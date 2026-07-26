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Bilimin genç yıldızları 4 olimpiyatta 19 madalya kazandı

Türkiye, uluslararası bilim olimpiyatlarında matematik, biyoloji, kimya ve fizik dallarında toplam 19 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Bilimin genç yıldızları 4 olimpiyatta 19 madalya kazandı

Türkiye, uluslararası bilim olimpiyatlarında önemli bir başarıya daha imza attı. TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrenciler, matematik, biyoloji, kimya ve fizik alanlarında düzenlenen 4 büyük uluslararası olimpiyatta toplam 19 madalya kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil ederek madalya alan öğrencilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kacır, öğrencilerin uluslararası bilim olimpiyatlarından başarılarla dönmeye devam ettiğini belirterek, elde edilen sonuçların Türkiye adına gurur verici olduğunu ifade etti.

4 FARKLI ALANDA ULUSLARARASI MADALYA BAŞARISI

Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen 67. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda 117 ülkeden 666 öğrenci yarıştı. Türkiye’yi temsil eden öğrenciler bu organizasyonda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Litvanya’nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilen 37. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda ise 78 ülkeden 302 öğrenci mücadele etti. Türk öğrenciler, bu yarışmadan 2 altın ve 2 gümüş madalya ile ayrıldı.

Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen 58. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda 93 ülkeden 360’ın üzerinde öğrenci yarışırken, Türkiye temsilcileri 4 gümüş madalya elde etti.

Kolombiya’nın Bucaramanga şehrinde yapılan 56. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda ise 87 ülkeden 381 öğrencinin katıldığı yarışmada Türk öğrenciler 5 gümüş madalya kazandı.

ÇİN’DE TÜRKİYE’DEN 6’DA 6 MADALYA

TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen program kapsamında yetiştirilen öğrenciler, Çin’deki Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda büyük başarı gösterdi. Türkiye adına yarışan 6 öğrencinin tamamı madalya kazanmayı başardı.

Umut Kağan Yazgan altın madalyanın sahibi olurken, Ege Akgün, Mustafa Dortluoğlu ve Tuğra Özbey Eratlı gümüş madalya aldı. Alperen İnan ve Selim Doğan ise bronz madalya kazandı.

Litvanya’daki Biyoloji Olimpiyatı’nda Ahmet Alp Alaftargil ve Ahsen Sena Girgin altın madalya elde ederken, Çağan Gürel ve Bilal Bostan gümüş madalyaya ulaştı.

Özbekistan’daki Kimya Olimpiyatı’nda Arda Yazıcıoğlu, Bahri Eren Sarıkaya, Kaan Doğan ve Mustafa Efe Cesur gümüş madalya kazanarak Türkiye’yi temsil etti.

Kolombiya’daki Fizik Olimpiyatı’nda ise Eren Akarsu, Mert Andaç Karan, Rüzgar Kuşaklı, Şenol Tarhan ve Yiğit Koca gümüş madalyalarıyla Türkiye’nin temel bilimlerdeki başarısını uluslararası arenada gösterdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK madalya sanayi ve teknoloji bakanı
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