İslam Memiş piyasalar için işaret etti: 'Çarşambadan önce, çarşambadan sonra'

Bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Yatırımcılar, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri, petrol fiyatlarını, altın fiyatlarını ve Fed'e yönelik beklentileri yakından takip ederken uzman isimden çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"YOĞUN BİR HAFTA OLACAK"

İslam Memiş, sabahki Haber Global canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmesinde "Bu hafta yine geçen hafta olduğu gibi küresel piyasalar için veri açısından oldukça yoğun bir hafta olacak. Özellikle datalara baktığımız zaman bu datalarda Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı çok önemli olacak. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu bir hafta olacak. Bu hafta kısa vadeli işlemlerden uzak durmak gerektiğini söyleyebilirim" dedi.

"ÇARŞAMBADAN ÖNCE, ÇARŞAMBADAN SONRA"

Bu hafta yaşanacak gelişmelere ilişkin Memiş "Ajandamıza baktığımız zaman neler var? Yine haftayı ikiye ayıracağız. Çarşambadan önce, Çarşambadan sonra. Neden? Çarşamba akşamı saat 21'de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. 21.30'da Fed başkanının basın açıklaması var ve piyasalarda ciddi bir kırılım olacak. Piyasalar için de önemli. Fed'in faiz arttırma olasılığı yüzde 87 piyasalar tarafından fiyatlandı. Perşembe gününe gelelim. Avrupa Birliği'nde enflasyon verisini takip edeceğiz. Euro dolar paritesi için, euro TL kuru için önemli bir gelişme olacak. Yine perşembe günü İngiltere'den faiz kararı, cuma günü Japonya faiz kararı, yine cuma günü saat 9'da Almanya'da enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Yoğun, hareketli ve dolayısıyla da kısa vadeli işlemlerden uzak durmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Petrole de değinen Memiş "Şimdi haftaya başlıyoruz ama yine petrol fiyatlarının yükseldiği, jeopolitik gerilimle birlikte yine petrolün baskıladığı bir piyasa var karşımızda" şeklinde konuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın ve gümüş fiyatları ile ilgili de konuşan Memiş "Uluslararası piyasalarda altın, gümüş, platin, paladyum, bakır diğer endüstriyel metallerde satıcılar başladı. Petrol fiyatları yüksek bir şekilde haftaya başladığı için altın ve gümüş fiyatlarında satıcılı bir seyir var. Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4.330 dolar seviyesinde. Bu hafta Fedin faiz kararından kaynaklı 4.300 dolar seviyesi altında sarkmalar bekliyoruz. 4200 - 4300 dolar aralığında işlemler gerçekleşebilir. Ama bir sürpriz yapar da Fed pas geçerse bu sefer hızlıca 4400 dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştirebilir. Ama biz bu hafta altın ve gümüş tarafında düşüş yönlü beklentimizi koruduğumuz gibi bu düşüşlerin de kalıcı olmasını beklemiyoruz. Gram altın TL fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde kapalı çarşı piyasasında 6.765 TL seviyesinde. Burada 6700 - 6800 lira aralığını bu haftanın özelinde teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gümüşün ons fiyatı 64 dolar seviyesinde. Burada 62 dolar seviyesine kadar hatta 61 dolar seviyesine kadar teknik olarak geri sarkmalardan bahsedebiliriz. Yukarıda 65 dolar seviyesi direnç konumunda kalmaya devam edecektir" dedi.

PETROL FİYATLARI VE FED'İN FAİZ KARARI

Petrol fiyatları ve Fed'in faiz kararına ilişkin de konuşan Memiş "Brent petrol varil fiyatı %2 primle yükselişle haftaya başladı. Burada gerilim devam ediyor. Yine hafta sonu Trump açıklama yaptı; savaş bitecek, petrol fiyatları sert bir şekilde gerileyecek. Ne kadar inanılır kısmı farklı ama şartlara baktığımız zaman böyle bir olasılık var mı? Evet var. Neden? Yüksek bir petrol fiyatları, yüksek bir enflasyon, güçlü bir dolarla Trump seçime girmez ve dolayısıyla da bundan sonra daha yumuşak açıklamalar yapar. Petrolü biraz daha önler diye tahmin ediyorum. Yine faiz konusundaki görüşünü sordular. 'Fed faiz arttırır mı sizce?' O da bilmiyorum dedi. Yani ben faizlerin inmesini istiyorum dedi. Ama yine Trump'la Fed arasındaki gerilim sanırım bu ay itibarıyla başlayacak. Trump faizler düşsün diyor ama savaş devam ediyor. Merkez bankaları da faiz arttırmak zorundayım diyor. Aslında bu haftanın gündemi Fed'in faiz noktasındaki kararı değil, Trump'ın açıklamaları bence daha çok önemli olacaktır. Çünkü piyasalarda Fed'in faiz arttırımına yüzde 87 olarak kesin gözüyle bakılıyor. Ama Trump'ın söylemleri daha etkili" ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken uyarılardan bulunan Memiş "Bu hafta kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar bizi bekliyor. Özellikle Çarşamba gününden sonra bu kırılımın yaşanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.