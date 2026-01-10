FİNANS

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek' piyasaları sarsan iddia 'Pahalıya alıyorlar'

Altın kaçakçılığı nedeniyle 7 büyük şirkete operasyon düzenlenmişti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 100 milyar TL'lik kamu zararı olduğunu belirtti ve gündemi sarsacak bir iddiayı da açıkladı. Memiş, kota yasağının 2026 yılında kalkacağını ve bunun gram altın fiyatlarında en az bin lira düşüşe neden olacağını belirtti. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen altın kaçakçılığı soruşturması kapsamında dün 7 büyük şirkete daha eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yapıldı.

TGRT Haber'e baskınlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Memiş, piyasaları alt üst edecek açıklamalarda bulundu. Memiş, kota yasağının 2026 yılında kalkacağını ve bunun gram altın fiyatlarında en az bin lira düşüşe sebep olacağını ifade etti ve operasyonların Kapalı Çarşı esnafında olumlu bir etkisinin olacağını kaydetti.
"KARABORSA DURUMU VAR"

Memiş, "Kapalıçarşı'da gümüş yok, 15 günde randevu veriyorlar. Bu kotayı delenler yurtdışından kaçak altın getirdiler, devletin yasağına karşı geldiler" dedi. Memiş, 100 milyar TL'lik kamu zararına vurgu yaparak "Dışarıdan altın getirip kotayı delenler işçilik farkını getirdi. Külçe gümüşe piyasada 100 dolar işçilik isteniyor. Bu balon patlamadan önce 10 dolardı. Buralarda da bir karaborsa durumu var. Vatandaş pahalı bir şekilde altın ve gümüş almış oluyor" ifadelerini kullandı.
"ESNAF NEFES ALDI"

2026 yılının Türkiye'de kota yasağının kalkacağını ifade eden Memiş, "Bu operasyondan sonra Kapalıçarşı esnafı rahat bir nefes aldı. Çünkü tekelcilik son buldu" şeklinde konuştu.
"ALTIN FİYATLARI EN AZ BİN LİRA DÜŞER"

Kota yasağının 2026 yılında kalkacak sözlerini yineleyen Memiş "Kota kalkarsa altın fiyatları en az 100 lira geriler" deyip bu gerilemenin kademeli olarak bin lirayı bulacağını ifade etti.
ALTIN TİCARETİNDE NAKİT DEVRİ KAPANIYOR MU?

Memiş “2025 yılındaki karar şu şekilde; 30 bin TL'ye kadar altın alışverişini elden yapabilir, 30 Bin TL sonrasını bankalar üzerinden havale yapmak suretiyle alınabilir" dedi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.250,51
6.251,35
% 0.91
23:59
Ons Altın / TL
194.377,34
194.484,38
% 0.92
23:59
Ons Altın / USD
4.507,62
4.508,23
% 0.7
23:59
Çeyrek Altın
10.000,81
10.220,96
% 0.91
23:59
Yarım Altın
19.939,12
20.441,93
% 0.91
23:59
Ziynet Altın
40.003,25
40.758,83
% 0.91
23:59
Cumhuriyet Altını
42.025,00
42.661,00
% 0.63
17:10
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın ons altın
