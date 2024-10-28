İslam Memiş: 'Altın yerine onu tercih ederim...' diyerek duyurdu! 2025 şampiyonu altın değil o yatırım aracı olacak!

Jeopolitik gerilimler, ABD'de beklenen 5 Kasım seçimleri, merkez bankalarından faiz indirimi beklentisi sonrası altında yükselişler devam etmişti. Yılın başından beri yatırımcısına yüzde 52 oranında kazandıran altına talep çokken son dönemde art arda kırdığı rekorlar sonrası altına el değemez bir hale gelmişti. Altından daha fazla kazandıran ancak üzerinde çok durulmayan gümüş ise yüzde 63'lük bir kazanç sağlamıştı.

Gram altın 3 bin 19 lira bandında seyrediyorken; çeyrek altın ise 4 bin 950 lirayı geçmiş durumda. Altının fiyatlarının daha da artması bekleniyorken Altın ve Para Piyasları Uzmanı İslam Memiş TV100'deki köşesinde, sarı metal için beklentilerini açıkladı.

ALTIN YERİNE EURO'YU TERCİH EDİYOR!

Memiş, ons altının 2 bin 717-2 bin 757 dolar aralığında dolaştığını ifade ederek, "Ortadoğu'daki haber akışları manipülasyon fiyatlaması için kullanılabilir. Benim için her ne kadar 2 bin 780 dolar seviyesi hedef konumunda olsa da, ben kenardan izlemeyi tercih ediyorum" dedi.

Altın yerine Euro'yu tercih ettiğini ifade eden Memiş, "Kar satışları gelmeden yükselişleri sağlıklı göremem. Bu hafta için 2 bin 717-2 bin 768 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram oraya" şeklinde konuştu.

"2025 ŞAMPİYONU DA GÜMÜŞ OLACAK"

Ons gümüş için de açıklamalarda bulunan Memiş, şu cümleleri kullandı:



"Ons gümüş (xag/usd) 33,70 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Rasyo nedenli kar satışını yaptı. Rasyo, 81,52 seviyesine tekrar yükseldi. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor. Hatta 2024'ün şampiyonu ilan ettiğim gibi 2025'in de şampiyonu ilan ettiğimi anımsatmak isterim. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Düşüş için aşağıda alanı var. Kademeli alım yapmayı uygun görüyorum. Kısa vadede geri çekilme, orta ve uzun vadede yeni rekorlar bekliyorum. Bu hafta için 33,50-34,50 dolar aralığını takip edeceğim. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli. Ons gümüş nereye, gram gümüş oraya"