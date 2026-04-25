İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altınının ne zaman 8 bin TL’yi göreceği yatırımcıların ilgi odağında…

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ile petrol fiyatları yükselmiş altın ise çakılmıştı. Yatırımcılar için alım fırsatı sunan gram altının yaşanan gelişmeler ile yeniden yükselişe geçmişti.

Şu anda gram altın 6 bin 815 TL iken, ons altın 4 bin 709 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki 25 Nisan 2026 tarihinde gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar?

Meltem TV’ye konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altının 8 bin TL olacağı tarihi açıklarken yıl sonu tahmininin ise 10 bin TL olduğunu kaydetti.

Memiş, kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizerek şu cümleleri sarf etti:

“2026 yılında kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Uzun vadeli strateji belirleyin. Elinizdeki varlıklara sahip çıkın”

Ocak ayında ons altının 5 bin 600 dolar seviyesine gram altının ise 8 bin 157 TL seviyesine kadar yükseldiğinin altını çizerek “Burada köpük ve balon fiyatlamalar oluşmuştu. Bu fiyatlar balon ve patlayacak uyarımız olmuştu. Ocak ayında bu balonu patlattılar. İnsanlara ‘altın ve gümüş fiyatları düşmeyecek’ algısını yerleştirmişler. Yüksekten maliyet yapmışlar” dedi.

İslam Memiş, Temmuz ve Ağustos aylarına vurgu yaparak gram altın için 8 bin TL rakamını telaffuz etti.

İslam Memiş, gram altında 10 bin TL seviyesini ise yıl sonunda beklediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Altın tarafında iki ihtimal var. Ya savaş gelecek ya barış… Savaş devam ederse ons altın tarafında 4 bin 650-4 bin 400 dolar seviyesini görebiliriz. Gram altında 6 bin 500 TL seviyesini telaffuz edebiliriz.

Mayıs ayı içinde ons altında tarafında 5 bin 200 dolar seviyesi ilk hedef konumunda olabilir.

Yaz aylarında Temmuz, Ağustos aylarında gram altında 8 bin lira ve üzerindeki rakamları görebiliriz.

Gram altında doların da desteğiyle yıl sonuna kadar 10 bin lira seviyelerini görebilir diye tahmin ediyorum.”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.814,23
6.815,04
% 0.53
23:59
Ons Altın / TL
211.759,44
212.128,39
% 0.53
23:59
Ons Altın / USD
4.708,89
4.709,45
% 0.34
23:59
Çeyrek Altın
10.902,76
11.142,59
% 0.53
23:59
Yarım Altın
21.737,39
22.285,18
% 0.53
23:59
Ziynet Altın
43.611,06
44.434,05
% 0.53
23:59
Cumhuriyet Altını
44.946,00
45.628,00
% -0.89
17:02

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

