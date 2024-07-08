İslam Memiş 'altın yeni bir aralığa yerleşti' dedi: 1 ayın zirvesinden düşüş sonrası günü açıkladı: 'Perşembe’den önce Perşembe’den sonra diye ikiye ayıracağız'

ABD'de açıklanan verilerin ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül'de faiz indirimine gitmesi olasılığını güçlendirmesinin etkisiyle Cuma günü Mayıs ayından bu yana görülen en yükseviyeye çıkan ons altın, yeni haftaya kar realizasyonu ile başladı. Altının ons fiyatı bu saban 2380,83 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,30 kayıpla 2384,18 dolar seviyesinde.

FED’İN FAİZ İNDİRİM İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Piyasalar Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 78 olarak görüyor. Yatırımcılar ayrıca Aralık ayında ikinci bir faiz indirimi ihtimalinin arttığını fiyatlıyor.

“ALTINDA ZİRVE GÖRÜLMESİ İÇİN İDEAL”

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki yarı yıl sunumunu ve bir dizi Fed yetkilisinin yorumlarını ve ABD enflasyon verilerine odaklanacak. City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, yumuşak bir ABD enflasyon raporu ve Powell'ın ifade verirken güvercin bir ton kullanmasının altının yeni zirveleri görmesi için ideal katalizörler gibi göründüğünü söyledi.

Simson ayrıca, "Çin altın alımlarını durdurmuş olabilir, ancak genel olarak altın talep görmeye devam ediyor. Bu da muhtemelen altını yükseliş izleme listelerinde tutacak ve herhangi bir düşüşte yükseliş bahislerini cazip kılacak" dedi.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise 24 ayar gram altın fiyatı yeni haftanın ilk gününde 2.644 TL’den, çeyrek altın 4.197 TL’den ve Cumhuriyet altını da 17.057 liradan satışa sunuluyor.

Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yatırımcılar bu hafta neyi takip etmeli. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV100’deki, “Bu haftayı ikiye ayıracağız;

Perşembe’den önce Perşembe’den sonra diye” başlığı ile yayımladığı köşe yazısında dikkat çeken rakamları paylaştı.

“BU HAFTAYI İKİYE AYIRACAĞIZ”

“Cuma günü ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstahdam Verisi (TDİ), Haziran’da 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Beklenti 190 bin kişi idi. İşsizlik oranı ise yüzde 4’ten yüzde 4,1’e yükselmişti. Haliyle geçen hafta dolar karşısındaki tüm enstrümanlar haftayı yükselişle tamamlamıştı” ifadelerini kullanan İslam Memiş altın fiyatlarının yeni bir aralığa yerleştiğini belirterek şunları söyledi:

“2 bin 391 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi sonrası yeni bir bant aralığına yerleşti. 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığı. Artık düşüş ya da yükseliş yönlü hareketler için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Bu hafta 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı onsu takip etmeye devam. Orada takip edeceğim bant aralığı biraz daha geniş. 2 bin 420-2 bin 520 lira aralığı. Çünkü ons altında yaşanan dalgalanma, gram altın da makas aralığının açılmasına neden oluyor. Temmuz için uyarılarım vardı. Temmuz geldi, yükseliş başladı. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.”







