İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ile petrol fiyatları yükselmiş altın ise çakılmıştı. Yatırımcılar için alım fırsatı sunan gram altının yaşanan gelişmeler ile yeniden yükselişe geçmişti.

Şu anda gram altın 6 bin 815 TL iken, ons altın 4 bin 709 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki 25 Nisan 2026 tarihinde gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar?

Meltem TV’ye konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altının 8 bin TL olacağı tarihi açıklarken yıl sonu tahmininin ise 10 bin TL olduğunu kaydetti.

Memiş, kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizerek şu cümleleri sarf etti:

“2026 yılında kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Uzun vadeli strateji belirleyin. Elinizdeki varlıklara sahip çıkın”

Ocak ayında ons altının 5 bin 600 dolar seviyesine gram altının ise 8 bin 157 TL seviyesine kadar yükseldiğinin altını çizerek “Burada köpük ve balon fiyatlamalar oluşmuştu. Bu fiyatlar balon ve patlayacak uyarımız olmuştu. Ocak ayında bu balonu patlattılar. İnsanlara ‘altın ve gümüş fiyatları düşmeyecek’ algısını yerleştirmişler. Yüksekten maliyet yapmışlar” dedi.

İslam Memiş, Temmuz ve Ağustos aylarına vurgu yaparak gram altın için 8 bin TL rakamını telaffuz etti.

İslam Memiş, gram altında 10 bin TL seviyesini ise yıl sonunda beklediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Altın tarafında iki ihtimal var. Ya savaş gelecek ya barış… Savaş devam ederse ons altın tarafında 4 bin 650-4 bin 400 dolar seviyesini görebiliriz. Gram altında 6 bin 500 TL seviyesini telaffuz edebiliriz.

Mayıs ayı içinde ons altında tarafında 5 bin 200 dolar seviyesi ilk hedef konumunda olabilir.

Yaz aylarında Temmuz, Ağustos aylarında gram altında 8 bin lira ve üzerindeki rakamları görebiliriz.

Gram altında doların da desteğiyle yıl sonuna kadar 10 bin lira seviyelerini görebilir diye tahmin ediyorum.”