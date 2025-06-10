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'Herkes altın altın altın derken biz onu işaret ediyorduk' Gözler fiyatlara çevrildi 'Sıra ona geldi'

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatlarında sert yükseliş ya da düşüş bekleniyor mu? Kurban Bayramı'nın ardından gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Peki, altın piyasasında son durum ne? Uzmanların altın ve diğer emtialar konusunda beklentileri neler? Finans analisti İslam Memiş'ten altın yerine gümüş ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. "Gümüş bayram tatilinde altını tahtından etti. Altından daha fazla kazandırdı" diyen Memiş "Artık sıra gümüşe geldi" ifadelerini kullandı.

'Herkes altın altın altın derken biz onu işaret ediyorduk' Gözler fiyatlara çevrildi 'Sıra ona geldi'
Hande Dağ

Altında son durum ne? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Kurban Bayramı'nın ardından gözler yeniden altına çevrildi. Gram altın ne kadar olacak? Uzman isimlerden de tahminler geldi. Peki, gümüşte son durum ne? İşte dikkat çeken değerlendirmeler...

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı, yeni güne ise yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 4 bin 198 lira seviyesinde bulunuyordu. Gram altın saat 14.51 itibarıyla 4207 TL seviyesinde seyrediyor.

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ONS ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, yeni günde yüzde 0,1 artışla sabah saatlerinde 3 bin 329 dolardan işlem görüyordu. Son olarka ons altın saat 15.07 itibarıyla 3333 dolar seviyesinde seyrediyor.

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"KÜRESEL PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN"

CNN Türk yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla ons altın uluslararası piyasalarda 3330 dolar seviyesinde, gram altın 4226 TL seviyesinde. Bayram öncesi 4212 TL seviyesinden kapanış yapmıştık. Sakin, yatay bir bekleyiş var piyasalarda. Yarın önemli bir gün küresel piyasalar için. Her ayın 2. haftası Amerika'daki enflasyon verisi açıklanıyor, bu tarafa odaklandık. Amerika'daki enflasyon verisinden sonra bir kırılma olacak, ya 3380 dolar seviyesi ya 3280 dolar seviyesi. Bu bant aralığında oyalanmaya devam ediyor.

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Tabii Amerika'daki iç çatışmalar da piyasalar için oldukça önemli bir gelişme oluyor. Ancak şu an için yatay seyrini koruyor, yani Amerika'daki enflasyon verisini bekliyor altın fiyatları.

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Kısa vadede 3380 dolar direnç seviyesi ama tekrar gerilemesini teknik anlamda bekliyoruz. O yüzden 3280 dolar seviyesi yine destek konumunda çalışmaya devam edecek.

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"GÜMÜŞ, BAYRAM TATİLİNDE ALTINI TAHTINDAN ETTİ"

Gram altın fiyatında da 4200 - 4250 lira aralığında oyalanıyor ama tekrar bir geri çekilme yani tekrar 4.050 lira seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün. Neden? Çünkü altın gümüş rasyosu dediğimiz bir rasyo var. Yani gümüş bayram tatilinde altını tahtından etti. Altından daha fazla kazandırdı. Artık sıra gümüşe geldi. Yılın ilk yarısında altındı trendte olan, yani yatırımcısına en çok kazandıran. Şimdi gümüş oldu. 13 yıl aradan sonra gümüşün ons fiyatı 37 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Şu anda 36.53 dolar seviyesinde. Yine gümüşün gram fiyatı 47 lira seviyesinin üzerine yükselmiş. Şu anda 47 lira 8 kuruş seviyesinde ve dolayısıyla da sıra gümüşe geldi. Gümüş daha çok avantajlı oldu biz bayram tatilindeyken"

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"BUNDAN SONRA GÜMÜŞÜN DAHA ÇOK KONUŞULACAĞI BİR TREND BİZİ BEKLİYOR"

"Yatırım için gümüşü önerir misiniz şu anda?" sorusuna da yanıt veren Memiş "Yani zaten son 5 aydır herkes altını konuşurken yani altın altın altın derken biz gümüş tarafına aslında yatırımcıyı işaret ediyorduk. Çünkü gümüş yılının ilk yarısında çok baskılandı. Çok ciddi anlamda düşük bir fiyat vardı. 106 seviyesinden 92 seviyesine kadar rasyo geriledi. Dolayısıyla bundan sonra yılın ikinci yarısında gümüşün daha çok konuşulacağı bir trend bizi bekliyor finansal piyasalarda. Evet, altın fiyatlarında yine bu yıl sonuna kadar 4.500 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesine hedef konumunda olmaya devam edecek. Ama gümüşün performansını da yatırımcılar kaçırmaması lazım" dedi.

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"ALTIN FİYATLARINDA DAHA SAKİN BİR SEYİR BEKLİYORUZ! ÇOK AMAN AMAN AGRESİF YÜKSELİŞLER BEKLEMİYORUZ"

Devamında Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Gümüş yılın ilk yarısında oldukça düşük kalmıştı. Biz özellikle bu yıl altın tarafında getiri çok önce verildiği için bu 4,5 aylık süreçte artık daha sakin bir seyir bekliyoruz altın fiyatlarında. Çok aman aman agresif yükselişler beklemiyoruz. Zaman zaman düşüşler mutlaka bekliyoruz. Yani ons altın tarafında özellikle düşüşler bekliyoruz. Gram altın tarafında da yine belki yılın son alım fırsatı dediğimiz 4.000 lira seviyesinin altında kısa vade tekrar bir trend oluşabilir. Buraları alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Bu yıl yılın ikinci yarısında trend yine 4.500 lira, devamında 4.750 lira. Neden? Çünkü bu sefer dolar da destek vermeye devam ediyor gram altına. Ons altın tarafında da biraz daha yılın ikinci yarısında, muhtemelen yılın 3. çeyreğine tekabül eder, ve 4500 - 4750 lira seviyesini referans aldığımız zaman yine düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Ama dediğim gibi artık yılın ikinci yarısında altın değil de gümüşün daha çok konuşulacağı bir trend var"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.203,14
4.203,63
% 0.12
15:09
Ons Altın / TL
130.837,51
130.864,15
% 0.27
15:24
Ons Altın / USD
3.336,10
3.336,32
% 0.3
15:24
Çeyrek Altın
6.725,03
6.872,94
% 0.12
15:09
Yarım Altın
13.408,02
13.745,88
% 0.12
15:09
Ziynet Altın
26.900,11
27.407,69
% 0.12
15:09
Cumhuriyet Altını
27.994,00
28.417,00
% -1.09
15:06
Hissenet
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