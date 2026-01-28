'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

MYNET ÖZEL | Altın fiyatlarında yükseliş ve rekorlar devam ediyor. Gram altın 7414 TL ile yeni zirve seviyesini görürken ons altın da 5311 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki bu sert hareketlilik altın yatırımcısının da radarında. Vatandaşlar altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini ve hangi rakamların görülebileceğini merak ediyor. Yatırımcılar son gelişmeleri dikkatle takip ederken Mynet'e konuşan finans analisti İslam Memiş, altın ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş'e, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini, yükselişin devam edip etmeyeceğini, fiyat öngörülerini ve altın yatırımcısının bu süreçte nelere dikkat etmesi gerektiğini sorduk.

Altın ile ilgili Mynet'ten Hande Dağ'ın sorularını yanıtlayan İslam Memiş, çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ile ilgili değerlendirmesinde "Piyasa şu anda değerli metaller grubu, sadece altın özelinde değil, altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır, bunlar teknik olarak okunamayan bir süreç. Mantık olarak ve teknik olarak okunamaz bu süreç. Emtia savaşları başladı dünyada. Amerika bu savaşı altın tarafından başlattı, Çin de gümüş tarafından bu savaşa devam ediyor. Diğer endüstriyel metaller de arkasından geliyor. Dolayısıyla teknik ve mantık olarak bir seviye söylemek imkansız, belirsiz bir süreç de var. Ama şunu söyleyebiliriz ki; artık bu filmin arkası yani bu senaryonun arkası artık mantık olarak yorumlamak lazım. İnsanlar artık fiyata değil, miktara odaklanmak lazım. Yani artık 'altın sahibi olacağız mı?' diye düşünmesi lazım. Büyük resetleme dediğimiz 2030 yılında projeler var, kitaplarımda yazmıştım, köşe yazılarımda da sık sık ifade ediyorum; bu 2030 yılında yani büyük resetlemeyi öne çektiler. Bu tufanın arkasında dijital paraya geçiş dönemi var. Aslında planlanan o. Dijital paralara geçiş yapacaklar. Kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Altını veya değerli metalleri böyle okumak lazım. Dünyada tam emtia savaşlarıyla birlikte metal milliyetçiliği başladı dünya genelinde, o yüzden teknik olarak okunamayan bir yükseliş trendindeyiz şu anda" ifadelerini kullandı.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altındaki yükseliş devam edecek mi sorusuna Memiş "Tabii ki. Altın her zaman fiyatına bakılmaz, miktarına bakılır. Altın her geçen yıl kendini aratan bir emtia. Zaten böyleydi ve böyle olmaya devam edecek" yanıtını verdi.

FİYATLAR İÇİN BEKLENTİLER

Fiyatlarla ilgili beklentilerine dair Memiş "Fiyatlar sert bir şekilde dalgalanacak. Şimdi hızlı yükselişte, ondan sonra geçen yıl da gördük biz bunu, iki günde bir 500 dolar geriledi, 1000 lira geriledi. Bunları, sert dalgalanmayı göreceğiz ama ana trende odaklanmak lazım. Ana trend nedir? 5 haneli rakam. Gram altında 10 bin lira seviyesi, yine ons altın tarafından 5500 dolar seviyesi hedef konumunda. Şimdi oraları söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi, bundan sonra sert düşüşler olur mu, düzeltmeler olur mu, mutlaka olur yani" şeklinde konuştu.

ALTIN YATIRIMCISI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Altın yatırımcısının dikkat etmesi gerekenlerle ilgili Memiş "Elindeki varlığa sahip çıkacak, düşüşleri bir alım fırsatı olarak görecek. Altın yükseldi mi düştü mü konusu magazinsel bir konu benim nazarımda. Artık altın tarafında altın sahibi olabilecek miyiz diye bir düşünceye sahip olmaları lazım" dedi.

ALTIN FİYATLARI DURURSA MI SÜRPRİZ OLUR, HAREKETLİLİK DEVAM EDERSE Mİ?

"Altın fiyatları durursa mı sürpriz olur hareketlilik devam ederse mi?" sorusuna yanıt olarak İslam Memiş "Sürpriz bir şey yok. Bugünkü dünya koşullarına baktığımız zaman da altın yükselişine devam edecek. Altında sürpriz olarak gördüğümüz bir şey yok. Sert bir şekilde düzeltme yaptığı zaman da bunu düzeltme olarak göreceğiz. Orada da şaşırtıcı olmayacak. Ana temele bakmak lazım. Ana temelde altın yükselecek yani. Her geçen yıl kendini aratacak. Herkes elindeki varlıklara sahip çıksın. Artık yeni bir devir, yeni bir dönem başladı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani. Fiyat değil miktar önemli burada" ifadelerini kullandı.