanlardan da altına dair dikkat çeken değerlendirmeler geliyor. Gram altın ne kadar oldu? 21 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları...

Gram altın gün içinde en yüksek 5901 TL, en düşük 5824 TL seviyesini gördü. Gram altında zirve seviye olarak 5905 TL seviyesi test edilmişti. Gram altın, bu rekor seviyeye yaklaşıp geri döndü. Gram altın saat 09.36 itibarıyla 5839 TL seviyesinde seyrediyor.

Dün 4 bin 381,55 dolarla rekor seviyeyi göre altının onsu dünkü kapanışın 0,2 altında 4 bin 335 dolardan işlem görüyor. Ons altın ise gün içinde en yüksek 4375 dolar, en düşük 4317 dolar seviyesini gördü. Ons altında zirve seviye olarak 4381 dolar seviyesi test edilmişti. Ons altın da bu rekor seviyeye yaklaşıp geri döndü. Ons altın saat 09.51 itibarıyla 4342 dolar seviyesinde seyrediyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 855 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 833 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 460 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4 bin 325 dolarda seyrediyor.

"ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİN OLDUKÇA ZAYIF OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ"

Habertürk yayınında konuşan Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altınla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda öngörülebilirliğin oldukça zayıf olduğu bir dönemdeyiz. O bakımdan ileriye dönük tahmin yapmak öyle çok da kolay değil. Bundan önce sene sonu ile ilgili Eylül başında yaptığımız tahminlerin hepsi çöpe atılmış durumda. Genelde para birimlerine olan güvenin oldukça zayıf olması ve Trump'ın iktidara gelmesinden sonra zayıf dolar istiyorum diyerek ithalat yaptığı bütün ülkelere değişik oranlarda vergi oranlarının artırdığını biliyoruz. Bu bir ticaret savaşını da körüklemiş durumda. Genelde küreselleşmeden içselleşmeye geçilen dünyada bir değişim dönüşüm süreci var. Bunlara tabii özellikle zayıf dolar için Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünün devam edeceği beklentisi var ki bu ay sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirim beklentisi var. Kasım ayında toplantı yok. Onun yerine Aralık ayında da bir 25 baz puan indirilebilir gibi görünüyor. Bu arada Amerika'da geçici bütçe kabul edilemediği için Amerikan hükümeti kapanmış durumda. Dolayısıyla ödemeler yapılamıyor ve ekonomik veriler de gelmiyor. Bunların hepsi bir belirsizliği de oluşturuyor. Bunun yanında bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerde bir hafifleme, bir iyileşme söz konusu değil. Her gün yeni cephelerde daha da artıyor. Bu arada Çin'le Amerika arasında tarife krizi dediğimiz işte bu ithalat vergisinin yüzde 100'lere çıkarılmış olması gibi bir konu bu hafta itibarıyla yine Amerikalı yetkililerle Çin yetkilileri arasında bir öngörüşmeyle konuşulacak. Ama bütün bunların ötesinde merkez bankalarının yoğun bir şekilde altın aldığını görüyoruz. Ve özellikle de Amerikan tahvillerinden bünyelerindeki Amerikan tahvillerinden çıkıp onun yerine altın alıyorlar ve altın miktarları da yükselmeler olduğunu görüyoruz. Bu böyle de devam edebilir gibi görünüyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman işte sene sonunda altının onsu 3750 doları görür, belki 3800 olur denilen yorumlar ki ben de buna katılıyorum, bunu bu şekilde yorum yapmıştık ama 4265 ki geçen hafta yine Amerika'da bazı bankaların kredi geri dönüşlerinde sıkıntı olduğu haberiyle 4380 dolarlara kadar da yükselen bir altın fiyatı görmüştük. Şimdi 4380 dolar yeni bir direnç seviyesi. Burası geçilirse 4400 - 4500 dolarlar seviyelerini görebiliriz ilk etapta. Ama o nerede duracak? Ne zaman bir düzeltme olacak? Bunların cevabını söylemek öyle çok kolay değil. Dolayısıyla altın bundan böyle de yukarı devam edecek görünüyor.

Altın şimdiki gelişmelerden destek aldığını ama ara düzeltmelerin olabileceğini söyleyebilirim. Ama o ara düzeltmeler sert olmayacak. Bilakis mesela 4000 doları bir düzeltmeye gelebilir oraya kadar. Ama o da çok sınırlı ve geçici olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla altının dış piyasa itibarıyla değerlendirdiğimizde yönünün yukarı olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacak"

"BİLERE VE İSTEYEREK MANİPÜLASYON YAPIYORLAR"

CNN Türk yayınında kendisine yöneltilen "Çok takip ediyor herkes. Altın bulunamıyormuş filan. Gram altın bulunamıyor. Bu normal mi?" sorusuna yanıt veren finans analisti İslam Memiş "Değil. Çünkü dünya genelinde sadece Türkiye'yi bahsetmiyorum, dünya genelinde bilerek ve isteyerek sosyal medya algısıyla insanlar galeyana geliyor, kuyruklar oluşturuyor, işte pohpohluyorlar ve yüksekte mal kitliyorlar. Herkes de altın bulunamıyor diye bilerek ve isteyerek yapılan manipülasyonun bir parçası. Tayland'da, İsviçre'de, birçok Avrupa ülkelerinde kuyruklar oluşuyor. İnsanlar şunu düşünmesi lazım. Yani ne oldu da bu 10 haftalık süreç içerisinde savaş mı oldu? Herhangi bir ekonomik bir veri var, ne oldu da bu altın kuyrukları falan bilerek ve isteyerek manipülasyon yapıyorlar.

"MANİPÜLASYON PİYASASINDA HER ŞEY OLUR"

İki ihtimal var. Altın puslu havaları seviyor değil mi? Savaş, enflasyon, jeopolitik gerilim, belirsizlik falan vesaire. Her başlığı sayalım. Ne oldu? Yani savaş mı çıktı? Enflasyonda bir patlama mı yaşandı? Ekonomik verilerde bir şey mi var? Neymiş efendim? Merkez bankalar alımı devam ediyormuş. Zaten son iki yıldır merkez bankalar alımına devam ediyor. Neymiş efendim? Ortadoğu'da savaş varmış. Savaş hiçbir zaman Ortadoğu'da bitmedi ki. Yani o yüzden bir hikaye lazım. Gerçek bir hikaye lazım. Ha derseniz ki bu işin arkası tufan. Bu işin arkasından tekrar enflasyon dünyada patlayacak ki evet gümbür gümbür geliyor. O ayrı mesele. Bu hikayenin arkasında büyük bir savaş, 3. Dünya Savaşı. Evet onu anlayabilirim. Ama ne oldu 10 haftada? Hiçbir şey olmadı.

Diyoruz ki teknik ve mantık olarak piyasa okunamıyor. Yani şimdi dünyada hiçbir ekonomist, hiçbir analist neden bu fiyatlar yükseldi? Cevap yok. Peki bu fiyatlar yükselir mi? Evet. Peki sert bir şekilde geri gelir mi? Evet. Çünkü manipülasyon piyasasında her şey olur"

"TRUMP DA ALTIN STOKLUYOR, ÇİN DE ALTIN STOKLUYOR"

CNN Türk yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram ise şu ifadeleri kullandı:

"Trump da altın stokluyor. Kasım 2024'ten beri Çin de altın stokluyor. Ve bu noktada ABD'nin en büyük düşmanı, rakibi, yandaşı ne derseniz bilmiyorum. Çünkü ticaret olarak da partnerlar. Burada Çin. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarmış olduğu borçlanma tahvillerini en fazla elinde bulunduran Çin, ABD'den sonra en fazla altın stoğu olan Çin, yine aynı şekilde tarifelerle savaştığı tek sadece Çin. Şu anda da Çin devleti buna uyanmış olası olacak ki en fazla altını alan ülke merkez bankalarının başına geliyor. Özellikle Trump'ın politikalarına baktığımızda Trump'ın daha önce ekonomi danışmanları arasında bulunan şu anda Fed guvernörü olan Miran zaten bu politikaya destekliyor. Tarifeler yöntemiyle birlikte burada domine etmek, bütün dünya ülkelerinden özellikle borç alamadığı ya da masraf yaptığı ülkelerden bunları toplamak. Çünkü Çin'e diyor ki özellikle Avrupa'ya da yıllarca bizi sömürdünüz diyor. Şimdi ABD birisine bu malı ürettirmek zorunda. Çin'de bu ürettiği fazla malı birisine üretmek zorunda. ABD ile Çin birbirine bağlı ama 2030 yılında dananın kuyruğu kopacak. Yani şu anda ABD'nin 36 trilyon dolarlık bir borcu var. 36 küsur da 37 trilyon dolara yakın bir borcu var. Ve toplamda gayri safi yurtçi hasılasının yüzde 122'sine denk geliyor. Pandemide bu yüzde 133'e kadar çıkmıştı. Yani burada aslında yani ABD bütün bu bir yıl boyunca satmış olduğu ürünün tamamı eğer hanesine kar yazmış olsa bile borcunu kapatamıyor. Ve burada biliyorsunuz ABD'nin bir altın para sistemi vardı. Yani altına endeksi bir para sistemi vardı. Bundan vazgeçilmişti. Neden? 1960'ta. Her bir altına karşı bir dolar basılabiliyordu. Yani dolar basmanın bir sınırı vardı. Daha sonra kongre limiti yükseltti. Yani şimdi Trump yönetimiyle kongre anlaşamıyor ya. İzin vermiyor çünkü borçlanma yapmasına ve harcama yapmasına izin vermiyor kongre. Şimdi kongre biliyorsunuz 750 bin tane memurun işten çıkartılması söz konusu. Ve burada 1960'tan bu yana kongre borç tavanını 78 kere yükselmiş ya da askıya almış. Şu anda askıya alma durumu var. Yani harcama yapamıyor.

Borç tavanı yükseldikçe ABD sebepsiz bir yere aynı pandemide olduğu gibi savaşları finanse ettiği gibi sebepsiz bir yere dolar basarak harcama yapıyor. Bu da işte borç tabanı yükseltiyor. Peki bunu yönetemezse ABD ne yapacak? Elinde değeri var. 8133 ton galiba ABD'ninki, 5000 tonla Almanya takip ediyor. Biz 10. sıradayız altın rezervi olarak da. 8000 ton altını satsa borcunu kapatamaz. Ama önemli bir kısmını domine edebilir. Aynı şekilde doları biraz daha zayıflatsa borcunu daha ucuza kapatabilir. Ya da işte Çin'e tarife koyacak, Avrupa ülkelerine tarife koyacak. İşte İspanya'ya geçtiğimiz gün Trump ne diyor NATO'ya verdiğin sözü tutmadın, %5'lik harcama tabanı savunma harcamaları için tutmadın diyor. Yani ABD aslında kripto varlıkları, altını manipüle ederek kendi borcunu ödemek zorunda. Eğer ödeyemezse zaten 3. Dünya Savaşı çıkaracak.

"ŞU ANDAKİ YÜKSELİŞ HAYRA ALAMET DEĞİL"

Tabii burada bütün ülkeler bu altın yükselişine karşı hazırlıklı. Çünkü dünya öyle bir yere gidiyor ki işte Putin'in bir sembolik para tanıtması bile yetti. Trump o zaman görevde değildi. Dedi ki eğer ülke Merkez Bankaları doları çıkartırsanız ek tarife koyacağım diyor. Yani bu dolar hakimiyeti öyle de böyle bitecek. Trump istese de Çin istese de mutlaka bitecek. Ama bunun yerine ne gelecek? Yani şimdi hangi güçlü devletin bir varlığı var? Şimdi Çin diyor ki altınlarınızı bana taşıyın. Neden? Londra güvenli değil diyor, ABD güvenli değil. Neden güvenli değil? Çünkü Rusya'nın mallarına el koydu bu Londra ve ABD bankaları ve ABD kasaları. Yani bir savaş çıktığında sizin güvenli bir liman olarak sakladığınız rezervleriniz, milli rezervleriniz size verilmeyebiliyor. Bakın Rusya'nın mallarına el kondu. Bütün zenginlerinin de mal varlığına el kondu. Demek oluyor ki dünya başka bir güvenli liman arıyor. Şimdi Çin yıkılmaz bir ekonomik gücü var şu anda. Yani Çin'in hem gayri safi yurtçi hasılası fazla hem cari fazla veriyor. Bütün her şeyi finanse edebilir. Ama şu anda Çin'in Tayvan'a müdahale yani Tayvan'ı ilhak etmesinden başka bir tehlikesi yok dünya açısından. En fazla Tayvan'ı ilhak edecek. Çin'le ABD karşı karşıya gelecek. Çin şu anda işine bakıyor. Öyle işine bakıyor ki üretiyor, devamlı üretiyor ve rakipsiz şu anda. Her alanda rakipsiz ekonomik anlamda. O yüzden burada bütün devlet bankaları altın biriktirdiği için altının fiyatı yükselmeye mahkum. Yükselecek ama şu andaki yükseliş hayra alamet değil. Yani 2008'deki mortgage krizi gibi. Aniden düşebilir. İşte kripto varlıklara yani Trump göreve geldiğinden beri kripto varlıklarda manipülasyon yapıyor. Yani bir devlet başkanının açıkça manipülasyon yapması ilk ve tek. Çünkü eşi adına coin çıkardı. Kendisi adına çıkaracak, çocukları adına çıkaracak. En son 126.000 dolara çıktığında Bitcoin oğlunun satışa gittiği biliniyor. IMF muhtemelen bu kripto varlıkları el koyacak. El koyana kadar da bu şekilde gider. Çünkü kripto varlıklar dünyadaki bütün kara propagandanın, işte yasa dışı bahislerin, kumarın, yasa dışı örgütlerin finans sağlamasının asıl kaynağı. Yani kripto varlıklar şu anda herhangi bir finansal sisteme takılmadan el değiştirebiliyor. İşte bir blok zinciriniz var, soğuk cüzdanınız var. Bunun üzerinden hemen o cüzdanın şifresini verdiğiniz anda benim param size geçiyor. Hiçbir denetim yok, hiçbir ülkenin swift sisteminden geçmesine gerek yok. Merkez Bankası onayına gerek yok. Böyle bir değer oluşturuldu, yaratıldı. O yüzden kripto varlıklar da yine aynı şekilde altın da dünyadaki doları eritmenin bir aracı. Yani dolar yakmak için hem kripto varlıkları bu şekilde yükselttiler hem de altını bu şekilde yükseltiyorlar. Çünkü ABD'nin doları güçsüzleştirmesi lazım ve bu borcunu ödeyebilmesi lazım. Şu anda borcunu ödeyemiyor. Bakın 1960'tan bu yana altına endeksi para sisteminden çıktığından bu yana 78 kez borç tavanını yükseltmiş ABD. Çünkü borcunu ödeyemiyor. O kadar bir gayri safi yurtiçi hasıla sağlayamıyor. O yüzden ABD altını olan kuralı koyar dedi Trump. Devletler de bu restini gördü. Çin özellikle. Kasım 2024'ten beri Trump geldiğinden beri yani geldiği kesinleştiğinden beri altın stokluyor.

"ALTIN SINIRLI BİR MADEN"

Altın sınırlı bir maden. Çin'de dünyanın en büyük rezerv bulunduğundan söyleniyor ama hani onun bunun netleştiği bir durum yok. Ama şu andaki fiyatlamayı da altının çok geri çekilsin istemez. Çünkü bakın bizim Merkez Bankamızda 189 milyar dolara yaklaştı. Altının etkisiyle beraber. Rekor bir seviye. Bütün dünya merkez bankaların altın rezervi olduğu için onlar da merkez bankaları güç kazandı. Şimdi burada eğer alıp bekleyecekseniz altın her zaman artar, kaybettirmez. Ama al-sat yapıyorsanız bakın sadece hafta sonu çeyrekte 750 TL fark etti, bir tane çeyrekte, gram altında 450 - 500 TL fark etti. Sadece hafta sonu için. O yüzden burada birden geri çekilmenin tarihini özellikle Çin'le ABD arasındaki ticari savaşa ve görüşmelere bağlıyoruz. Malezya'da görüşmeleri var. Ön bir protokol yapılacaklar. Önden bir görüşecekler. Sonra Güney Kore'de buluşacaklar. Eğer orada anlaşma çıkarsa ki çıkacaktır. Çünkü bu sürdürülemez"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

21 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 10.02 itibarıyla 4334 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.48 itibarıyla 5854 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.48 itibarıyla 9580 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.48 itibarıyla 19.161 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.02 itibarıyla 41.703 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 10.02 itibarıyla 101.223 TL seviyesinde.