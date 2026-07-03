İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

Çeşitli bankaların altın için 5 bin-6 bin dolar seviyelerini gündeme getirmesinin ardından piyasa uzmanı İslam Memiş, ons altına ilişkin yıl sonu tahminini değerlendirdi. Memiş, ocak ayında açıkladığı beklentilerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını belirterek, yıl içinde 3 bin 880-5 bin 880 dolar bandına ilişkin öngörüsünün geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Memiş, yılın ilk aylarında ons altının 5 bin 600 dolar seviyesini gördüğünü, bu hafta ise 3 bin 950 dolar seviyesinin test edildiğini hatırlatarak, yıllık beklentisinin büyük bölümünün gerçekleştiğini ifade etti.

BEKLENTİNİN YÜZDE 90'I YILLIK BAZDA GERÇEKLEŞTİ

Altında yeni hikayelerin zaman içinde oluşacağını söyleyen Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla bu beklentinin %90'ı aslında yıllık bazda gerçekleşmiş oldu. Altında 5.880 dolar seviyesi ile alakalı yeni hikayeler oluşacak ama hemen bir anda değil, zamana yayacaklar."

Yaz aylarında piyasaların daha sakin seyredeceğini belirten Memiş, eylül ayına kadar ons altında geniş bantlı bir yükseliş beklemediğini dile getirdi.

"Şimdi 4.000-4.200 dolar aralığında oyalanacak. Ondan sonra da 4.200-4.400 dolar aralığında oyalanacak. Yaz moduna girdi, tatil moduna girdi piyasalar. Muhtemelen eylül ayına kadar da kabaca 4.000-4.400 dolar aralığında oyalanan bir trend bekliyorum ben şahsen."

Memiş, 3 bin 950 dolar seviyesinin yeniden görülüp görülmeyeceğine ilişkin soruya ise, beklenmedik küresel gelişmeler yaşanması halinde bunun mümkün olabileceğini ancak normal şartlarda alımların hızlandığını ve fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşündüğünü söyledi.

Yıl sonu beklentisini değiştirmediğini vurgulayan Memiş, birçok banka ve şirketin tahminlerini sürekli revize ettiğini ancak kendisinin ocak ayındaki öngörüsünü koruduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Benim ocak ayındaki öngörüm hiç değişmedi. Yani 3.880-5.880 dolar aralığı... İster al ister sat, manipülasyon yılı. Bu bant aralığında geniş bir şekilde oyalamaya devam edecekler. Dolayısıyla da ben 5.000 dolar ve üzerindeki bu yıl sonuna kadar öngörümün geçerli olduğunu söyleyebilirim."

Gümüş yatırımcılarının moral bozmaması gerektiğini söyleyen Memiş, son haftalarda toparlanmanın başladığını ve önümüzdeki dönemde gümüşün altına göre daha fazla konuşulabileceğini ifade etti.

"Ben tekrar 75 dolar seviyesini kritik direnç seviyesi olarak bu yılın sonuna kadar takip edeceğim. 75 dolar seviyesi yukarı yönüne kırıldıkça artık bu yıl sonu beklediğim 96 dolar seviyesi gerçekleşmesini bekliyorum."

Altın ve gümüş arasında tercih yapması istenmesi halinde tek taraflı davranmayacağını belirten Memiş, portföy dağılımına dikkat çekti.

"Bana bugün deseniz ki altın mı gümüş mü? Ben tamamen altın demem. %50'sini kesinlikle gümüş derim. Gümüşü önemsiyorum."

"13 TEMMUZ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ"

Memiş, 13 Temmuz tarihine dikkat çekerek, ABD'nin Çin'e verdiği sürenin dolacağını ve Çin'in gümüşe ilişkin olası adımlarının fiyatlarda etkili olabileceğini söyledi.

"Özellikle 13 Temmuz tarihinde gümüşü daha çok yakından takip etmek lazım. Amerika'nın Çin'e vermiş olduğu süre doluyor 13 Temmuz'da. Çin'in burada gümüşle alakalı yapacağı hamleler biraz daha gümüşü pozitif yönde ayrıştırabilir."

UZUN VADEDE 120 DOLAR, ARDINDAN 150-160 DOLAR BEKLENTİSİ

Kısa vadeli hareketlere odaklanılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcılar için gümüşte güçlü bir potansiyel gördüğünü söyledi.

"Yine önümüzdeki yılın hazırlığını yapan, 2028 yılının hazırlığını yapan, biraz daha uzun vade hazırlığı yapan yatırımcısı bu fiyatları görme ihtimali çok yüksek benim nazarımda. Yani gümüşün ons fiyatında ben tekrar 120 dolar seviyesinin önümüzdeki yıl yukarı yönlü kırılacağını, 2028 yılında yine 150-160 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılacağını ben tahmin ediyorum."

Gümüşün sabır gerektiren bir yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Gümüş uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Altın gibi değildir. Bir elinizde gümüş aldığınız zaman diğer elinize mutlaka sabrı alacaksınız. Sabırlı yatırımcıların yatırım aracıdır. Son 5 yılın şampiyonu gümüş. Orta ve uzun vadede portföylerinde gümüş olmayan, gümüşü merak eden yatırımcılar bence yakından takip etmeli. Ben 2027 ve 2028 yıllarında gümüşü altına kıyasla biraz daha önemsediğimi söyleyebilirim."