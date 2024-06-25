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İslam Memiş gram altın tahminini paylaştı: ‘Altının yolculuğu başlıyor’ diyerek tarihi açıkladı: 'Her ay yeni bir rekor yolda'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.06.2024 10:14
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Altın fiyatları beklenmedik düşüşünün ardından toparlanma çabasını sürdürürken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcıya dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, Temmuz ayını işaret ederek, altın fiyatlarının soluksuz yükseleceğini kaydetti. Hey ay yeni bir rekor görüleceğinin altını çizen uzman isim, ‘Gram altında TL fiyatta 3 bin-3 bin 500 aralığını da hedef olarak beklemeye devam ediyoruz” dedi.

İslam Memiş gram altın tahminini paylaştı: ‘Altının yolculuğu başlıyor’ diyerek tarihi açıkladı: 'Her ay yeni bir rekor yolda'

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 471 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 462 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 kayıpla 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

FED’İN SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİ SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürmesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

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Dün, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda daha iyi verilerin, faiz oranlarının çok yüksek olup olmadığı sorusunu gündeme getireceğini dile getirdi. Goolsbee, "Enflasyonda geçen ay gördüğümüz gidişat sürerse ve buna reel ekonominin diğer bazı kısımlarında yavaşlama koşulları da eklenirse, o zaman bu kadar kısıtlayıcı kalıp kalmayacağımızı sorgulamaya başlamanız gerekir."
değerlendirmesini yaptı.

TÜM İHTİMALLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

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“ALTININ YOLCULUĞU BAŞLIYOR"

Altın fiyatları için değerlendirmelerde bulunan Piyasa Uzmanı İslam Memiş şunları dile getirdi:

"Gram altında yılın son alım fırsatlarını veren bir hafta var karşımızda. Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibariyle yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım vardı. Bu uyarılarım halen geçerlidir. Temmuz ayı itibariyle alım fırsatı vermeden her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası göreceğiz.
Ons altın tarafında 2600 dolar gram altın TL fiyatında ise 2700 ilk hedef seviyemizdir. Devamında ise yıl sonunda ons tarafında 3 bin dolar hedef, gram altında TL fiyatta 3 bin-3 bin 500 aralığını da hedef olarak beklemeye devam ediyoruz. Bundan sonra altının yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuz ayı itibariyle altında yükseliş yolculuğu başlıyor."

ALTIN


Express


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