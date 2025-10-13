'Henüz bu fırtına durmadı' Altın fiyatları için kritik uyarı 'O seviyeler sürpriz olmaz'

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan son gelişmeler altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Gram altın yeni güne de yükselişle başladı. Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulan altının onsu da bugün 4079 dolarla rekor kırdı. Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle altın fiyatlarında yükselişler görülürken artan risk algısı altın fiyatlarını destekliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"BU RİSK, YATIRIMCILARI KIYMETLİ METALLERE YÖNLENDİRİYOR"

Ekol TV yayınında değerlendirmelerini aktaran İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra artacak mı? Devam edecek mi altın? Ne olacak? Onu şöyle söyleyelim, öncelikle altının bu kadar fiyat artışına sebep olan birkaç tane etmen var.

Bir tanesi, özellikle Trump'ın seçilmesiyle birlikte küresel ticarette çok ciddi riskler oluştu. Yani hem tarifeler yoluyla hem Trump'ın ani olarak farklı kararlar vermesiyle birlikte işte bu risk yatırımcıları aslına bakıldığında kıymetli metallere yönlendiriyor.

Diğer taraftan Fed'in faiz indirimleri var. Bakınız Eylül ayı itibarıyla bir tane faiz indirimi yaptı. Şimdi Ekimle Aralıktaki toplantılarda da faiz indirimi bekleniyor Fed'den. Ve bu ikisi bir araya geldiğinde yani hem faiz indirimlerinin neredeyse kesin olması hem Trump'ın bu kadar kargaşa şeklinde hareket etmesi... Diğer etmenler de var tabii ki. İşte Rusya Ukrayna savaşı, İsrail'in tutumu vesaire, küresel gerginlikler. Bakın bir taraftan Pakistan'ın tavrı. Bunlar küresel çapta çok ciddi tedirginlik oluşturuyor.

"ARTIŞ DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Diğer taraftan da son 10 yıldır merkez bankaları çok ciddi altın alımları yapıyor şu ana kadar. Yani bütün önemli merkez bankaları rezerv çeşitlendirmesine gitti. Çünkü dolar rezervleri değişiyor. Yani doların değer kaybı söz konusu son 10 yıllık dönemde. Şöyle bir rakam vereyim size. 2001 yılında küresel çaptaki bu hani Merkez Bankası rezervleri diyoruz ya toplam merkez bankalarının rezervlerinin yüzde 76'sı dolardan oluşuyordu. Şu anda tüm dünyadaki merkez bankalarının toplam rezervlerinin doların payı yüzde 55'lere düştü. Yani bir taraftan da dünya küresel olarak dolardan uzaklaşıyor. Farklı enstrümanlara yöneliyor. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, diyoruz ki; her ne kadar ocaktan bugüne kadar sadece ons bazında, dolar bazında yüzde 53 artmış olsa bile bu artış devam edecek gibi gözüküyor.

Az bir geri çekilme yaşanmıştı Çarşamba gününden sonra tekrardan 4000 doların altına gevşeyen bir ons altın fiyatı vardı. Fakat Çin'in almış olduğu karar, arkasından Trump'ın yeniden yüzde 100'lük bir Kasımdan itibaren gümrük vergisi uygulayacağım resti üzerine tekrardan yukarıya çevirdi yönünü. 4070 - 4080'li dolarlara tekrardan gelmiş oldu ons altın. Tabii bu küresel çapta bu restleşme devam edecek.

Çünkü Amerika yani hem faiz kararında bundan sonraki aşamada Trump yönetimi kararlı, hem de bu gümrük vergilerini uygulamakta kararlı gördüğümüz kadarıyla. İşte bütün bu riskler altının yönünün sürekli yukarı olacağını gösteriyor. Yani henüz bu fırtına durmadı. Evet yüzde 53'lük bir değişim var dolar bazında ama muhtemelen bu sene sonuna kadar yüzde 60'lı 65'li seviyeleri de görebiliriz. Yani bu ons altında 4200 - 4300 dolarlı seviyelerin görülmesi demek aslına bakıldığında.

Ama şunu da söylememek lazım; yani evet bu kadar hızlı artıyor, bu kadar hızlı değişiyor, yani yatırımcıların özellikle bu konularda çok hassas olması lazım. Çünkü bu kadar hızlı değişen fiyatlar yukarı yönlü, yani öyle bir olay olur ki ya da farklı bir söylem gelişir, o zaman bu kadar hızlı aşağıya da gevşeyebilir. Ancak uzun vadede şunu söylüyoruz; mutlaka yani bu kararlar dolayısıyla yani Fed'in faiz indirmesinin ilerleyen aşamada daha da devam edeceği beklentisi. Yani Trump'ın yeni atadığı Fed üyesi şunu söyledi açıkçası; faizlerin 2-2,5 seviyesinde olması lazım Amerika'da şeklinde bir beyanı oldu. Şu anda Amerika'da faizler 4 - 4.25 aralığında biliyorsunuz. Yani bu yarı yarıya bir faiz indirimi demek aslına bakıldığında. Eğer bu gerçekleşirse bu zayıf dolar demektir. Zayıf dolar güçlü altın demektir. Tam tersi işlem gerçekleşiyor demektir dünyada.

"ÖNGÖRÜLERİN DE ÜZERİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞ OLDU"

O yüzden de diyoruz ki bu politikalar hani Fed'in politikaları ilerleyen aşamada faiz artırımı yönünde olmayacağına göre o zaman altında yön sürekli yukarı görebildiğimiz kadarıyla. Hatta şunu da söyleyelim; işte bütün küresel çaptaki bankalar mesela Bank of America'dan tutun da diğer yatırım kuruluşlarının tamamı bu yıl sonu için 3800 - 3900 dolarlı seviyeleri öngörüyor idi. Fakat Ekim ayına geldiğimizde 4070 dolarları aştık bakın. Yani o öngörülerin de çok üzerinde bir artış gerçekleşmiş oldu.

"5000 DOLARLI SEVİYELERİ GÖRMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

O yüzden diyoruz ki her ne kadar altının yönü daima yukarı olsa da bundan sonraki süreçte, yani hatta şunu da söyleyebiliriz; bundan sonraki geçecek bir yıl içerisinde dünyanın 5000 dolarlı seviyeleri görmesi sürpriz olmaz. Yani gelecek önümüzdeki yıl Amerika'nın faiz artışları beklenildiği gibi 2,5'lu seviyelere gelirse eğer o zaman biz altında rahatlıkla 5000 dolarlı seviyeleri göreceğiz, görmüş oluruz.

"YATIRIMCILARIN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR"

Yani yön yukarı ama yatırımcıların, halkımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Fiyat hareketleri çok hızlı yukarı aşağı oynuyor. Dolayısıyla bu oynaklıkta hani ani hareket etmemek lazım. Ani kararlar vermemek lazım ve yatırımcılar zamanında altına dönük yatırımı varsa bir süre daha bekleyip değerlendirebilirler. Ama bunun yerine hani fiyatlar şu anda çok uygun seviyelere geldi, bir kısmını satıp farklı enstrümanlarda da değerlendirebilirler. Ama şunu da söylemekte fayda var; hangi enstrüman olursa olsun dolar yıllıkta 10 aylıkta bu kadar yüksek getiri sağlamak çok zor"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

13 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 13.43 itibarıyla 4079 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.29 itibarıyla 5478 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.29 itibarıyla 8.957 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.30 itibarıyla 17.916 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.40 itibarıyla 38.083 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 13.45 itibarıyla 92.105 TL seviyesinde.