'İçi bizi dışı sizi yakar' Uzman isim altın için yıl sonu tahminini açıkladı

Fed'den gelen belirsiz açıklamalar, küresel belirsizlikler, Merkez Bankası'nın altın rezervlerindeki altın artışı gibi etkenler altın piyasasını etkilemeye devam ediyor. Altının ibresi bir yukarı bir aşağı oynarken 2025'in başından beri kazancı ile yatırımcının yüzünü güldürdü.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk HaberTürk'te, jeopolitik gerginliklerde yeni cephelerin açıldığını kaydederek, "Para birimlerine olan güvenin de azalmış olması altını iyice desteklemiş durumda. Bundan böyle şimdilik yeni bir uluslararası para niteliğini taşıyacak bir para bulunabilene kadar altın bu onun yerine ikame edilmeye devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Trump biliyorsunuz doları zayıf istiyor ve bu konuda da faiz indirimlerinin bir an evvel yapılmasını istiyor. Geç kalındığını söylüyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı için böyle eleştirileri var. Dolayısıyla Aralık ayındaki toplantıda da şimdilik 25 baz puanlık bir faiz indirim beklentisi biraz daha yüzdesi beklenti olarak artmış durumda" dedi.

İMİTASYONA YÖNELDİLER

Altının hızlı yükselmesinden dolayı düğünlerde imitasyon takılara talep olduğunu kaydeden Yıldırımtürk, "Fiyatlar halkının bütçesine hitap etmiyor. bir taraftan da işte kuyumculuk sektörünün takı tarafı da çok sıkıntılı, ihracat tarafı çok sıkıntılı; tasarruf tarafı çalışıyor. Dolayısıyla sektörün hani, dışı dışı sizi yakar, içi bizi yakar tabiri caizse böyle bir konumda. Ama vatandaş da parasının değerini korumak için de ya cumhuriyet altının çeşitlerini ya da gram altını almaya da devam ediyor" şeklinde konuştu.



2025'İN SONUNDA GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Yıl sonunda altın için beklentilerini paylaşan Yıldırımtürk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Gram altının muhtemelen 6 bin 300 TL ile 6 bin 500 TL seviyelerinde kapatması beklentisinin içindeyiz. Aynı zamanda ons bazında da daha önce 4 bin 380 doları görmüştüm. Burası geçilirse 4500'de kapanacak diye düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi Amerika'ya bağlı bir faiz indirimi altını destekleyecektir" dedi.